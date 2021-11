Gobierno Nacional radicó proyecto que endurece penas por delitos de mayor impacto entre la ciudadanía como el hurto violento

-Aquí consulte el texto integral del proyecto

–Con mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional radicó en el Senado de la República un proyecto de ley de seguridad y convivencia, que busca endurecer las sanciones y penas por hurtos, lesiones personales el daño a bien ajeno y homicidio. Además, fortalece las medidas de aseguramiento en el código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas



“Este proyecto traerá las sanciones de reincidencia para quien haya sido condenado bajo un delito agravado en los 5 años anteriores, o para quien haya hecho ese delito con el porte o el uso de un arma traumática, de igual forma el homicidio cuando se haya cometido a un miembro de la fuerza pública tendrá la mayor sanción en el código penal”, explicó el Ministro del Interior Daniel Palacios, al radicar la iniciativa.

Palacios afirmo que “la instrucción del Presidente de la República, Iván Duque, fue trabajar en un proyecto de ley que pudiese afrontar las situaciones de seguridad ciudadana que hoy tienen los colombianos».

El titular de la Cartera del Interior aseguró que es la intención del Gobierno Nacional endurecer las sanciones en materia de penas para hurtos, lesiones personales, el daño a bien ajeno, homicidio, fortaleciendo las medidas de aseguramiento en el código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas entre otras medidas.

“Este proyecto traerá las sanciones de reincidencia para quien haya sido condenado a un delito agravado en los 5 años anteriores, o para quien haya hecho ese delito con el porte o el uso de un arma blanca, de igual forma el homicidio cuando se haya cometido a un miembro de la Fuerza Pública tendrá la mayor sanción posible en el Código Penal”, reiteró el Ministro Daniel Palacios.

De hecho, Palacios explicó que la pena que recibirá el ciudadano que asesine a un miembro de la Fuerza Pública será de 58,3 años de prisión.

De igual manera, las lesiones personales en contra de un miembro de la Fuerza Pública no será delito excarcelable, y tendrá sanciones que oscilan entre 4 a 17 años de prisión.

Otro elemento importante que destacó el Ministro es que los daños a bien ajeno, al transporte público, a infraestructura de justicia tampoco serán excarcelables y tendrán penas entre 4 y 12 años de prisión.

De la misma manera, se establecen penas al porte de arma blanca. “El que porte elemento punzante, cortante o cortopunzante en medio de transporte público masivo, o durante evento masivo o escenario abierto al público, incurrirá en prisión de 24 meses a 36 meses, salvo que su tenencia esté relacionada con la práctica de una actividad, profesión u oficio lícitos”.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que “solo en Bogotá, en el último mes y medio, en el marco del plan de intervención de la Policía Nacional para la contención del homicidio, alrededor de 7.033 personas fueron capturadas, 6.133 en flagrancia y 9.387 por orden judicial. De las más de 6 mil personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad 5.000, es decir, el 86 por ciento, es por esto por lo que este proyecto de ley busca generar soluciones estructurales a estos problemas”.

Manifestó, además, que con esta iniciativa se está fortaleciendo todo el espectro de la seguridad ciudadana facilitando el desarme, desmantelamiento y judicialización a los criminales.

En la propuesta gubernamental se establece que “se presume como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”, así como la que se ejerce “para rechazar, incluso utilizando fuerza letal, al extraño que indebidamente y mediante violencia intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”.

En lo que se refiere a circunstancias de mayor punibilidad se determina que “cuando el procesado, dentro de los 60 meses anteriores a la comisión de la conducta punible, haya sido condenado mediante sentencia en firme por delito doloso”.

Además, “cuando para la realización de la conducta punible se hubiere utilizado arma blanca” entendida como elemento punzante, cortante o cortopunzante.

De la misma manera, se refiere al uso de armas, para lo cual considera que “el que utilice arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; arma blanca para amenazar o intimidar a otro, incurrirá en prisión de 48 a 72 meses de prisión, siempre que la conducta no esté sancionada con pena mayor”.

Para el hurto se plantean penas efectivas así:

“La pena será de prisión de 32 meses a 48 meses cuando la cuantía sea inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, y “la pena será de prisión de 48 meses a 108 meses cuando la cuantía sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Con respecto a la agravación de la pena, el proyecto plantea que “la pena será de 48 meses a 144 meses de prisión cuando se afecte la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte público masivo, instalaciones militares o de policía”.

Otro de los cambios que se propone, tiene que ver con la instigación a delinquir, para el cual se establece:

“Si la conducta se realiza para cometer delitos de hurto calificado o agravado, daño en bien ajeno simple o agravado o cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII del Libro Segundo del Código Penal, la pena será de 48 a 72 meses de prisión”.

“Si la conducta se realiza para cometer cualquiera de las conductas de genocidio, homicidio agravado, desaparición forzada de personas, secuestro, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población, desplazamiento forzado, homicidio o con fines terroristas, o violencia contra servidor público, la pena será de 120 a 240 meses de prisión y multa de 800 a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Otros elementos de agravación punitiva son:

Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.

Ejecutar la conducta valiéndose de su cargo como servidor público.

Emplear en la ejecución de la conducta punible armas convencionales, armas de fuego, armas de fuego hechizas o artesanales, armas, elementos y dispositivos menos letales, y medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.

Ejecutar la conducta punible valiéndose de inimputables, niños, niñas o adolescentes.

En materia de reincidencia, el proyecto establece que “además de los criterios previstos en el presente artículo, las autoridades judiciales deberán tener en cuenta, al momento de realizar la valoración autónoma del peligro para la comunidad, si el imputado cuenta con registro de capturas que hayan sido consecuencia de una orden de autoridad competente o en todo caso objeto de legalización ante un juez de control de garantías, se le haya impuesto medida restrictiva o no restrictiva de la libertad, suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico”.

Y agrega: “Corresponde a los fiscales priorizar la procedencia de la solicitud de medida de aseguramiento en los casos señalados en el presente numeral”.

El proyecto de ley busca, además, modificar los artículos 310 (peligro para la comunidad) y 312 (no comparecencia) de la Ley 906 de 2004, con el fin de agravar nuevos comportamientos en contra de la convivencia y seguridad ciudadana, como el uso de armas de fuego, armas hechizas y armas menos letales y la resistencia a los procedimientos de captura.

El texto integral del proyecto de Ley es el siguiente:

PROYECTO DE LEY No. ______ DE 2021

“Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la

Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento de la

Seguridad Ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal y de

Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,

al Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos

menos letales, sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística, y de

otras disposiciones.

ARTÍCULO 2. Finalidad. La presente ley tiene como fin la creación y el

fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y los recursos económicos con que

deben contar autoridades para consolidar la seguridad ciudadana.

TÍTULO II

NORMAS QUE MODIFICAN LA LEY 599 DE 2000 – CÓDIGO PENAL

ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad

penal cuando:

1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.

2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del

bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo.

3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.

4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente

emitida con las formalidades legales.

No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de

genocidio, desaparición forzada y tortura.

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 2 de 41

5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un

cargo público.

6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra

injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea

proporcionada a la agresión, proporcionalidad que se exceptúa cuando se

presente una de las siguientes presunciones:

a. Se presume como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al

extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación

o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o

vehículo ocupado.

b. Se presume como legítima la defensa que se ejerza para rechazar, incluso

utilizando fuerza letal, al extraño que indebidamente y mediante violencia

intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias

inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado.

7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un

peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya

causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico

de afrontar.

El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los

numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la

sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para

la respectiva conducta punible.

8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.

9. Se obre impulsado por miedo insuperable.

10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho

constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos

objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere

vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como

culposa.

Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un

tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho

privilegiado.

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere

vencible la pena se rebajará en la mitad.

Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona

haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el

conocimiento de lo injusto de su conducta.

12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación

de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente.

ARTÍCULO 4. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 el artículo 33A.

Artículo 33A. Medidas en caso de declaratoria de inimputabilidad. En los

casos de declaratoria de inimputabilidad por diversidad sociocultural o de

inculpabilidad por error de prohibición culturalmente condicionado, el fiscal

delegado que haya asumido la dirección, coordinación y control de la

investigación ordenará a la autoridad competente la implementación de

medidas pedagógicas y diálogo con el agente y dejará registro de estas.

Si con posterioridad a la implementación de las medidas de pedagogía y

diálogo, el agente insiste en el desarrollo de las conductas punibles, las

nuevas acciones no se entenderán amparadas conforme con las causales de

ausencia de responsabilidad o de imputabilidad.

En todo caso, se aplicarán las acciones policivas y de restitución de bienes

previstas en el Código de Procedimiento Penal a las que haya lugar, a fin de

garantizar el restablecimiento de los derechos de la víctima y las medidas de

no repetición necesarias.

ARTÍCULO 5. Modifíquese el artículo 37 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 37. La prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas:

1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de

sesenta (60) años, excepto en los casos de concurso.

2. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la

reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el

presente código.

