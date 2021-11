REGIONALISMO VERSUS CENTRALISMO

Por: Diego Calle Pérez.

Mientras están en campaña electoral para la presidencia, otros están fortaleciendo sus compromisos electorales en los pueblos, en las subregiones de los 32 departamentos de Colombia. Mientras están en los debates desgastantes, sin argumentos y dándole más popularidad a Petro, otros, quieren repetir en el capitolio nacional, están buscando como fortalecer las subregiones con proyectos en provincias y en asociaciones municipales. Otros, son poquitos, están fortaleciendo subregiones, partiendo desde lo local y departamental. La propuesta es obvia, los municipios están recibiendo buenas regalías y muchos están fomentando actividades de turismo y trabajo agrícola.

Varios exgobernadores, no citaremos a ninguno, están proponiendo el fortalecimiento de sus regiones. Caribe, Andina, Pacifica, por solo mencionar, tres de las cinco, queda el candidato del Orinoco que no ha dado señal de conocer del tema, no es para más, afirma que un profesor jubilado se gana 32 millones de pensión, tremendo anacrónico comentario. Seguramente no le quedaron argumentos para proponer un debate regional de educación, cultura y recreación con deportes de competencia.

Mientras el desgaste continua, con los foros de los candidatos, por los canales de facebook, otros candidatos, aprovechan fortaleciendo el tema del regionalismo, allí está la esencia del nuevo país, allí está la posibilidad de hacer una verdadera transición, el centralismo está atrasando y complicando mucho los procesos departamentales, allí, en el regionalismo está la posibilidad de fortalecer cada departamento y la unidad regional, bien sea por medio de provincias o asociaciones de municipios.

Mientras en los foros de candidatos presidenciales se desgastan los mismos con los mismos, otros candidatos, otros muchos, están planteando otro país, otra manera de fiscalizar los ingresos nacionales y repartir con más equidad los recursos de la nación, mientras otros se desgastan en foros para darle más publicidad a Petro, otros candidatos están proponiendo temas que de seguro, no muchos, los están escuchando, por estar pendientes si nos vamos a parecer a Venezuela, a Nicaragua, casi nadie habla de parecernos a Dinamarca, Suecia o Finlandia, que de seguro no dependamos de lo que gestionan en la capital de Cundinamarca. Regionalismo versus Centralismo.