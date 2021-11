Bolívar se lleva el título de Señorita Colombia 2022

El pasado domingo 14 de noviembre se llevó a cabo el concurso de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza, donde Valentina Espinosa, señorita Bolívar fue la ganadora.

María Fernanda Aristizábal, ostentó el título de Señorita Colombia por dos años, debido a la contingencia del covid-19 por el que atravesada el país el año pasado.

Los presentadores para esta edición fueron, Catalina Robayo (ex señorita Colombia); María Fernanda Aristizábal (ex señorita Colombia) y el peruano Álvaro Vargas, actual Mr Supranational. Como terna del jurado estuvo Ariadna Gutiérrez (ex señorita Colombia).

Este año el desfile comenzó por el traje de gala que se realizó por regiones, más no por orden alfabético como era costumbre. La primera región fue Pacífico; Chocó, Nariño y Valle.

Seguida de la zona Andina y oriental; Antioquia, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander, Quindío, Risaralda y Tolima. Y finalizando con la región Caribe; Costa Norte, Córdoba, Guajira, Magdalena, Región Caribe, San Andrés, Sucre y Bolívar.

El grupo de las cinco finalistas estuvo conformado por Quindío, Sucre, Chocó, Bolívar y Huila. Quedando eliminadas de las diez semifinalistas: Atlántico, Región Caribe, Valle, Córdoba, y Norte de Santander.

La pregunta para la señorita Bolívar fue ¿Qué le aportaría como reina de los colombianos a la función social del concurso? A lo que ella respondió «Uno de los retos que tenemos las mujeres es seguir luchando por los derechos y la equidad de género. Trabajaría por los abusos que sufrimos, sería la voz de los que no son escuchados«.

La tercera princesa fue la representante de Sucre; como segunda princesa quedó la señorita Chocó; Huila, primera princesa, Quindío como virreina y Bolívar como Señorita Colombia y participará en el concurso Supranational, en Polonia.



Valentina Espinosa, nació el 17 de enero de 1998, tiene 23 años y es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Caribe Jewelry elaboró el anillo, el cetro y la corona, donde está el escudo de Cartagena mezclado con las olas imponentes del Mar Caribe y una esmeralda incrustada en el centro de la cruz.

María Fernanda Arbeláez indicó en su mensaje de despedida lo que significó ostentar este título por dos años «La vida dispuso para mí ser Colombia. Un reinado atípico, pero puedo garantizarles que todo fue como debía ser. Alcé mi voz y encontré en las desigualdades para trabajar por cada colombiano que cree en el poder de la paz«.

El concurso entregó otros premios como:

* Belleza integral y figura bienestar: señorita Huila

* Traje artesanal: señorita Nariño

* Por el público: señorita Córdoba

* Elegancia: señorita Quindío

* Puntualidad: señorita Guajira

* Mejor compañera: señorita Chocó