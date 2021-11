Kollin Castro ganó cuatro medallas de oro y una de plata en los Mundiales de Patinaje

Todavía no llega a los 18 años y ya es una de las grandes del patinaje colombiano. Kollin Andrea Castro Mosquera puede considerarse referente de este deporte para el país, tras su participación en los Campeonatos Mundiales de Patinaje que terminaron este fin de semana en la capital tolimense.

La deportista juvenil, que dentro de poco dará el salto a mayores, llamó la atención de todos. Y como no, si con sus cuatro medallas de oro y una de plata en la cita orbital, es la más sobresaliente de los 32 patinadores que convocó el entrenador Elías del Valle.

«No esperé tener tantos oros en estos mundiales, pero al final no es más que el reflejo del trabajo que hemos venido realizando. Es un sueño hecho realidad», indicó Kollin, quien también hizo parte de la última jornada de la maratón por las calles de Ibagué.

Oro en los 200 metros meta contra meta; primer lugar en los 500 metros; una consagración más en los 3.000 metros relevos y en lo más alto del podio en la vuelta al circuito. El único metal dorado que se le escapó fue el de los 1.000 metros sprint, donde terminó subcampeona del mundo.

«Yo solo fui haciendo las cosas como las entrené durante este tiempo y se fueron dando los resultados. Es algo que me ha tomado de sorpresa y estoy demasiado feliz», aseguró la patinadora, quien tuvo una jornada muy especial y cerca de su familia, quienes llegaron hasta la capital musical para acompañarla en esta oportunidad.

Desde su niñez, en su natal Florida, Valle, comenzó en escuelas donde pudo desarrollar su talento. «En un principio no pensaba que este fuera mi deporte, pero después me llevaron a interligas y otros eventos, hasta que me descubrieron y pensaron que tenía talento», explicó la múltiple campeona orbital.

Pero Kollin tiene claro lo que más quiere, ahora que ha conseguido esta presentación tan importante. «Busco llegar a la selección mayores, pero tengo claro que hay que trabajar fuerte para hacerse a un lugar. Entregaré lo mejor de mí para lograrlo», asegura.

Kollin Andrea Castro Mosquera está que no se cambia por nadie. A su casa regresa con cinco medallas, sus peluches de Pijao, muchas historias por contar y, lo más importante, la convicción de que irá por más en el patinaje.