Maluma se une a Rayvanny en su nueva canción ‘Mama Tetema’

Maluma acaba de lanzar su nuevo sencillo y video, «Mama Tetema» junto a Rayvanny, un contagioso tema con una fusión de Afro-beat y Reggaetón en español y Swahili que al escucharlo será imposible quedarse quieto, incitando al mundo entero a bailar y tetema (menearse) al ritmo de esta excitante canción.

«Mama Tetema» fue inspirada en el popular track africano «Tetema» (2019) del artista originario de Tanzania, Rayvanny feat. Diamond Platnumz. Cuando Maluma escuchó la canción le gustó tanto que decidió ponerse en contacto con Rayvanny vía DM en Instagram, y fue así como los dos artistas conectaron para que se diera esta gran colaboración. Maluma le añadió una nueva letra en español y un ritmo de reggaeton, dando como resultado esta nueva y ardiente fusión «Mama Tetema».

El single fue escrito por Maluma, Rayvanny y Diamond Platnumz; producido por Salmin Kasimu Maengo «S2Kizzy» y grabado por The Rude Boyz.

El videoclip del tema estuvo a cargo del reconocido director Jessy Terrero, con Rayvanny desde África, y Maluma en Estados Unidos, capturó perfectamente la esencia de «Mama Tetema”; un video diverso, fresco, sexy y divertido, que destaca el meneo «tetema» y baile característico de esta canción.

Cabe mencionar que ambos artistas se reunirán este fin de semana para la primera presentación en vivo mundial de «Mama Tetema» en el escenario de los MTV European Music Awards, que se transmitirá desde Budapest, Hungría, el próximo domingo 14 de noviembre.

Por otro lado, el astro colombiano recientemente obtuvo varias nominaciones de gran distinción que incluyen: tres categorías de Los American Music Awards como «Artista Masculino Favorito», «Álbum Latino Favorito» y «Canción Latina Favorita»; una nominación a los People’s Choice Awards como «El Artista Latino de 2021»; y dos MTV European Music Awards como «Mejor Artista Latino» y «Mejor Artista o Group LatAm-Central». Esto aunado a sus nominaciones al Latin GRAMMY 2021 por «Canción del Año» por «HAWÁI» y «Mejor Fusión/Interpretación Urbana» por «HAWÁI» junto a The Weeknd.

Las buenas nuevas llegaron justo en la semana de la culminación de la gira sold out del artista por Norteamérica del Papi Juancho Maluma World Tour, en la que visitó 27 ciudades en Estados Unidos y Canadá, con conciertos sold out en el Madison Square Garden de Nueva York, el FTX Arena de Miami, The Forum en Los Ángeles, el Golden 1 Center en Sacramento y el Centre Bell en Montreal, entre otros; concluyendo así, una vez más, una fenomenal e inolvidable gira que marca otro éxito rotundo en la carrera de la superestrella.