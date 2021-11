Hay quienes quieren  sabotear el POT: Alcaldesa

La alcaldesa, Claudia López, fue enfática en señalar esta mañana que los opositores del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuesto por la Administración Distrital, están saboteando su discusión en el Concejo de Bogotá.

“El POT no se está discutiendo en el Concejo de Bogotá por problemas políticos, no es por ningún problema técnico o logístico, es porque desafortunadamente hay quienes no quieren dar el debate con argumentos, sino sabotear el POT”, aseguró la alcaldesa en una entrevista radial.

Agregó la mandataria que “no les importa Bogotá, sino su mezquindad política” y afirmó, igualmente, que no va a ceder “al interés, de nuevo, de una minoría poderosa y con plata, en contra del interés de la mayoría».

Recordó que “llevamos 17 años a la deriva, sin un norte, sin un plan claro, por eso estamos pagando las consecuencias del estallido social, de crisis ambiental, de déficit de vivienda. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para pagar esa deuda social, vial, de vivienda y ambiental»

La Alcaldesa Mayor explicó que la ley le da la facultad para aprobar el POT por decreto cumpliendo con todos los requisitos, sin embargo dijo que ese no es su plan, ni su propósito. “Tenemos que ser capaces de llegar a un POT por acuerdo de ciudad”, subrayó.

El POT prevé inversiones para los próximos 14 años en la ciudad. Sobre su discusión en el Concejo de Bogotá la Alcaldesa Mayor afirmó que esta corporación “tiene gente de todas las orientaciones políticas, tiene gente joven, personas estudiosas, y en su mayoría están desesperadas porque por unos poquitos saboteadores no puedan dar el debate de fondo”.

Con respecto a la controversia por el tamaño mínimo de vivienda propuesto en el POT, invitó a preguntarle a la ciudadanía “si les parece que en el POT quede establecido que una familia de cuatro personas, humilde, puede tener al menos 36 metros cuadrados de área, con dos habitaciones para los hijos, zonas verdes, colegios y un sistema de transporte limpio es lo que queremos como ciudad o no».

Tras su posición, la Alcaldesa Mayor aseguró que su intención es llegar a un POT concertado. «La mayoría de los constructores en Bogotá hace vivienda de 36 metros. Es rentable económicamente. ¿Vamos a renunciar a ese propósito de ciudad por una minoría? Yo creo que eso no es razonable», puntualizó.