3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso

de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como

parte cumplida de la pena.

ARTÍCULO 6. Modifíquese el artículo 58 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará

así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de

mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a

actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de

una colectividad.

2. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio,

recompensa o promesa remuneratoria.

3. Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de

intolerancia y discriminación, referidos a la raza, la etnia, la ideología, la

religión, o las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o

minusvalía de la víctima.

4. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda

resultar peligro común.

5. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la

condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechando circunstancias

de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la

identificación del autor o partícipe.

6. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible.

7. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las

relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la

víctima.

8. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima,

causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.

9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su

cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio.

10. Obrar en coparticipación criminal.

11. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable.

12. Cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor público por

razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya

sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal.

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 5 de 41

13. Cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente

desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su

libertad, o total o parcialmente fuera del territorio nacional.

14. Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación del

equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales.

15. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieren utilizado

explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia

destructiva.

16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial

importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los

reglamentos.

17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios

informáticos, electrónicos o telemáticos.

18. Cuando la conducta punible fuere cometida total o parcialmente en el

interior de un escenario deportivo, o en sus alrededores, o con ocasión de un

evento deportivo, antes, durante o con posterioridad a su celebración.

19. Cuando el procesado, dentro de los sesenta (60) meses anteriores a la

comisión de la conducta punible, haya sido condenado mediante sentencia

en firme por delito doloso.

20. Cuando para la realización de la conducta punible se hubiere utilizado

arma blanca.

Parágrafo. Se entiende como arma blanca un elemento punzante, cortante

o cortopunzante.

ARTÍCULO 7. Modifíquese el artículo 104 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará

así:

Artículo 104. Circunstancias de agravación. La pena será de cuatrocientos

(480) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el

artículo anterior se cometiere:

1. En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de

familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o

descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás

2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla,

asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes.

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 6 de 41

3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del

Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de este código.

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo

abyecto o fútil.

5. Valiéndose de la actividad de inimputable.

6. Con sevicia.

7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o

aprovechándose de esta situación.

8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en

el Título II de éste Libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.

10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista,

juez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organización

reconocida, político o religioso en razón de ello.

Parágrafo. La pena será de quinientos (500) a setecientos (700) meses de

prisión, cuando el homicidio se cometa en persona que, siendo miembro de

la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes

o transitorias de policía judicial, se encuentre en desarrollo de procedimientos

regulados a través de la ley o reglamento.

ARTÍCULO 8. Modifíquese el artículo 119 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará

así:

Artículo 119. Circunstancias de agravación punitiva. Cuando con las

conductas descritas en los artículos anteriores, concurra alguna de las

circunstancias señaladas en el artículo 104 las respectivas penas se

aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en

niños y niñas menores de catorce (14) años o en mujer por el hecho de ser

mujer, las respectivas penas se aumentarán en el doble.

Parágrafo. Cuando la conducta se cometa en persona que, siendo miembro

de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones

permanentes o transitorias de policía judicial, se encuentre en desarrollo de

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 7 de 41

procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, la pena imponible

se aumentará en las dos terceras partes.

ARTÍCULO 9. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 el artículo 185A.

Artículo 185A. Intimidación o amenaza con arma de fuego; armas,

elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y arma

blanca. El que utilice arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos

letales; arma blanca para amenazar o intimidar a otro, incurrirá en prisión de

cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses de prisión, siempre que la

conducta no esté sancionada con pena mayor.

Parágrafo. Entiéndase como arma de fuego hechiza o artesanal aquellos

elementos manufacturados en su totalidad o parcialmente de forma

rudimentaria o piezas que fueron originalmente diseñadas para un arma de

fuego.

ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 239 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará

así:

Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el

propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de

treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.

La pena será de prisión de treinta y dos (32) meses a cuarenta y ocho (48)

meses cuando la cuantía sea inferior a cuatro (4) salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

La pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108)

meses cuando la cuantía sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos

legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 11. Modifíquese el artículo 266 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará

así:

Artículo 266. Circunstancias de agravación punitiva. La pena se aumentará

hasta en una tercera parte, si la conducta descrita en el artículo anterior se

cometiere:

1. Produciendo infección o contagio en plantas o animales.

2. Empleando sustancias venenosas o corrosivas.

3. En despoblado o lugar solitario.

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 8 de 41

4. Sobre objetos de interés científico, histórico, asistencial, educativo,

cultural, artístico, sobre bien de uso público, de utilidad social, o sobre bienes

que conforman el patrimonio cultural de la Nación.

Parágrafo. La pena será de cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta y

cuatro (144) meses de prisión cuando se afecte la infraestructura destinada

a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte público masivo,

instalaciones militares o de policía.

ARTÍCULO 12. Modifíquese el artículo 348 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará

así:

Artículo 348. Instigación a delinquir. El que pública y directamente incite a

otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos,

incurrirá en multa.

Si la conducta se realiza para cometer delitos de hurto calificado o agravado,

daño en bien ajeno simple o agravado o cualquiera de las conductas

previstas en el Capítulo II del Título XII del Libro Segundo del Código Penal,

la pena será de cuarenta y ocho (48) a (72) setenta y dos meses de prisión.

Si la conducta se realiza para cometer cualquiera de las conductas de

genocidio, homicidio agravado, desaparición forzada de personas, secuestro,

secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población, desplazamiento

forzado, homicidio o con fines terroristas, o violencia contra servidor público,

la pena será de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses de

prisión y multa de ochocientos (800) a dos mil (2000) salarios mínimos

mensuales legales vigentes.

ARTÍCULO 13. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 el artículo 353B.

Artículo 353B. Circunstancias de agravación punitiva. La pena imponible

para la conducta descrita en el artículo anterior se aumentará de la mitad a

las dos terceras partes, si la conducta la realiza así:

1. Cuando se empleen mascaras o elementos similares que sirvan para

ocultar la identidad o la dificulten.

2. Ejecutar la conducta valiéndose de su cargo como servidor público.

3. Emplear en la ejecución de la conducta punible armas convencionales;

armas de fuego; armas de fuego hechizas o artesanales; armas, elementos

y dispositivos menos letales; y medios de cuyo uso pueda resultar peligro

común.

4. Ejecutar la conducta punible valiéndose de inimputables, niños, niñas o

adolescentes.

ARTÍCULO 14. Modifíquese el artículo 365 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará

así:

Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique,

transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en

un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales,

accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce

(12) años.

En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación

hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales.

La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa

en las siguientes circunstancias:

1. Utilizando medios motorizados.

2. Cuando el arma provenga de un delito.

3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de

las autoridades.

4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para

ocultar la identidad o la dificulten.

5. Obrar en coparticipación criminal.

6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus

características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad.

7. Cuando la conducta sea desarrollada dentro de los territorios que

conforman la cobertura geográfica de los Programas de Desarrollo con

Enfoque Territorial (PDET).

8. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia

organizado.

9. Cuando las armas, elementos, dispositivos o municiones menos letales

hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen, que

aumenten su letalidad.

ARTÍCULO 15. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 el artículo 367C.

Artículo 367C. Porte de arma blanca. El que porte elemento punzante,

cortante o cortopunzante en medio de transporte público masivo, o durante

evento masivo o escenario abierto al público, incurrirá en prisión de

veinticuatro (24) meses a treinta y seis (36) meses, salvo que su tenencia

esté relacionada con la práctica de una actividad, profesión u oficio lícitos.

ARTÍCULO 16. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 el artículo 429C.

Artículo 429C. Circunstancias de agravación punitiva. La pena señalada en

el artículo 429, se aumentará de la mitad a las dos terceras partes, en los

siguientes casos:

1. Cuando la conducta se cometa en contra de miembro de la fuerza pública

y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias

de policía judicial.

2. Ejecutar la conducta valiéndose de su cargo como servidor público.

3. Cuando se utilicen armas convencionales; armas de fuego; armas de

fuego hechizas o artesanales; armas, elementos y dispositivos menos

letales; y medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.

ARTÍCULO 17. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 el artículo 429D.

Artículo 429D. Obstrucción a la función pública. El que mediante violencia,

amenaza, o cualquier forma de coacción o intimidación promueva o instigue

a otro a obstruir, impedir o dificultar la realización de cualquier función

pública, incurrirá en prisión de treinta y seis (36) meses a sesenta (60)

meses.

La pena se aumentará de la mitad a dos terceras partes cuando la conducta

busque obstruir o impida la ejecución de órdenes de captura o

procedimientos militares o de policía que estén regulados a través de la ley

o reglamento.

TÍTULO III

NORMAS QUE MODIFICAN LA LEY 906 DE 2004 -CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO PENAL

ARTÍCULO 18. Modifíquese el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará

así:

Artículo 310. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del

imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad,

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 11 de 41

además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena

imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias:

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con

organizaciones criminales.

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena

privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o

preterintencional.

5. Cuando se utilicen armas de fuego; armas convencionales; armas de

fuego hechizas o artesanales; armas, elementos y dispositivos menos

letales; o armas blancas.

