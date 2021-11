Bogotá-Cundinamarca será la primera Región Metropolitana del país y de Latinoamérica

En su segundo día, el Foro Visión compartida Sabana Centro Chía 2021, contó con la participación del Gobernador Nicolás García, en el conversatorio ‘Aproximaciones a las visiones de Desarrollo Provincial’, un diálogo que giró en torno a dos temas centrales: Crecimiento urbanístico y demografía, con la participación de los alcaldes de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cota , Tocancipá y Sopó; y Ruralidad y Medio Ambiente en el entorno de la Integración Regional, en el que expusieron su punto de vista los mandatarios de Cogua, Nemocón, Tabio, Tenjo y Gachancipá.

«Hoy quiero abrir un debate que permita entender como es el Ordenamiento Territorial de cada municipio y su relación con la Región Metropolitana, desde la cual pretendemos tan solo ofrecer algunos lineamientos que permitan establecer acuerdos sobre aspectos como el tipo de vivienda que recibiremos, las compensaciones para que las poblaciones resuelvan sus necesidades, pues muchas tienen relación con Bogotá, sin compartir límites con ella y cómo debe ser el crecimiento de los municipios de manera ordenada y de acuerdo con su vocación», dijo el Gobernador.

El Mandatario dijo también que la unión de todo el departamento, sumado al apoyo del Distrito y los recursos de la Nación, hará posible la realización de obras que beneficien a la región. En ese sentido, indicó que es prioritario robustecer las finanzas para ir a la banca, así como fortalecer el abastecimiento de alimentos, eliminando los intermediarios para que el que produzca sea el que venda.

«Cada municipio decidirá si participa en la Región Metropolitana o no. A mí en lo personal me gusta este proyecto, porque es el único en donde Bogotá, Cundinamarca y los municipios están en igualdad de condiciones para tomar decisiones por consenso y no por mayoría. Esta será la primera Región Metropolitana del país y de Latinoamérica», señaló García Bustos.

De igual forma, compartió su punto de vista en el panel ‘La academia un Hub de innovación como pilar estructural para la provincia de Sabana Centro’ en el que participaron los rectores de las universidades Minuto de Dios, Unicoc, Militar El Bosque y La Sabana. Al respecto afirmó que «La Región Metropolitana tiene que permitirnos muchas cosas en positivo, pues Bogotá y Cundinamarca juntos representan el 34 % de Producto Interno Bruto del país. La esencia de esta región no es la unión de la Capital y los grandes municipios que la rodean, como se pensaba que sería, sino que contempla a todos los municipios del departamento, en todos los aspectos, sobre todo en materia de educación superior. No hay que mirarla con un pensamiento insular sino global».

Finalmente, y haciendo hincapié sobre ese mismo tema, el Gobernador también destacó que, precisamente, uno de los grandes derroteros de su Gobierno es facilitar el ingreso y permanencia de 35.000 jóvenes cundinamarqueses a la educación superior.