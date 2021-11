En pleno centro comercial confunden a un joven colombiano con el famoso tiktoker Khaby Lame

El popular ‘tiktoker’ italiano Khaby Lame parece tener un gemelo perdido en Colombia. Mira qué pasó cuando apareció en un centro comercial de Bogotá.

Las imágenes muestran al joven paseando por el centro comercial en compañía de dos amigos disfrazados de guardaespaldas. Y, con razón, no pasa desapercibido: decenas de personas hacen cola para tomarse una foto junto al «man de los videos» y le piden que haga su famoso gesto con las manos.

«Nos percatamos de que el centro comercial estaba lleno, lleno, lleno. La gente se empezaba a preguntar: ¿Quién es ese man? Ya la cosa pintaba bien porque la gente se iba acercando, pidiendo su foto. La gente se empieza a preguntar: ¿Es ese? ¿El que pone las manos así?», narra el autor del chistoso video.

Pero, ¿qué se sabe del doble colombiano de Khaby? Se llama Ángel David Riascos y es un comediante. Al igual que Khaby, es una celebridad en las redes: por el momento, tiene más de 140.000 seguidores en Instagram.

A pesar de que al propio Khaby no le gustó mucho la reciente publicación de su imitador colombiano —un amigo en común incluso le envió a Riascos un video en el que este muestra un gesto que dice original, cero copias—, Riascos no tiene previsto abandonar las redes, pues no es su culpa que se parezca mucho al célebre tiktoker.