6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia

organizada.

8. Además de los criterios previstos en el presente artículo, las autoridades

judiciales deberán tener en cuenta, al momento de realizar la valoración

autónoma del peligro para la comunidad, si el imputado cuenta con registro

de capturas que hayan sido consecuencia de una orden de autoridad

competente o en todo caso objeto de legalización ante un juez de control de

garantías, se le haya impuesto medida restrictiva o no restrictiva de la

libertad, suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de

oportunidad en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la

vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico.

Corresponde a los fiscales priorizar la procedencia de la solicitud de medida

de aseguramiento en los casos señalados en el presente numeral.

ARTÍCULO 19. Modifíquese el artículo 312 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará

así:

Artículo 312. No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no

comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta, la gravedad y modalidad

de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 12 de 41

1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento

de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.

2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente

a este.

3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro

anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para

sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la

pena.

4. La resistencia al procedimiento de captura mediante actos violentos contra

el funcionario o servidor que la realice, el intento de emprender la huida, o

dificultar su individualización.

TÍTULO IV

DE LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN

Y PORTE DE ARMAS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS LETALES;

ACCESORIOS, PARTES Y MUNICIONES

Capítulo I

Ámbito de aplicación, permiso y competencia

ARTÍCULO 20. Ámbito de aplicación. El presente Título se aplica a todas las

personas naturales y jurídicas nacionales de conformidad con lo establecido en la

presente norma, con excepción de la Fuerza Pública en el cumplimiento de su

misión Constitucional, Legal y Reglamentaria.

Parágrafo. Las personas extranjeras podrán comercializar, fabricar, importar y

exportar armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y

municiones, conforme a lo establecido por la Industria Militar y el Departamento

Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE).

ARTÍCULO 21. Permiso del Estado. Los particulares, de manera excepcional,

podrán portar las armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes

y municiones con permiso expedido por el DCCAE o quien haga sus veces.

Parágrafo. El permiso concedido a los particulares para el porte de las armas,

elementos y dispositivos menos letales, se expedirá bajo la responsabilidad del

titular y no compromete la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se

haga.

ARTÍCULO 22. Competencia. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones,

son autoridades competentes para incautar y decomisar armas, elementos y

dispositivos menos letales.

a) Para incautar:

1. Todos los miembros en servicio activo de la Fuerza Pública cuando se hallen en

cumplimiento de las funciones propias del servicio;

2. Los guardias penitenciarios.

b) Para decomisar:

1. Los Fiscales de todo orden y jueces penales cuando el arma o munición se

encuentren vinculados a un proceso;

2. Los Comandantes de Brigada y sus equivalentes en la Armada Nacional y Fuerza

Aérea dentro de su jurisdicción y los Comandantes de los comandos Específicos o

Unificados;

3. Los Comandantes de Unidad Táctica en el Ejército y sus equivalentes en la

Armada y Fuerza Aérea;

4. Comandantes de Departamento y Metropolitanas de Policía.

Capítulo II

Definición y clasificación

ARTÍCULO 23. Definición y clasificación. Para efectos del presente título se

presentan las siguientes definiciones y clasificaciones de las armas, elementos y

dispositivos menos letales:

a) Definiciones:

1. Armas, elementos y dispositivos menos letales. Son elementos de carácter

técnico o tecnológico, que por su capacidad y características están concebidos para

controlar una situación específica, sobre una persona o grupo de personas,

generando incomodidad física o dolor.

2. Accesorios de armas, elementos y dispositivos menos letales. Hace referencia a

los utensilios, herramientas o elementos auxiliares que son utilizados para optimizar

el desempeño de un arma menos letal, los cuales dependen del conjunto principal.

3. Partes de armas, elementos y dispositivos menos letales. Son piezas que integran

un conjunto de mecanismo que cumplen una función o acción general para el

funcionamiento de un arma menos letal.

4. Municiones para armas, elementos y dispositivos menos letales. Corresponde a

la unidad de carga diseñada para ser empleada en las armas, elementos y

dispositivos menos letales, necesaria para su funcionamiento unidades, las cuales

generan en una persona incomodad física o dolor.

b) Clasificación:

1. Energía cinética. Elemento diseñado para influir en el comportamiento de una

persona, generando incomodidad física o dolor mediante el impacto no punzante o

perforante; así mismo entiéndase la energía cinética como la energía que se genera

por el movimiento.

2. Neumáticas o de aire comprimido. Utilizan como fuerza impulsora del proyectil la

originada por la expansión de un gas comprimido.

3. Fogueo. Utilizan un cartucho que carece de proyectil, el cual genera ruido similar

al de un arma de fuego.

Parágrafo 1. Otras clasificaciones. Son todas aquellas no contempladas en la

clasificación anterior que se enmarcan dentro de la definición de que trata el literal

“a” del presente artículo.

Parágrafo 2. Facultad reglamentaria. Facúltese al Gobierno Nacional, para que en

la medida en que surjan nuevas armas, elementos y dispositivos menos letales no

clasificadas en la presente Ley reglamente su porte de conformidad con lo aquí

previsto.

Capítulo III

Registro, regulación, porte, pérdida y disposición final de armas, elementos

y dispositivos menos letales, y municiones

ARTÍCULO 24. Registro Nacional de armas, elementos y dispositivos menos

letales. El Ministerio de Defensa Nacional a través del DCCAE, o quien haga sus

veces, tendrá a cargo la implementación, administración y control del Registro

Nacional de Armas Menos Letales.

Parágrafo 1. Los sistemas de información que integran el Registro Nacional de

armas, elementos y dispositivos menos letales, mantendrán una permanente

comunicación y cooperación en doble vía con Indumil, la DIAN, la Policía Nacional

y Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, permitiendo el registro,

validación, actualización, generación y suministro de los datos almacenados, para

el desarrollo de sus funciones, garantizando su compatibilidad y permitiendo el

registro y consulta de la información.

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional a través de la Industria Militar, será el

responsable del marcaje de las armas menos letales, de acuerdo con la

reglamentación y costo que expidan para el gasto administrativo, en un plazo no

mayor a seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 25. Regulación de armas, elementos, dispositivos menos letales y

munición. El Gobierno Nacional a través del DCCAE, o quien haga sus veces,

regulará las armas, elementos, dispositivos menos letales y municiones que se

podrán fabricar, comercializar, importar y exportar, al igual que los permisos

correspondientes que cada una de estas actividades requiera, mediante decreto

reglamentario en un plazo no mayor a doce (12) meses.

ARTÍCULO 26. Requisitos para solicitud de permiso de porte de arma menos letal.

El Gobierno Nacional a través del DCCAE, o quien haga sus veces, fijará y expedirá

los requisitos para la solicitud del permiso de porte de armas, elementos y

dispositivos menos letales por parte de las personas naturales y jurídicas, así como

la pérdida de vigencia de los mismos.

ARTÍCULO 27. Porte de armas, elementos y dispositivos menos letales. Se

entiende por porte de armas, elementos y dispositivos menos letales, la acción de

llevarlas consigo, o a su alcance, para defensa personal con el respectivo permiso

expedido por la autoridad competente.

ARTÍCULO 28. Pérdida o hurto del arma, elemento y dispositivos menos letales. En

el evento que el titular de un arma, elemento o dispositivo menos letal, sufra pérdida

o hurto, realizará de inmediato la denuncia correspondiente ante la autoridad

competente e informará a la entidad que le expidió el permiso a través del medio

que se disponga.

ARTÍCULO 29. Disposición final. Las armas, elementos y dispositivos menos

letales, así como sus accesorios, partes, y municiones, que sean incautados y

posteriormente decomisados a personas naturales y jurídicas por incumplir con los

requisitos legales para su porte, serán objeto de destrucción por parte de INDUMIL

previo concepto del DCCAE, o quien haga sus veces.

Capítulo IV

Permisos

ARTÍCULO 30. Definición de Permiso. Permiso es la autorización que el Estado

concede, a través del DDCAE, o quien haga de sus veces, a las personas naturales

o jurídicas para el porte de armas, elementos y dispositivos menos letales, así

como para su fabricación, importación y exportación y comercialización.

Parágrafo. El permiso para porte autoriza a su titular para llevar consigo en los

lugares autorizados un (1) arma menos letal. Este permiso se expedirá por el

término de tres (3) años. El permiso y, si es el caso, su renovación, dependerán de

la no incursión en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 31 de esta

Ley.

ARTÍCULO 31. Permiso y uso de las armas, elementos y dispositivos menos letales,

accesorios, partes y municiones para los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben solicitar previa autorización a

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para el uso de las armas,

elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones.

Parágrafo 1. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en

coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional – Dirección

de Investigación Criminal e INTERPOL establecerá las armas, elementos y

dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones que pueden utilizar los

servicios de vigilancia y seguridad privada con base en la clasificación establecida

en la presente Ley para el desarrollo de sus labores.

