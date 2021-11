Papa Francisco pide proteger a los niños frente a los abusos en la familia, en la parroquia, en la escuela, en los lugares de recreo y deporte

–Recordando la 1° Jornada Mundial de Oración por las Víctimas y Supervivientes de Abusos, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en Italia, el Papa Francisco hizo un vehemente llamado a proteger a los niños y niñas en los lugares o sectores en los cuales son víctimas de abusos sexuales.



El pontífice afirmó que es deber ineludible de todos los que tienen alguna responsabilidad educativa en la familia, en la parroquia, en la escuela, en los lugares de recreo y deporte, proteger y respetar a los adolescentes y jóvenes que se les confían, porque es precisamente en esos lugares donde se producen la mayoría de los abusos».

En referencia a la jornada Mundial de Oración por las Víctimas y Supevivientes de

Abusos, el Papa Francisco dijo que espera que «esta iniciativa pueda ser una oportunidad de reflexión, concienciación y oración para apoyar la recuperación humana y espiritual de las víctimas».

Asimismo, el Pontífice dirigió un pensamiento especial a los trabajadores de la comuna de Borgo Valbelluna, en la región italiana del Veneto, que están preocupados por su futuro laboral:

«Ante sus acuciantes problemas, me uno a los obispos y párrocos de la zona para expresar mi cercanía. Hago un llamamiento sincero para que en esta situación, como en otras similares que ponen en dificultades a tantas familias, no prevalezca la lógica del beneficio sino la del reparto justo y solidario», aseveró Francisco puntualizando que en el centro de toda cuestión laboral está siempre la persona y su dignidad: «Cuando no se gana el pan, se pierde la dignidad. Debemos rezar, y mucho, por estas personas».

Finalmente, el Papa saludó a los fieles y peregrinos presentes en la audiencia, en particular, a los participantes en la Convención de la Red Nacional de Santuarios, al grupo del Policlínico San Matteo de Pavía y a los fieles de Sant’Elpidio a Mare: «Los animo a sumarse con alegría a la voluntad de Dios, encomendándose a la protección maternal de la Virgen María», aseveró.

Por último, como es habitual, Francisco expresó un pensamiento especial a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados:

«La liturgia de hoy conmemora a Santa Isabel de Hungría, mujer de profunda fe y ardiente caridad. Que el ejemplo y la intercesión de este ilustre santo de la caridad los ayuden a cada uno de ustedes a vivir una vida virtuosa, tendiendo el corazón a los pobres y a todos los necesitados».

De otro lado, este miércoles, el Papa Francisco presidió la Audiencia General en la que hizo hincapié en la importancia de San José como guía para superar la “crisis global” que padece el mundo de hoy.

El Santo Padre inició este miércoles un nuevo ciclo de catequesis sobre la figura de San José. El Papa recordó que “el 8 de diciembre de 1870, el Beato Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia universal”.

Recordó, también, que “a 150 años de aquel evento, estamos viviendo un año especial dedicado a San José”, una iniciativa muy oportuna en “un tiempo marcado por una crisis global de diversos elementos”. En ese contexto, la figura de San José “puede sernos de ayuda, de consuelo y de guía”.

El Papa explicó que el nombre de José, en hebreo, significa “Dios acreciente, Dios haga crecer”. En ese sentido, San José “es un hombre lleno de fe en Dios, en su providencia. Toda acción suya narrada en el Evangelio está marcada por la certeza de que Dios hace crecer, que aumenta, añade. Es decir, que Dios se encarga de hacer avanzar su plan de salvación”.

En su catequesis, el Pontífice puso de relieve que no por casualidad Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret. “El Hijo de Dios no elige Jerusalén como lugar de su encarnación, sino Belén y Nazaret, dos pueblos periféricos alejados de los clamores de la historia y del poder”.

Francisco destacó que la elección de Belén y de Nazaret “nos dice que la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. No tomar en serio esta realidad equivale a no tomar en serio el Evangelio y la obra de Dios que continúa manifestándose en las periferias geográficas y existenciales”.

“Jesús siempre acude a las periferias, y esto nos debe dar mucha confianza, porque el Señor conoce las periferias de nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Es decir, esa parte un poco oscura que nosotros no mostramos, tal vez por vergüenza”.

Aseguró que “bajo este punto de vista la sociedad de entonces no es muy diferente de la nuestra. También hoy existe un centro y una periferia. Y la Iglesia está llamada a llamar y anunciar la buena noticia a partir de las periferias”.

“José, que es un carpintero de Nazaret que se fía del proyecto de Dios en la joven esposa con la que se ha prometido, recuerda a la Iglesia que debe fijar la mirada en aquello que el mundo ignora de forma deliberada”.

“Nos recuerda a cada uno de nosotros que se debe dar importancia a aquello que los demás descartan. En ese sentido, es un verdadero maestro de lo esencial: nos recuerda que aquello que verdaderamente vale no llama nuestra atención, pero exige un paciente discernimiento para pueda descubrirse y ponerse en valor”, concluyó su catequesis el Papa Francisco. (Con información de Vatican News y Aciprensa).