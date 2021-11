Joe Biden transferirá poder a Kamala Harris por el tiempo que estará bajo anestesia para una colonoscopía

–Por un corto período este viernes, el presidente de los Estados Unidos, Jose Biden entregará el poder a la vicepresidenta Kamala Harris. Será por el lapso durante el cual se encontrará bajo anestesia para practicarle «una colonoscopía de rutina», según informó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

We got it done.pic.twitter.com/xh84Sy4GgD

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 16, 2021