Parágrafo 2. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regulará el uso

de las armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y

municiones que pueden utilizar los servicios de vigilancia y seguridad para el

desarrollo de sus labores.

Capítulo V

Prohibiciones

ARTÍCULO 32. Prohibiciones. Se entienden como prohibiciones las siguientes:

1. Las rifas de las armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes

y municiones.

2. La modificación de las armas, elementos y dispositivos menos letales en sus

características de fabricación, origen, diseño y propósito, tampoco se podrán utilizar

con municiones de características técnicas letales, so pena de incurrir en las

sanciones contempladas en la ley.

3. El porte, compra, venta o uso de armas, elementos y dispositivos menos letales,

accesorios, partes y municiones por parte de menores de edad.

4. El porte, compra o uso de armas, elementos y dispositivos menos letales por

parte de personas que se encuentren inmersas en investigaciones penales o

presenten antecedentes de condenas penales, así como aquellas a las que se les

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 17 de 41

haya impuesto una medida correctiva por comportamientos contrarios a la seguridad

pública.

Capítulo VI

Transición en el Registro Nacional de Armas, elementos y dispositivos

menos letales.

ARTÍCULO 33. Periodo de transición para el Registro Nacional de Armas,

elementos y dispositivos menos letales. A partir de la entrada en vigencia de la

presente ley, las personas naturales o jurídicas tendrán doce (12) meses para iniciar

el trámite de formalización del porte de armas, elementos y dispositivos menos

letales ante el DCCAE, o quien haga sus veces, so pena de proceder a su

incautación.

Parágrafo 1. Los poseedores de armas, elementos y dispositivos menos letales,

que se hubiesen adquirido antes de la expedición de la presente ley, deberán

realizar el registro en un plazo no mayor a doce (12) meses. En el evento de no

llevarse a cabo, deberán ser entregadas al DCCAE, o quien haga sus veces, para

que previo concepto se proceda a la destrucción por parte de INDUMIL. Asimismo,

cuando no se entregue se procederá a la incautación.

Parágrafo 2. En caso de que el arma, elemento y dispositivo menos letales, se

posea sin el aval para su comercialización, ni el uso por parte del Gobierno Nacional,

deberá ser entregada en un plazo no mayor a doce (12) meses al DCCAE, o quien

haga sus veces, para que previo concepto se proceda a la destrucción por parte de

INDUMIL.

Parágrafo 3. Para aquellos que hicieron el registro dentro de los seis (6) primeros

meses contados a partir de la entrada en funcionamiento del Registro único de

armas, elementos y dispositivos menos letales, corresponderá una tarifa del tres por

ciento (3%) de un salario mínimo legal mensual vigente.

TÍTULO V

NORMAS QUE MODIFICAN Y ADICIONAN LA LEY 1801 DE 2016 – CÓDIGO

NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Capítulo I

Modificaciones y adiciones a la Ley 1801 de 2016

ARTÍCULO 34. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará

así:

Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los

siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las

personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:

1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en

agresiones físicas.

2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a

personas.

3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.

4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.

5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a

la vida e integridad.

6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias

peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a

quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una

herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays,

rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se

asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen

aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas

embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un

comportamiento contrario a la convivencia.

8. Portar armas, elementos y dispositivos menos letales que hayan sido

modificados en sus características de fabricación, origen, diseño y propósito,

sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

9. Portar armas, elementos y dispositivos menos letales sin permiso de

autoridad competente cuando estas lo requieran.

10. Portar armas, elementos y dispositivos menos letales cuando haya perdido

vigencia el permiso respectivo.

11. Portar armas, elementos y dispositivos menos letales bajo el influjo de

sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas, o en estado de embriaguez.

Parágrafo 1. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes

señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:”

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR

Numeral 1 Multa General tipo 2.

Numeral 2 Amonestación; Participación en programa

comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

Numeral 3 Multa General tipo 3.

Numeral 4 Participación en programa comunitario o actividad

pedagógica de convivencia; Multa General tipo 2.

Numeral 5

Construcción, cerramiento, reparación o

mantenimiento de inmuebles; Remoción de bienes;

Reparación de daños materiales de muebles o

inmuebles; Destrucción de bien.

Numeral 6

Multa General tipo 2; Prohibición de ingreso a

actividad que involucra aglomeraciones de público

complejas o no complejas; Destrucción de bien.

Numeral 7

Multa General tipo 2; Prohibición de ingreso a

actividad que involucra aglomeraciones de público

complejas o no complejas; Destrucción de bien.

Numeral 8 Multa General Tipo 4; Destrucción de bien.

Numeral 9 Multa General Tipo 4; Destrucción de bien.

Numeral 10 Multa General Tipo 4; Destrucción de bien.

Numeral 11 Multa General Tipo 4; Destrucción de bien.

Parágrafo 2. En todos los comportamientos señalados en el presente

artículo, se deberá utilizar la mediación policial como medio para intentar

resolver el conflicto.

ARTÍCULO 35. Modifíquese el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará

así:

Artículo 155. Traslado por protección. Cuando la vida e integridad de una

persona natural se encuentre en riesgo o peligro y no acepte la mediación

policial como mecanismo para la solución del desacuerdo, el personal

uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección en los

siguientes casos:

A- Cuando se encuentre inmerso en riña.

B- Se encuentre deambulando en estado de indefensión.

C- Padezca alteración del estado de conciencia por aspectos de orden

mental.

D- Se encuentre o aparente estar bajo efectos del consumo de bebidas

alcohólicas o sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas.

E- Se exterioricen comportamientos agresivos o temerarios.

F- Realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida

o integridad, o la de terceros.

G- Se encuentre en peligro de ser agredido.

Parágrafo 1. Cuando se presente el comportamiento señalado en los

literales B, C y D del presente artículo, se podrá ejecutar este medio de policía

sin que sea necesario agotar la mediación policial.

Parágrafo 2. El personal uniformado de la Policía Nacional, entregará la

persona a un familiar que asuma su protección, o en su defecto al

coordinador del Centro de Traslado por Protección, para que garantice sus

derechos, lo anterior con estricta observancia de lo dispuesto en el parágrafo

4 del presente artículo.

Parágrafo 3. La implementación y dotación del Centro de Traslado por

Protección con su seguridad interna y externa, de conformidad con lo

dispuesto en los numerales 12 y 20 del artículo 205 de la Ley 1801 de 2016,

será responsabilidad de la entidad territorial, distrital o municipal, la cual

deberá adecuar las instalaciones que garanticen la protección, el respeto y

amparo de los derechos fundamentales y la dignidad humana, en un plazo

no mayor a tres (3) años a partir de la expedición de esta ley, que podrá

cofinanciar con el Gobierno Nacional.

El control y protocolo de ingreso, salida, causa y sitio en el cual se realizó el

traslado por protección, deberá estar supervisado por funcionarios de la

Alcaldía, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, donde además se

cuente con un grupo interdisciplinario para la atención del trasladado. La

duración del traslado por protección podrá cesar en cualquier momento

cuando las causas que lo motivaron hayan desaparecido, sin que en ningún

caso sea mayor a 12 horas.

Parágrafo 4. El traslado por protección en ningún caso se realizará en las

instalaciones de la Policía Nacional o a sitios de reclusión de personas

retenidas a la luz del ordenamiento penal.

Parágrafo 5. El personal uniformado de la Policía Nacional que ejecute el

traslado por protección o realice la entrega a un familiar, deberá informar de

manera inmediata al superior jerárquico de la unidad policial a través del

medio de comunicación dispuesto para este fin y documentar mediante

informe escrito en el que conste los nombres, identificación de la persona

trasladada y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se materializó el

traslado, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Cuando la persona

sea conducida a sitio dispuesto por la entidad territorial, distrital o municipal,

el personal uniformado de la Policía Nacional suministrará copia del informe

al coordinador del Centro de Traslado por Protección, para el respectivo

control.

Parágrafo 6. En aquellos lugares donde no se cuente con un Centro de

Traslado por Protección, no se ejecutará el medio de policía hasta tanto la

entidad territorial, distrital o municipal disponga de un lugar idóneo que

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 21 de 41

garantice el respeto por los derechos fundamentales y la dignidad humana.

Lo anterior, sin perjuicio del empleo de otros medios de policía o aplicación

de medidas correctivas que permitan restaurar la seguridad y convivencia

ciudadana. Las alcaldías distritales o municipales, podrán realizar convenios,

coordinaciones o asociaciones con otros entes territoriales para la

materialización del medio de policía establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO 36. Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará

así:

Artículo 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde:

1. Dirigir y coordinar las autoridades de Policía en el municipio o distrito.

2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y

libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad

con la Constitución, la ley y las ordenanzas.

3. Velar por la aplicación de las normas de Policía en el municipio y por la

pronta ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan.

4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el

marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional, y

del plan de desarrollo territorial.

Los planes de desarrollo territorial deberán contemplar recursos para el

cumplimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de conformidad con

las disposiciones que sobre la materia establezca el Gobierno nacional.

