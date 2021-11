Colombia avanza en la implementación de un paquete normativo para el mercado del carbono en Colombia

–El Gobierno Nacional informó que trabaja en la estructuración de un paquete normativo para el mercado del carbono en Colombia, ya que es necesario tener reglas claras que ayuden a dinamizarlo e incentiven la compensación voluntaria de la huella de carbono.



Así lo señaló Nicolás Galarza Sánchez, Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su intervención en el 4º Foro de Sostenibilidad, Camino a la Carbono-Neutralidad de la ANDI, organizado junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que concluyó la víspera con la participación de 40 expertos, nacionales e internacionales.

Durante la conferencia denominada ‘Mercado del Carbono en Colombia’, el Viceministro hizo un análisis de los antecedentes, avances y previsiones relacionadas con esta esfera, creada a partir de la necesidad de incentivar la reducción de los gases de efecto invernadero que han calentado al planeta en 1,1 grados centígrados, principalmente por la actividad humana, desde la época industrializada.

“En Colombia se implementó un mecanismo de fijación de precio al carbono con el impuesto al carbono con la Ley 1819 de 2016, en la cual se dijo que los hidrocarburos tenían que pagar una compensación por las emisiones. Luego, en 2017 se publicó un decreto que permite la no causación de este impuesto, si las empresas emisoras de CO2 invierten en proyectos para compensar esas emisiones y más adelante, en 2018, con la Ley 1831, se estableció un mercado de cupos transables de emisiones de carbono, cuya reglamentación está siendo trabajada y permitiría que si por ejemplo una empresa emite 10 toneladas de CO2 y logra reducir sus emisiones en cierto porcentaje gracias a cambios en sus procesos, y otra empresa necesita emitir más de lo permitido, pueda comprar ese cupo no utilizado por la primera empresa, de modo que no se sobrepasen ciertos límites de emisiones en los territorios”, explicó Galarza.

Adicionalmente, el viceministro señaló que también se está avanzando en hacer más optimo el registro de las transacciones del mercado del carbono; en regular los estándares que han surgido del sector privado pero que hoy no tienen reglamentación; hacer ajustes específicos al mecanismo de desarrollo limpio y a los mecanismos de verificación de registro de las emisiones, entre otros aspectos.

Durante la jornada también se realizó el panel “Captura de CO2, compensaciones y otras alternativas hacia la carbono-neutralidad”, en el que participaron Liliana Martínez Sarmiento, Head of Implementation LatAm and Australia & Global Biodiversity de South Pole; Jorge Alberto Rodríguez, Vicepresidente HSE y Sostenibilidad de Cenit; Julia Miranda, Ex Vicepresidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas CMAP de UICN; Martha Corredor, Gerente de Validación y Verificación del ICONTEC; y Álex Saer, Director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En este espacio, Martha Corredor destacó que “La certificación de carbono – neutralidad reconoce los esfuerzos técnicos y operativos que hacen las empresas con vistas a la reducción de emisiones y vemos que las empresas están cambiando sus estrategias en este sentido”.

Al cierre del evento, Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, dijo que “Teniendo en cuenta que será difícil lograr un acuerdo respecto al marco climático en el marco global, va a ser la sociedad civil, el empresariado, y los países, los que tienen que liderar realmente a la transición a las economías bajas en carbono. En Colombia ya existen numerosas iniciativas, ideas y visiones, que deben seguirse incentivándose para lograr el objetivo común de la humanidad de ser sostenibles y que además es una oportunidad real para ser más competitivos”. (Información ANDI).