Así se disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II 2021

–Este domingo se definieron los grupos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021.



Atlético Nacional encabeza el Grupo A junto con Junior FC, Deportivo Pereira y Deportivo Cali.

Por su parte, Millonarios FC es el líder del Grupo B con Deportes Tolima, Alianza Petrolera y América de Cali.

Los encuentros de la primera fecha por el Grupo A:

Jornada 1- 28-29 Nov

-Nacional vs Junior

-Cali vs Pereira

-América vs Millonarios

-Alianza Petrolera vs Tolima

Jornada 2 – 1-2 Dic

-Pereira vs Nacional

-Tolima vs América

-Junior vs Cali

-Millonarios vs Alianza

Jornada 3 – 4-5 Dic

-Cali vs Nacional

-Tolima vs Millonarios

-Pereira vs Junior

-Alianza vs América

Jornada 4 – 8-9 Dic

-Nacional vs Cali

-Millonarios vs América

-Junior vs Pereira

-América vs Alianza

Jornada 5 – 11-12 Dic

-Nacional vs Pereira

-América vs Tolima

-Cali vs Junior

-Alianza vs Millonarios

Jornada 6 – 15-16 Dic

-Junior vs Nacional

-Millonarios vs América

-Pereira vs Cali

-Tolima vs Alianza

Cada uno de los cuadrangulares se disputarán en partidos de ida y vuelta (local y visitante). Los duelos tendrán lugar del 28 de noviembre al 15 de diciembre.

La final se jugará en dos partidos, ida y vuelta, entre los clubes que ocuparon el primer lugar de su respectivo cuadrangular en las fechas del 19 y 22 de diciembre.

Será visitante en la primera fecha (partido de ida) el club que obtenga más puntos en la sumatoria de las fases I y II (“todos contra todos” y “cuadrangulares semifinales”) correspondientes a la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021.

En caso de que los conjuntos finalistas empaten en puntos, para efectos de definir la localía en la final ida y vuelta, será visitante en la primera fecha (partido de ida) el club que hasta el momento ocupe la mejor posición en la Tabla de Reclasificación Total de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.

??Nos permitimos informar el Fixture de los cuadrangulares semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2021.?? ?https://t.co/Qve4t49pc9 pic.twitter.com/Lp12diwkPe — DIMAYOR (@Dimayor) November 22, 2021



(Información Dimayor).