6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales,

económicas y comunitarias, las políticas y las actividades para la

convivencia.

7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de Policía

de primera instancia.

8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado,

cuando no exista autoridad especial de Policía en el municipio o distrito a

quien se le haya atribuido, en relación con las medidas correctivas que

aplican los inspectores de Policía rurales y urbanos o corregidores, en

primera instancia.

9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos,

rifas y espectáculos.

10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de

juegos o rifas, espectáculos que involucran aglomeraciones de público

complejas cuando haya lugar a ello.

11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre

aglomeración de público compleja.

12. Establecer, con el apoyo del Gobierno nacional, centros especiales o

mecanismos de atención y protección de personas trasladadas o conducidas

por el personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas

pedagógicos para la convivencia, de conformidad con los lineamientos que

para tal efecto establezca el Gobierno nacional.

13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal,

los cargos de inspectores y corregidores de Policía necesarios para la

aplicación de este Código.

14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las

autoridades de Policía, en primera instancia, cuando procedan, siempre que

no sean de competencia de las autoridades especiales de Policía.

15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este Código y en la ley, las

ordenanzas y los acuerdos.

16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con

el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

17. Conocer en única instancia de los procesos de restitución de playa y

terrenos de baja mar.

18. Ejecutar las comisiones que trata el artículo 38 del Código General del

Proceso directamente o subcomisionando a una autoridad que tenga

jurisdicción y competencia, quienes ejercerán ‘transitoriamente como

autoridad administrativa de policía.

19. Frente a la implementación del Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana, las administraciones distritales y municipales

incluirán en los planes de desarrollo la adecuación de la infraestructura,

tecnología y programas de participación pedagógica, necesarios para la

materialización y cobro de los medios y medidas correctivas.

20. Crear el sistema de información que permita el registro de las personas

trasladadas por protección, el cual debe contener como mínimo los nombres,

identificación de la persona trasladada y circunstancias de tiempo, modo y

lugar en que se materializó el traslado, dejando registro fílmico o fotográfico,

mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en

garantía de la protección de los derechos humanos y la dignidad humana.

Este sistema de información podrá ser cofinanciado con el Gobierno

Nacional.

21. Cualquier equipamiento necesario para la seguridad y convivencia,

constituye un determinante de superior jerarquía en los términos del artículo

10 de la Ley 388 de 1997 y por lo tanto el respectivo alcalde distrital o

municipal podrá establecer su construcción en el lugar que para el efecto

determine.

Parágrafo 1. En el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y

Santa Catalina conoce de la apelación, el gobernador o las autoridades

administrativas, con competencias especiales de convivencia, según la

materia.

Parágrafo 2. La Dirección General Marítima coadyuvará a la autoridad local

competente en las medidas administrativas necesarias para la recuperación

de playas y terrenos de baja mar.

Parágrafo transitorio. Las alcaldías tendrán un plazo de doce (12) meses a

partir de la expedición de la presente Ley para crear el sistema de información

que permita el registro de las personas trasladadas por protección, a que

hace referencia el presente artículo.

ARTÍCULO 37. Modifíquese el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará

así:

Artículo 180. Multas. Es la imposición del pago de una suma de dinero en

moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento

realizado, según la cual varía el monto de la multa. Así mismo, la

desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento

contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de

los intereses causados y el costo del cobro coactivo.

Las multas se clasifican en generales y especiales.

Las multas generales se clasifican de la siguiente manera:

Multa Tipo 1: Dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multa Tipo 2: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multa Tipo 3: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multa Tipo 4: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes

(smdlv).

Las multas especiales son de tres tipos:

1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucran

aglomeraciones de público complejas.

2. Infracción urbanística.

3. Contaminación visual.

Parágrafo. Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto

dispongan las administraciones distritales y municipales, y se destinarán a

proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así como

al cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las

autoridades de policía cuando su materialización deba ser inmediata, sin

perjuicio de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el

cobro de la misma.

En todo caso, mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser

destinado a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de

seguridad.

Cuando los Uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de la

ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposición de multa

general, impondrán orden de comparendo al infractor, evidenciando el

hecho.

Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición

económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través

de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de

convivencia, de ser aplicable. A la persona que pague la multa durante los

cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le

disminuirá el valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual

constituye un descuento por pronto pago.

A cambio del pago de la Multa General tipos 1 y 2 la persona podrá, dentro

de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del

comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se conmute la multa por

la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de

convivencia.

Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en

la orden de comparendo o con el cumplimiento de la medida de participación

en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, cuando

este aplique, podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes

ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el

procedimiento establecido en este Código.

La administración distrital o municipal podrá reglamentar la imposición de la

medida correctiva de participación en programa comunitario o actividad

pedagógica de convivencia para los comportamientos contrarios a la

convivencia que admitan Multa tipos 1 y 2, en reemplazo de la multa.

Parágrafo transitorio. Durante el primer año de vigencia de la presente ley,

las personas a las que se les imponga una Multa General tipos 3 o 4 podrán

obtener un descuento adicional al previsto por el pronto pago de la multa, en

un porcentaje del veinticinco por ciento (25%) de su valor total, siempre y

cuando soliciten a la autoridad de policía competente que se les permita

participar en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia,

dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del comparendo.

ARTÍCULO 38. Modifíquese el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará

así:

Artículo 183. Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos seis

meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con

sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.

3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.

6. Solicitar o renovar el pasaporte.

7. Ingresar al país, durante el tiempo que determine Migración Colombia.

8. Inscribirse a los concursos que apertura la Comisión Nacional del Servicio

Civil.

9. Acceder a permisos que otorguen las alcaldías distritales o municipales

para la venta de bienes.

10. Realizar trámites de las oficinas de tránsito y transporte.

11. Acceder al mecanismo temporal de regularización que defina el Gobierno

Nacional.

12. Acceder a la conmutación de la multa tipo 1 y 2, por la participación en

programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

Las autoridades responsables de adelantar los trámites establecidos en el

presente artículo deberán verificar que la persona que solicita el trámite se

encuentra al día en el pago de las multas establecidas en el presente Código.

Los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán en falta grave

y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4.

Parágrafo. El cobro coactivo de que trata la presente ley se regulará por lo

dispuesto en el artículo 100, numeral 2 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 39. Adiciónese a la Ley 1801 de 2016 el artículo 185A.

Artículo 185A. Creación del Sistema Único de Información de recaudo a

nivel nacional de los pagos por concepto de comparendos y medidas

correctivas. El Ministerio del Interior creará un solo sistema de recaudo a nivel

nacional de los pagos por concepto de comparendos y medidas correctivas

impuestas por los Inspectores de Policía, al igual que buscará adoptar la

tecnología para su implementación.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional apoyarán a las administraciones

locales con el fin de que desarrollen las capacidades necesarias para

implementar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en

diversas materias, entre ellas, la aplicación de comparendos.

Parágrafo 1. El Ministerio del Interior tendrá un plazo de doce (12) meses

contados a partir de la expedición de la presente Ley, para la formulación,

diseño, desarrollo, implementación y socialización del Sistema de

información de que trata el presente artículo.

Dicho sistema guardará interoperabilidad con el Registro Nacional de

Medidas Correctivas a cargo de la Policía Nacional.

Parágrafo 2. El Ministerio de Hacienda dispondrá de los recursos para la

implementación formulación, diseño, desarrollo, implementación y

socialización del Sistema de recaudo a nivel nacional de los pagos por

concepto de comparendos y medidas correctivas impuestas por los

Inspectores de Policía en el marco del Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana y la interoperabilidad con el Registro Nacional de

Medidas Correctivas.

Parágrafo 3. De acuerdo con la Ley 1801 de 2016, las administraciones

distritales y municipales dispondrán de la estructura administrativa para el

cobro y recaudo de dinero que por concepto de multas se causen, así como

la administración del sistema.

ARTÍCULO 40. Adiciónese a la Ley 1801 de 2016 el artículo 185B.

Artículo 185B. Recaudo y administración del dinero por concepto de

multas. Los recursos provenientes de las multas del Código Nacional de

Seguridad y Convivencia Ciudadana ingresarán al Fondo Territorial de

Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), en cuenta independiente

dispuesta por las administraciones distritales y municipales, distinta de

aquella a la que ingresan los recursos a que se refiere la Ley 418 de 1997,

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 27 de 41

modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de

2006, 1421 y 1430 de 2010 y 1738 de 2014.

En cumplimiento del parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, el

sesenta por ciento (60%) de los recursos provenientes del recaudo por

concepto de multas se destinará a la cultura ciudadana, pedagogía y

prevención en materia de seguridad, de los cuales un treinta por ciento (30%)

será para financiar programas, proyectos de inversión y actividades de

cultura ciudadana, un quince por ciento (15%) a la administración,

funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas

Correctivas, como elemento necesario para garantizar la prevención a través

del recaudo y almacenamiento de información detallada, georreferenciada y

en tiempo real del estado de las multas en todo el territorio nacional, lo cual

constituye un instrumento imprescindible para el cumplimiento de su función

legal, y un quince por ciento (15%) para financiar el servicio de Policía en la

modalidad de vigilancia. El cuarenta por ciento (40%) restante se utilizará en

la materialización de las medidas correctivas impuestas por las autoridades

de Policía, donde un quince por ciento (15%) se destinará para la

implementación del Sistema de información que permita articular el recaudo,

registro, transacción y monitoreo a nivel nacional, de que trata el artículo 39

de la presente ley.

