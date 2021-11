En Colombia residen 7,1 millones de personas mayores de 60 años y más de 23 mil tienen 100 años: DANE

–Según las proyecciones poblacionales basadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, se estima que en este 2021 en Colombia residen 7,1 millones de personas mayores de 60 años o más, lo cual representa el 13,9% de la población del país.



De ellas, el 44,9% son hombres, equivalentes a 3.189.614 personas y el 55,1% son mujeres, equivalentes a 3.918.300 personas, es decir que la participación de las mujeres en la población de 60 años y más es mayor, en comparación con su participación en la totalidad de la población (51,2%).

Las cifras corresponden al estudio “Personas mayores en Colombia: hacia la inclusión y la participación”, realizado por el DANE y la Fundación Saldarriaga Concha, el que busca presentar un panorama de la situación de las personas adultas mayores en Colombia, que promueva el cierre de brechas, la eliminación de estereotipos y barreras que impiden su inclusión, así como la participación en la sociedad desde la dignidad, la independencia y la autonomía.

El documento registra que dentro de la población mayor, 23.117 personas tienen 100 años o más (0,3%), de quienes el 37,3% son hombres y el 62,7% son mujeres.

Según CEPAL (2017), la población de 60 años o más está creciendo a un ritmo de alrededor del 3% anual, por lo cual se prevé que la proporción de personas mayores de 60 años aumentará del 12% en 2015 al 21% para el 2050.

En Colombia se estima que para el año 2030 la población mayor se incrementará a 9.739.701 personas, es decir, representará, el 17,5% de la población total del país para ese momento.

Al 2050, se estima que la población mayor ascenderá a 15,3 millones de personas mayores, es decir, el 24,7% de la población. Esta transición demandará mayores servicios para la población adulto mayor, incluidos servicios de cuidados.

Del total de personas mayores en 2021, el 22,7% residen en centros poblados y rural disperso (equivalentes a 1.615.950 personas), y el 77,3% (equivalentes a 5.491.964 personas) residen en las cabeceras municipales.

Los departamentos con más personas mayores como proporción de la población total del departamento son:

Quindío (19,7% de las personas en el departamento tienen 60 o más años), Caldas (19,3%) y Risaralda (18,4%). Por el contrario, los departamentos con menor proporción de población mayor son Vichada (6,1%), Guainía (6,1%) y Vaupés (6,2%).

En 2020 el 6,3% de la población adulta mayor se autorreconoció como negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana; y el 2,6% se autorreconoció como indígena.

Estos porcentajes son menores respecto a las personas de otros grupos de edad.

De esta forma, el 11,5% de las personas que se autorreconocen como negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras tienen 60 años o más. Este porcentaje es de 9,2% entre las personas que se autorreconocen como indígenas y de 14,1% entre quienes no se reconocen dentro de algún grupo étnico.

2,6 millones de personas reportaron tener alguna discapacidad² de acuerdo con los resultados de la ECV 2020. El 23,2% de las personas con discapacidad tienen 60 a 74 años y el 55% de ellas son mujeres.

Con respecto a lo anterior, se ha evidenciado que las mujeres tienden a ser más longevas que los hombres, por lo cual tienen mayor participación entre las personas de 60 años o más. A eso se suma que “…una vida más prolongada se asocia con un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y deficiencias físicas y cognitivas, que, al interactuar con diversas barreras, pueden dar lugar a discapacidades” (Naciones Unidas, 2017, citado en Naciones Unidas, 2019).

Para 2020 en Colombia el 18,7% de las personas adultas mayores tienen discapacidad, es decir, 1,2 millones de personas mayores. De ellas, el 55,8% reportó tener dificultades para ver de cerca, de lejos o alrededor, el 40,7% tiene dificultades para mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras y el 22,4% tiene dificultades para oír la voz o los sonidos.

Naciones Unidas (2020) afirma que, si bien la discapacidad se entiende como un constructo social, las desigualdades debidas a la vejez son consideradas como “naturales” o “inevitables”. Por lo tanto, las personas mayores con discapacidad son discriminadas y desfavorecidas no solo porque tienen una discapacidad, sino también debido a los estereotipos sobre laspersonas mayores.

La inequidad en la división sexual del trabajo se mantiene en la población mayor, denotando que la desigualdad de género y las brechas en el uso del tiempo se acumulan desventajosamente en la vejez de las mujeres.

Las actividades de trabajo no remunerado en los hogares recaen principalmente sobre las mujeres. En el periodo enero-abril de 2021, la brecha de tiempo en contra de las mujeres se mantiene en todos los grupos de edad. En particular, mientras los hombres adultos mayores dedican 2 horas y 12 minutos al trabajo no remunerado, las mujeres dedican 4 horas y 5 minutos (ENUT).

Las personas mayores pueden enfrentar ciertas barreras en la inclusión laboral, en especial las mujeres: 20,2% de las mujeres mayores y 48,7% de los hombres mayores participaron en el mercado laboral en 2020 (GEIH).

Sin embargo, sus tasas de desempleo son menores que el promedio total.

18% de las personas propietarias de micronegocios eran adultas mayores para el 2020, con una marcada brecha de género: el 68% de los propietarios de micronegocios son hombres.

Los micronegocios de las personas mayores son los que han consolidado mayor tiempo de funcionamiento.

Para 2020, el 70% de los micronegocios de personas mayores llevaba 10 o más años de funcionamiento. Este porcentaje era del 45% en el total (EMICRON).

28% del las personas mayores se encuentran en situación de pobreza monetaria y 18% en situación de pobreza multidimensional. Sin embargo, son el grupo etario con las menores incidencias en pobreza.

Una de las principales brechas que enfrenta la población mayor en la situación actual es la inclusión en el uso de TIC. Este aspecto es importante con el fin de facilitar su autonomía, el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, su inclusión social y productiva, sin discriminación, en la medida en que se generen estrategias que faciliten el aprendizaje de nuevas habilidades ofimáticas.

El 63,7% de las personas mayores no usa internet, siendo este porcentaje el mayor entre todos los grupos de edad considerados; siendo la razón principal de su desuso el no saber usarlo (ECV, 2020).