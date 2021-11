Inició el cambio de la tubería que surte agua a tres millones de bogotanos en el occidente de la capital

Este jueves, la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López, dio inicio al segundo frente de obra de uno de los proyectos más importantes para la distribución de agua en la ciudad, se trata de la ‘manija de la tubería Tibitoc – Casablanca’, que da confiablidad en la prestación del servicio para más de tres millones de usuarios del occidente de Bogotá.

Este proyecto consiste en la construcción de una manija de 60” en la Avenida Boyacá, entre la Calle 80 y la Av. Ferrocarril del Sur, en una longitud de 12,4 km, de los cuales 8.7 km se ejecutarán en microtunelería a través de tecnología Pipe Jacking (sin zanja) y 3.7 km de tubería en Zanja Abierta con diámetro de 60″. El trazado también contará con dos pasos para el cruce de los canales San Francisco y Fucha.

De esta manera, se podrá rehabilitar la tubería existente Tibitoc Casablanca de 78” y se evitará una afectación en la continuidad del servicio de acueducto por una falla o rotura de la tubería.

La mandataria de los bogotanos, hizo un recorrido por la obra de infraestructura y aseguró que “estamos modernizando esta red para poner una tubería más moderna, más resistente a la presión y trabajamos con una tecnología buenísima, alemana, exclusiva para esta obra de último nivel que permite hacer ese gran túnel y modernizar nuestra red matriz de acueducto”.

Para la ejecución de esta megaobra de ingeniería se emplea, por primera vez, maquinas ‘tuneladoras’ alemana (Guadalupe y Monserrate) que permitirán instalar la tubería de acueducto sin abrir zanjas lo que disminuye los impactos en materia de movilidad y de espacio público.

La alcaldesa Claudia López, mencionó que “esta obra es muy importante no solo porque nos garantiza que tengamos agua que no se presente un accidente, sino que hasta que no terminemos no podemos hacer ninguna obra de mejoramiento de transporte público en la Avenida Boyacá, que lo necesita”.

La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Cristina Arango, indicó que la obra inicio hace varios meses con los estudios, diseños y la importación de las tuneladoras desde Alemania, y se prevé que “la obra esté terminada con las dos tuneladoreas y el tubo nuevo en junio de 2023”.

Así mismo se construirán dos pasos elevados en tubería de acero para el cruce de los canales San Francisco y Fucha y la construcción de 4 interconexiones en tubería de 60 pulgadas para futuro acople con la tubería existente de 78”, la construcción de 11 derivaciones de servicio de acueducto mediante la implementación de redes nuevas para garantizar el suministro a los usuarios e Instalación de 17 válvulas sobre la línea de 60”.

Este proyecto es pionero en Colombia ya que no se han ejecutado obras de Pipe Jacking para redes de acueducto. También, es pionero a nivel mundial por la longitud a instalar con dicha tecnología. En esta obra la Administración Distrital invirtió $262.616.143.269 y su tiempo de ejecución es de 30 meses.