Parágrafo 1. El Departamento Nacional de Planeación, la Contaduría

General de la Nación y la Contraloría General de la República, tendrán un

semestre a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley para incorporar

en la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario CUIPO o el

sistema de captura de información establecido por el Ministerio de Hacienda

y Crédito Público, la Contraloría General de la República y la Contaduría

General de la Nación, en aplicación del Catálogo de Clasificación

Presupuestal para Entidades Territoriales CCPET, con el fin de incluir un

aparte en el que los alcaldes reporten el valor total del recaudo anual por

concepto de multas que dispone el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana y de la trasferencia a la Policía Nacional y al

Ministerio de Interior, de las sumas a que se refiere el inciso 2° del presente

artículo, así como los proyectos de inversión y gastos en los que se

ejecutaron dichos recursos.

Parágrafo 2. Las administraciones distritales y/o municipales deberán

trasferir mensualmente el quince por ciento (15%) destinado a la

administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de

Medidas Correctivas y el quince por ciento (15%) para financiar el servicio de

Policía en la modalidad de vigilancia que trata el presente artículo, dentro de

los primeros diez (10) días de cada mes a la cuenta que para tal fin establezca

la Policía Nacional.

Parágrafo 3. Las administraciones distritales y/o municipales deberán

trasferir mensualmente el quince por ciento (15%) destinado a la

administración, funcionamiento e infraestructura del Sistema Único de

información para articular el recaudo, registro y transacción a nivel nacional

por concepto de pago de multas impuesta por los inspectores de policía en

el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro

de los primeros diez (10) días de cada mes a la cuenta que para tal fin

establezca el Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 41. Adiciónese a la Ley 1801 de 2016 el artículo 185C.

Artículo 185C. Transición en el Sistema Único de Recaudo. Los entes

territoriales que a la entrada en vigencia de la presente ley cuenten con un

sistema de recaudo por concepto de multas impuestas de conformidad a lo

dispuesto en la Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Seguridad y

Convivencia- tendrán un plazo de doce (12) meses para realizar la transición

al Sistema Único de Recaudo implementado por el Ministerio del Interior.

Parágrafo transitorio. Las multas impuestas con anterioridad a la entrada

en vigencia de la presente ley y que sean pagadas dentro de los seis meses

siguientes, tendrán una disminución del 50%.

ARTÍCULO 42. Adiciónese a Ley 1801 de 2016 el artículo 223A.

Artículo 223A. Sin perjuicio del procedimiento contenido en el artículo 223

de la Ley 1801 de 2016, para las multas por infracción a la convivencia y

seguridad ciudadanas que tengan como sanción multa tipo 1 a 4, se aplicará

el siguiente procedimiento:

a. Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las

autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden

de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los

principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al

bien jurídico tutelado.

b. Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los

3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo

en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de

conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso

verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida

en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.

c. Aceptación ficta de responsabilidad. Expedida la orden de

comparendo en la que se señala multa general, se entenderá que el

infractor acepta la responsabilidad cuando, dentro de los tres (3) días

siguientes a la imposición de la orden de comparendo, cancela el valor

de la misma o decide cambiar el pago de las multas tipo 1 y 2 por la

participación en programa comunitario o actividad comunitaria de

convivencia.

d. Recibida esta información, el inspector de policía deberá abstenerse

de iniciar proceso único de policía y actualizar el estado de

cumplimiento de la medida correctiva en el Registro Nacional de

Medidas Correctivas.

e. Firmeza de la multa señalada en orden de comparendo. No objetada,

una vez vencidos los cinco (5) días posteriores a la expedición de la

orden, la multa queda en firme, pudiéndose iniciar el cobro coactivo,

entendiéndose que pierde los beneficios de reducción del valor de la

misma establecidos en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.

f. Pérdida de beneficios. Cuando se objete la multa general señalada por

el uniformado en la orden de comparendo, se pierde el derecho a los

descuentos por pronto pago.

g. Cumplimiento de participación en programa comunitario o actividad

pedagógica de convivencia y validez de certificados. La participación

en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia se

podrá realizar en municipios o distritos diferentes a la ocurrencia de

los comportamientos contrarios a la convivencia. Los certificados

expedidos tendrán validez en todo el territorio nacional.

h. Control para el cumplimiento de medidas correctivas a extranjeros.

Los funcionarios que realizan controles migratorios, verificarán el

cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y ejecutoriadas a

ciudadanos extranjeros; en caso de incumplimiento, informarán a la

autoridad competente sobre el nuevo ingreso del infractor para que se

obligue a su cumplimiento, so pena de incurrir en permanencia

irregular y ser objeto de las medidas administrativas migratorias

sancionatorias a que hubiere lugar.

i. Incremento del valor de la multa general. Cuando se incurra en un

comportamiento contrario a la convivencia y se pueda evidenciar el

incumplimiento por parte de la misma persona en el pago de alguna

multa general anterior por comportamiento contrario a la convivencia

y que haya sido reportada al boletín de responsables fiscales de la

Contraloría General de la República, sin que haya sido pagada, la

nueva medida se incrementará en un 50% del valor de la segunda

medida.

j. Reiteración del mismo comportamiento contrario a la convivencia. La

reiteración de un comportamiento contrario a la convivencia cuya

medida corresponda a multa, dentro del año siguiente a la firmeza de

la primera medida, dará lugar a que su valor se aumente en un 75%,

sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de esta

ley. Quien reitere después de un año en un comportamiento contrario

a la convivencia, la multa general que se le imponga deberá ser

incrementada en un cincuenta por ciento (50%).

TÍTULO VI

NORMA QUE ADICIONA LA LEY 418 DE 1997

ARTÍCULO 43. Adiciónese a la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las

leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y

1941 de 2018, el artículo 49B bis.

Artículo 49B bis. Sobre el empadronamiento y sostenibilidad del Registro

Nacional de Identificación Balística. El empadronamiento consiste en la toma

de la huella balística, obtenida a través de la aplicación de pruebas técnicas

realizadas al arma de fuego.

Para la expedición, revalidación y cesión de las armas de fuego, la persona

natural o jurídica, además de los requisitos establecidos en el Decreto Ley

2535 de 1993, o las normas que lo modifiquen o adicionen, deberá cumplir

con el empadronamiento que para tal fin reglamentará el Gobierno Nacional.

El que omita el empadronamiento establecido en el artículo 5° de la Ley 1941

de 2018 será objeto de incautación, decomiso y multa, conforme a lo

dispuesto en el Decreto Ley 2535 de 1993, o las normas que lo modifiquen o

adicionen.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del Registro Nacional de

Identificación Balística, de que trata el artículo 5° de la Ley 1941 de 2018, el

valor del registro y certificación corresponderá al 9% de un salario mínimo

legal mensual vigente, cuyo recaudo estará a cargo del Ministerio de Defensa

Nacional a través de la Policía Nacional. Para aquellos que hicieran el registro

dentro de los 6 primeros meses contados a partir de la entrada en

funcionamiento del Registro Nacional de Identificación Balística

corresponderá una tarifa del 4% de un salario mínimo legal mensual vigente.

TÍTULO VII

NORMAS QUE MODIFICAN Y ADICIONAN LA LEY 1708 DE 2014 – CÓDIGO

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 44. Modifíquese el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, el cual quedará

así:

Artículo 91. Administración y destinación. Los bienes sobre los que se declare la

extinción de dominio, los recursos provenientes de la enajenación temprana

y los recursos provenientes de la productividad de los bienes administrados,

descontando aquellos destinados para el pago gradual y progresivo de los

pasivos de dicho Fondo, los recursos que sean indispensables para el

funcionamiento de la entidad encargada de la administración de los bienes,

y las destinaciones específicas previstas en la ley, se utilizarán a favor del

Estado y serán destinados así: en un veinticinco por ciento (25%) a la Rama

Judicial, en un veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de la Nación,

en un diez por ciento (10%) a la Policía Judicial de la Policía Nacional para el

fortalecimiento de su función investigativa y el cuarenta por ciento (40%)

restante para el Gobierno nacional, quien reglamentará la distribución de este

último porcentaje, destinando una parte a infraestructura penitenciaria y

carcelaria.

Se exceptúan de estos porcentajes los predios rurales, los cuales una vez

cumplidas las destinaciones previstas en el numeral 1.1.1 del acuerdo final

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y

duradera, y agotado lo allí ordenado, deberán ser objeto de enajenación

temprana de conformidad con el artículo 93 de esta ley, recursos que en todo

caso serán entregados en su totalidad al Gobierno nacional, para ser

destinados a los programas de generación de acceso a tierra administrados

por el Gobierno nacional.

