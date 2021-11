Carro todoterreno arrolla a participantes de un desfile de Navidad en Wisconsin y causa 5 muertos y más de 40 heridos

–Un vehículo, que impactó este domingo contra una multitud que participaba en el desfile navideño de la ciudad de Waukesha (Wisconsin), dejó 5 víctimas mortales y más de 40 heridos, informa la ABC.





De acuerdo con el jefe de la Policía local, Dan Thompson, 11 adultos y 12 menores de edad fueron trasladados a varios hospitales tras el masivo atropello, que se produjo a las 16:39 (hora local) de este domingo.

Asimismo, desde la Policía informaron que el sospechoso del ataque está bajo custodia, aunque su identidad no fue revelada.

Después del impacto se reportaron varios disparos, sin embargo, las autoridades aseguran que no fueron disparados por el culpable de la tragedia.

El incidente fue captado durante la transmisión oficial de la ciudad, así como por testigos. En videos se ve que el vehículo, un todoterreno rojo, iba a gran velocidad y se oyen gritos.

WATCH: Shots are fired after a vehicle plows into a Christmas parade in Wisconsin pic.twitter.com/CIPa5xOd4U

— BNO News (@BNONews) November 21, 2021