Duque entregó la obra del Cruce de la Cordillera Central

El Cruce de la Cordillera Central es la “demostración de que la perseverancia, el ingenio, la tenacidad y el optimismo definen a nuestro país, definen lo que es Colombia” y “si a alguien le queda duda de que Colombia puede adaptarse a la adversidad y vencer los obstáculos, hoy tienen su respuesta”.

Con estas palabras, el Presidente, Iván Duque Márquez entregó la megaobra del Cruce de la Cordillera Central, un proyecto que, como él mismo lo dijo, “era un anhelo que, de alguna manera, tenía un elemento en la mitad y era ¿cuándo será?, y algunos se preguntan si era posible”.

Durante su intervención, luego de un recorrido por la obra ya ejecutada, el Jefe de Estado destacó que “hay algo muy importante para destacar: el optimismo, porque el optimismo nos tiene que definir a nosotros como nación: este día es el más grande triunfo del optimismo”.

Relató que se terminaron 33 kilómetros de doble calzada, 31 viaductos, 25 túneles, incluyendo el más largo de América Latina y el Caribe, lo que representa “el triunfo de Colombia, porque en tres años y medio logramos terminar la obra que, por más de un siglo, estaba en el imaginario y anhelo del pueblo colombiano”, dijo al exaltar: “Esto es Colombia, esto es lo que Colombia es capaz de lograr unida, reconociendo el trabajo de todos, apreciando el trabajo de todos”.

Al hacer un recorrido histórico sobre el sueño y anhelo de colombianos y gobiernos que buscaron hacer realidad esta obra, el Presidente Duque recordó que “fueron muchos los ingenieros, de las grandes potencias, que vinieron a analizar este proyecto y decían ‘eso no se puede’, ‘eso no va a ocurrir’, ‘Colombia no tiene la ingeniería para manejar un proceso de semejante envergadura’; fueron muchos los que dijeron que las fallas no permiten un túnel”; sin embargo, “seguía el optimismo en el corazón de este país, y fue justamente ese optimismo que se ha mantenido durante tantos años y durante tantos gobiernos y con tantos trabajadores y operarios”.

Por esto, destacó que “la demostración más grande es que ni siquiera el momento más terrible que hemos vivido en más de cien años, que ha sido una pandemia, nos arrebató el optimismo de sacar este proyecto adelante”.

Un trabajo en equipo liderado por MinTransporte

En su intervención, el Presidente Duque resaltó el trabajo en equipo del Gobierno Nacional, los contratistas, operarios y trabajadores que hicieron posible que el Cruce de la Cordillera Central sea una realidad.

Hizo una mención especial de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a quien le reconoció la tenacidad que ha tenido frente al cargo y cómo ha sido artífice para que muchos proyectos en el país hoy sean una realidad.

Recordó que siendo Presidente electo llamó a Ángela María Orozco y le dijo que la iba a nombrar en el Ministerio de Transporte, a lo que ella le reconoció que venía de un sector que no era afín con esta cartera.

Le dijo: “Usted tiene dos condiciones: gran gerente y abogada, y necesitamos destrabar las obras”. Luego le explicó la política de concluir, concluir y concluir, porque “las obras no tienen dueño, las obras no son de los políticos, las obras no son triunfos individuales sino colectivos y nos vamos a poner a trabajar en ese propósito”, rememoró.

Relató que se comenzó la labor desde ese momento y que ella le habló de Juan Esteban Gil, con quien también conversó, y le trazó un sendero definido: “Vamos a trabajar en muchas vías, vamos a retomar la confianza en lo público, terminar el Túnel de La Línea y el Cruce de la Cordillera Central”; el hoy Director del Invías preguntó: “¿Los dos?”, y la respuesta fue concluyente: “Sí, los dos”.

Este primer paso, determinó que se trabajara “con optimismo”, como relató el Presidente, quien este lunes destacó también el trabajo del Director del Invías y su equipo.

Pero el tema no paró ahí. En sus palabras, el Jefe de Estado destacó la labor de todos los que participaron para que esta obra fuera una realidad.

“Dejamos algo para la historia, un monumento llamado ‘Los Héroes de La Línea’, ahí están, uno a uno, los nombres de todos los trabajadores que hicieron posible el Cruce de la Cordillera Central, el más grande proyecto de infraestructura en la historia de nuestro país, el más complejo, el que ha enfrentado más adversidades, pero el que hoy –en medio de la pandemia– nos permite entender por qué Colombia es Colombia, por qué lo que llamamos resiliencia en este país se conoce como verraquera”, anotó.

Adicionalmente, el Mandatario dejó claro que el Cruce de la Cordillera es solo uno de los grandes megaproyectos que el Gobierno dejará para beneficio de los colombianos.

“Aquí está la historia de un país representada, pero aquí no vivimos de las viejas glorias. Este proyecto lo terminamos, pero seguimos trabajando con la agenda de concluir, concluir, concluir”, dijo.

Enumeró que “ya hemos entregado varios proyectos de cuarta generación, el primero, Girardot-Honda-Puerto Salgar; ya entregamos también ese corredor del Palmar de Varela-Puerta del Hierro-Cruz del Viso; ya entregamos Pacífico 2; vamos, en pocos días, a entregar las Vías del Nus, y vamos a entregar, también, la Transversal del Sisga”.

Y añadió: “Seguimos sumando hasta entregar los 20 megaproyectos de cuarta generación que nos comprometimos y dejaremos nueve más que terminarán en el año subsiguiente, al fin de nuestra administración; pero dejaremos licitadas, contratadas 15 megaobras en este país, que incluyen la navegabilidad del río Magdalena, el Canal del Dique, varios aeropuertos, varias mallas viales y, todo esto, en medio de una circunstancia tan difícil como una pandemia que no se ha ido”.