De igual forma, por razones de seguridad y defensa, se podrán destinar de

forma directa y definitiva predios rurales por parte del administrador del Frisco

al Ministerio de Defensa Nacional, para el desarrollo de proyectos de

infraestructura de la Fuerza Pública y/o para el cumplimiento de sentencias

judiciales, para la reubicación, movilización o traslado de las instalaciones

destinadas a la Defensa y Seguridad previos estudios técnicos del Ministerio

de Defensa. Su régimen de administración y destinación será reglamentado

por el Presidente de la República, siempre en acatamiento de lo dispuesto en

el inciso anterior.

Los bienes destinados a la Fiscalía General de la Nación serán administrados

a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes creado

mediante Ley 1615 de 2013.

En el caso de las divisas, una vez incautadas, estas serán entregadas al

Banco de la República para que las cambien por su equivalente en pesos

colombianos, sin que se requiera sentencia que declare la extinción definitiva

del dominio sobre las mismas.

Una vez decretada la extinción de dominio de los bienes localizados en el

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estos deberán ser

entregados a la Gobernación Departamental, al igual que los rendimientos y

frutos que se generen antes de la declaratoria de extinción del dominio.

Estos bienes serán destinados prioritariamente a programas sociales que

beneficien a la población raizal.

Cuando la Justicia Premial opere sobre bienes o recursos que puedan ser

objeto de una de las destinaciones específicas establecidas en la Ley, en

tratándose de la retribución, la sentencia anticipada, la negociación

patrimonial por colaboración efectiva y la sentencia anticipada por confesión,

a que se refieren los artículos 120, 133, 142A y 189A, de esta ley, el Juez de

conocimiento, avaluará, con la eficacia de la colaboración, la afectación a la

respectiva destinación específica y podrá retribuir al particular, afectado,

titular o interesado, con la titularidad del derecho de propiedad de los bienes,

según los porcentajes y límite establecidos en cada mecanismo de justicia

premial establecidos en la presente ley. Los bienes de los que trata el

presente inciso no estarán condicionados a los criterios previstos para los

sujetos de reforma agraria, contemplados en la Ley 160 de 1994 y en sus

normas compilatorias.

Los bienes y recursos determinados en el presente artículo gozarán de la

protección de inembargabilidad. Las medidas cautelares implementadas en

los trámites de extinción serán prevalentes sobre cualquier otra y los

Registradores de Instrumentos Públicos deberán darles prelación dentro del

trámite del registro.

La facultad para decidir sobre la destinación y distribución definitiva de los

bienes que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama

Judicial, en los porcentajes establecidos en el inciso 1o del presente artículo,

estará a cargo de las propias entidades. Del porcentaje correspondiente a la

rama Judicial, deberá privilegiarse la creación de juzgados de extinción de

dominio y del porcentaje correspondiente a la Fiscalía General de la Nación,

deberá privilegiarse la creación de fiscalías especializadas de extinción de

dominio, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 215 y 216

de la presente Ley.

Una vez decretada la extinción de dominio de los bienes localizados en el

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estos deberán

ser entregados a la Gobernación Departamental, al igual que los

rendimientos y frutos que se generen antes de la declaratoria de extinción

del dominio. El administrador del Frisco podrá transferir los recursos líquidos

derivados de la venta de los activos, cuando la Gobernación a través de

comunicación escrita desista de la entrega material y acepte expresamente

el giro de los recursos líquidos producto de la venta, descontando los costos

y gastos de comercialización.

Parágrafo 1o. A partir de la fecha en que sea publicada la presente ley, el

Consejo Nacional de Estupefacientes no podrá adquirir pasivos con cargo a

los recursos determinados en los porcentajes de que trata el presente

artículo, salvo que la entidad correspondiente así lo manifieste en la sesión

del Consejo Nacional de Estupefacientes en que se tome favorablemente

esta determinación.

Parágrafo 2o. En virtud de la presente ley se habilita al Ministerio de

Hacienda y Crédito Público para efectuar los ajustes presupuestales

pertinentes que permitan la asignación de los recursos a favor del nuevo

administrador del Frisco.

Parágrafo 3o. El administrador del Frisco tendrá la facultad de policía

administrativa para la recuperación física de los bienes que se encuentren

bajo su administración.

Las autoridades de Policía locales, municipales, departamentales y

nacionales estarán obligadas a prestar, de manera preferente y sin dilación

injustificada, el apoyo que requiera el representante legal o su delegado, para

hacer efectiva la administración de los bienes que ingresan al Frisco.

En el evento en que el administrador del Frisco ejerza la facultad de policía

administrativa a través de las Alcaldías y Secretarías de Gobierno, las

mismas deberán proceder a asignar la Inspección de Policía, para ello

contarán con un término máximo de quince (15) días contados a partir de la

comunicación del administrador. En igual término los inspectores estarán

obligados a fijar, practicar y culminar la diligencia. El incumplimiento

injustificado de los anteriores términos estará sujeto a la sanción disciplinaria

correspondiente. La presentación de oposiciones no suspenderá la práctica

de la diligencia.

Si durante la diligencia de ejecución de la función de policía administrativa

para la recuperación de activos, el administrador del Frisco encuentra bienes

muebles y enseres en estado de abandono, procederá a disponer de ellos

de manera definitiva, a través de mecanismos como chatarrización,

destrucción o donación y se dejará constancia en informe detallado, que se

notificará por aviso a quienes se consideren con derecho, del informe se

entregará copia al reclamante que alegue su propiedad, quien responderá

por los costos y gastos asociados a esta disposición.

Cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, se dejarán a

disposición de las autoridades de tránsito de la jurisdicción competente

quienes se encargarán de su guarda y custodia, el acto de disposición se

notificará por aviso al o los posibles propietarios para que realicen la

respectiva reclamación y cancele los costos y gastos de almacenamiento.

Ninguna autoridad de tránsito podrá negarse a la recepción y traslado de

estos bienes cuando el administrador del Frisco lo solicite.

Parágrafo 4o. Los predios rurales donde se desarrollen o vayan a desarrollar

proyectos productivos por parte de la población en proceso de

reincorporación serán transferidos directamente por la Sociedad de Activos

Especiales a los beneficiarios de estos proyectos que indique la Agencia

Nacional de Reincorporación, en los plazos que defina el Gobierno Nacional.

En estos casos se configurará una excepción frente a la obligación de

transferir todos los bienes rurales a la Agencia Nacional de Tierras. Se

excluyen de esta previsión los bienes a que se refiere el artículo 144 de la

presente ley.

ARTÍCULO 45. Modifíquese el artículo 93 de la Ley 1708 de 2014, el cual quedará

así:

Artículo 93. Enajenación temprana, chatarrización, demolición y

destrucción.

El administrador del Frisco, previa aprobación de un Comité conformado por

un representante de la Presidencia de la República, un representante del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un representante del Ministerio de

Justicia y del Derecho y la Sociedad de Activos Especiales SAS en su calidad

de Secretaría Técnica, deberá enajenar, destruir, demoler o

chatarrizar tempranamente los bienes con medidas cautelares dentro del

proceso de extinción de dominio cuando se presente alguna de las siguientes

circunstancias:

1. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza.

2. Representen un peligro para el medio ambiente.

3. Amenacen ruina, pérdida o deterioro.

4. Su administración o custodia ocasionen, de acuerdo con un análisis de

costo-beneficio, perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o

administración.

5. Muebles sujetos a registro, de género, fungibles, consumibles,

perecederos o los semovientes.

6. Los que sean materia de expropiación por utilidad pública, o servidumbre.

7. Aquellos bienes cuya ubicación geográfica o condiciones de seguridad

implique la imposibilidad de su administración.

Bienes que el FRISCO tenga en administración por cinco (5) años o más,

contados a partir de su recibo material o su ingreso al sistema de información

de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), S.A.S., el administrador del

Frisco podrá aplicar esta causal sin acudir al comité de que trata el primer

inciso del presente artículo.

8. La enajenación se realizará mediante subasta pública

o sobre cerrado, directamente o a través de terceras personas, observando

los principios del artículo 209 de la Constitución Política.

9. Los dineros

producto de la enajenación temprana y de los recursos que generen los

bienes productivos en proceso de extinción de dominio, ingresarán al Frisco

y se destinarán bajo los lineamientos del artículo 91 de la presente ley. Para

efectos de la aplicación del presente artículo el administrador del Frisco

constituirá una reserva técnica del treinta por ciento (30%) con los dineros

producto de la enajenación temprana y los recursos que generan los bienes

productivos en proceso de extinción de dominio, destinada a cumplir las

órdenes judiciales de devolución de los bienes, tanto de los afectados

actualmente como de los que se llegaren a afectar en procesos de extinción

de dominio.

En todos los eventos una vez el bien sea enajenado, chatarrizado, demolido

o destruido, el administrador del Frisco deberá informar a la autoridad judicial

que conoce del proceso de extinción de dominio. En la chatarrización o

destrucción de bienes automotores, motonaves, aeronaves, será procedente

la cancelación de la matrícula respectiva, sin los requisitos del pago de

obligaciones tributarias de carácter nacional, revisión técnico-mecánica,

seguro obligatorio, y sin que el bien llegue por sus propios medios a la

desintegradora. Deberá dejarse un archivo fotográfico y fílmico del bien a

destruir donde se deje evidencia sobre las razones por las que se ordenó la

destrucción o chatarrización.

En la destrucción de sustancias controladas, las autoridades ambientales

serán las responsables de realizar el control preventivo y concomitante, con

el fin de preservar el medio ambiente sano, atendiendo al plan de manejo

ambiental.

El administrador del Frisco podrá transferir el dominio a título de donación de

los bienes perecederos a una entidad pública. En el evento de ordenarse la

devolución el administrador del Frisco efectuará una valoración y se pagará

con cargo al Frisco.

10. Activos de sociedades incursas en proceso de liquidación.

Parágrafo. Cuando se trate de bienes inmuebles rurales en proceso de extinción de

dominio que no tengan la vocación descrita en el artículo 91 de la presente

Ley, la entidad beneficiaria de dichos inmuebles comunicará tal situación y el

administrador del FRISCO quedará habilitado para enajenarlos

tempranamente.

Los recursos que se obtengan de la comercialización de estos predios serán

entregados en su totalidad al Gobierno nacional, para ser destinados a los

programas de generación de acceso a tierra administrados por este.

Parágrafo 2o. El administrador del Frisco, podrá enajenar tempranamente, las

acciones, cuotas partes, cuotas sociales, derechos fiduciarios o derechos de

participación societaria en cualquier tipo de sociedad comercial,

establecimientos de comercio y/o cualquier persona jurídica, sin acudir al

comité de que trata el primer inciso del presente artículo. Los dineros

producto de la enajenación temprana y de los recursos que generen los

activos productivos en proceso de extinción de dominio, ingresarán al Frisco

y se destinarán bajo los lineamientos del artículo 91 de la presente ley. En

este caso, el administrador del Frisco constituirá una reserva técnica del

cincuenta por ciento (50%) con los dineros producto de la enajenación

temprana. El Administrador del Frisco debe proceder a realizar la

enajenación de la sociedad o el establecimiento de comercio, bien sea

directamente o por intermedio del tercero especializado que realizó la

valoración y la estructuración del proceso de venta.

Parágrafo <3o>. El administrador del FRISCO podrá transferir el dominio de bienes

inmuebles con medidas cautelares dentro de procesos de extinción de

dominio, previa aprobación del Comité y teniendo en cuenta las

circunstancias de que trata el presente artículo, a un patrimonio autónomo

que constituya la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas de

acuerdo con las competencias establecidas en el artículo 245 de la Ley 1753

de 2015 para desarrollar en cualquier lugar de Colombia, por si sola o en

convenio con cualquier autoridad o entidad de orden nacional,

departamental, distrital y municipal programas y/o proyectos de renovación

urbana o desarrollo urbano que tengan componentes de utilidad pública o

interés social, siempre que, la Agencia Nacional Inmobiliaria presente a la

SAE la viabilidad del programa y/o proyecto, y esta última lo apruebe. En la

misma se deberá incorporar la forma de pago de por lo menos el 30% del

valor comercial del bien inmueble. Una vez se autorice la realización del

proyecto por parte de la SAE, el bien no será objeto de comercialización.

El 70% restante del valor del bien será cubierto con las utilidades propias del

negocio y el desarrollo del programa y/o proyecto en el plazo estipulado por

este. Los ingresos que reciba el FRISCO por concepto del pago del 70%

señalado anteriormente, se destinará en las formas previstas en el presente

artículo.

En el evento de una orden judicial de devolución del bien, el Administrador

del FRISCO restituirá a la(s) persona(s) que indique la decisión judicial el

valor del bien con que fue transferido al patrimonio autónomo más los

rendimientos financieros generados por los recursos transferidos al FRISCO

a la fecha de devolución.

La devolución se hará con cargo a los recursos líquidos producto de la

transferencia de dominio que hacen parte de la reserva técnica previo

descuento de los gastos y costos en que se haya incurrido durante la

administración, del bien hasta el momento de su transferencia al patrimonio

autónomo.

En caso de que los recursos de la reserva técnica del FRISCO no sean

suficientes para dar cumplimiento a la orden judicial de devolución, el pago

de estos se hará con cargo al Presupuesto General de la Nación.

Los costos, gastos y las utilidades producto de cada acuerdo específico, así

como las condiciones relacionadas con la gestión integral inmobiliaria y de

infraestructura requeridas para los proyectos, serán convenidas con la

suscripción de cada acuerdo específico y/o derivado que celebren la Agencia

Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y la SAE S.A.S., bajo los

lineamientos descritos en la Metodología que adopten las partes.

La estructuración de los proyectos de qué trata el presente artículo estará a

cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas de

conformidad con su objeto social y lo establecido en el presente artículo. La

transferencia del activo a favor del patrimonio autónomo constituye un aporte

al proyecto del Gobierno Nacional – FRISCO, o de cualquier otra autoridad o

entidad territorial sin perjuicio de la iniciativa pública, privada o mixta que

tenga el proyecto.

Parágrafo 4o. El Comité del que trata el inciso primero de este artículo podrá

establecer los lineamientos y políticas generales para que el administrador

del FRISCO pueda aplicar oportunamente el artículo 93 de la Ley 1708 de

Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Página 38 de 41

2014, en las circunstancias previstas en los numerales 5, 6 y 9 del referido

artículo 93.

Los lineamientos y políticas generales estarán contenidos en un documento

acogido y aprobado por el Comité, el cual podrá ser revisado y ajustado

periódicamente por este mismo órgano.

El administrador del FRISCO reportará al Comité la información sobre la

aplicación oportuna de que trata este parágrafo, en los términos que el

Comité defina en los lineamientos y políticas generales de que trata el

presente parágrafo.

ARTÍCULO 46. Adicionar dos parágrafos al artículo 217 de la Ley 1708 de 2014, los

cuales quedarán así:

Artículo 217. Régimen de transición. Los procesos en que se haya proferido

resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas

en los numerales 1 al 7 de la Ley 793 de 2002, antes de la expedición de la

Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones.

De igual forma, los procesos en que se haya proferido resolución de inicio

con fundamento en las causales que estaban previstas en el artículo 72 de la

Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones.

Parágrafo 1. Las notificaciones de los procesos de que trata este artículo se

regirán por las reglas del Código de Extinción de Dominio.

Parágrafo 2. La representación de terceros e indeterminados será ejercida

por Defensores Públicos.

ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 218 de la Ley 1708 de 2014 quedará así:

Artículo 218. Vigencia. Esta ley entrará a regir seis (6) meses después de la

fecha de su promulgación, deroga expresamente las Leyes 793 y 785 de

2002, Ley 1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican

o adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles

con las disposiciones de este Código.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 18 de la Ley 793 de 2002, y los

artículos 9o y 10 la Ley 785 de 2002, seguirán vigentes, así como los

mecanismos de justicia premial regulados en la Ley 1330 de 2009,

continuarán vigentes y podrán regir en los procesos de extinción de dominio

que iniciaron antes de la entrada en vigencia de la presente Ley.

TÍTULO VIII

BENEFICIOS PARA LA FUERZA PÚBLICA

ARTI?CULO 48. Beneficios en ciudades donde existan sistemas de transporte

masivos para miembros de la Fuerza Pública. El personal de la Fuerza Pública que

porte el uniforme e ingrese a los sistemas de transporte masivo en los municipios o

distritos en donde operen, tendrá derecho a la gratuidad en el acceso al servicio de

transporte.

ARTÍCULO 49. Atención preferencial y prioritaria al personal de la Fuerza Pública.

Las entidades del orden nacional, municipal y distrital, así como las privadas,

brindarán atención preferencial y prioritaria al personal de la Fuerza Pública que,

portando el uniforme, adelante trámites o presente solicitudes, para lo cual adoptará

las medidas necesarias para su cumplimiento.

ARTÍCULO 50. Descuentos para miembros de la Fuerza Pública. A partir de la

entrada en vigencia de la presente ley, los miembros activos de la Fuerza Pública

tendrán hasta el quince por ciento (15%) de descuento en tiquetes aéreos, hoteles

y transporte público terrestre dentro del territorio nacional siempre que demuestren

dicha calidad ante la correspondiente Compañía.

TÍTULO IX

DE LA VIGENCIA DE LA LEY

ARTÍCULO 51. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación

y deroga las disposiciones que le sean contrarias y las normas que la modifiquen o

adicionen.

_______________________ _____________________________

Ministro del Interior Ministro de Defensa

Daniel Palacios Martínez Diego Molano Aponte

_______________________

Ministro de Justicia y del Derecho

Wilson Ruíz Orejuela