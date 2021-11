Papa Francisco a iglesias latinoamericanas: Escúchense y escuchen el clamor de los pobres

-Cristo Rey está “por encima de todos los soberanos”

–El Papa Francisco envió un mensaje este domingo a los participantes de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en el que pidió “que se escuchen mutuamente” y “escuchen los clamores de los más pobres y olvidados”.



“En una Asamblea el intercambio facilita ‘escuchar’ la voz de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo, y escuchar al pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Les pido que procuren escucharse mutuamente y escuchar los clamores de nuestros hermanos y hermanas más pobres y olvidados”, pidió el Pontífice.

La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe se realizará del 21 al 28 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México, bajo el lema “Todos somos discípulos misioneros en salida”.

En ella participarán unos mil asambleístas, 200 obispos, 200 sacerdotes y diáconos, 200 religiosas y religiosos, 400 laicos y personas que estén en situaciones de exclusión. La mayoría participará de modo virtual, mientras que de forma presencial, serán alrededor de 50 personas en la sede de la Conferencia Episcopal Mexicana.

En su mensaje, el Santo Padre saludó a los participantes “con el deseo de impulsar una Iglesia en salida sinodal” y “reavivar el espíritu de la V Conferencia General del Episcopado de Aparecida, de 2007”.

Luego, reflexionó sobre la importancia de la “escucha”, recordando que el “dinamismo de las asambleas eclesiales está en el proceso de escucha, diálogo y discernimiento”.

También dijo que “el discernimiento comunitario requiere mucha oración y diálogo para poder hallar juntos la voluntad de Dios, y también requiere encontrar caminos superadores que eviten que las diferencias se conviertan en divisiones y polarizaciones”.

“En este proceso, pido al Señor que vuestra Asamblea sea expresión del ‘desborde’ del amor creativo de su Espíritu, que nos impulsa a salir sin miedo al encuentro de los demás, y que anima a la Iglesia para que, por un proceso de conversión pastoral, sea cada vez más evangelizadora y misionera”, continuó el Papa.

Finalmente, el Papa Francisco animó “a vivir estos días acogiendo con gratitud y alegría este llamado al desborde del Espíritu en el Pueblo fiel de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe”.

“Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide con su protección maternal. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco”, concluyó.

De otro lado, en la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey del Universo, el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano, recordó que la realeza de Cristo está “más allá de los parámetros humanos” y que Cristo Rey está “por encima de todos los soberanos”.

En su enseñanza, el Pontífice reflexionó sobre la imagen de Jesús delante de Pilatos “mientras la multitud grita para que lo condenen a muerte”. “El hecho es que la realeza de Jesús es muy diferente de la mundana. ‘Mi reino’, dice a Pilato, ‘no es de este mundo’”.

Cristo Rey “no viene para dominar, sino para servir”. Cristo “no llega con los signos de poder, sino con el poder de los signos. No se ha revestido de insignias valiosas, sino que está desnudo en la cruz. Y es precisamente en la inscripción puesta en la cruz que Jesús es definido como ‘rey’. ¡Su realeza está realmente más allá de los parámetros humanos! Podríamos decir que no es rey como los otros, sino que es Rey para los otros”.

El Papa hizo otra reflexión sobre la realiza de Cristo: “Delante de Pilato, dice que es el rey en el momento en el que la multitud está en su contra, mientras que cuando le seguían y le aclamaban había tomado distancia”.

Es la forma que Jesús tiene de mostrar su libertad. Jesús es “soberanamente libre del deseo de la fama y de la gloria terrena”.

“Jesús no solo evita toda búsqueda de grandeza terrenal, sino que también hace libre y soberano el corazón de quien le sigue. Él, queridos hermanos y hermanas, nos libera del sometimiento del mal. Su Reino es liberador, no tiene nada de opresivo. Él trata a cada discípulo como amigo, no como súbdito”.

Aun estando por encima de todos los soberanos, Cristo “no traza líneas de separación entre sí y los demás; desea más bien tener hermanos con los que compartir su alegría. Siguiéndolo no se pierde, sino que se adquiere dignidad. Porque Cristo no quiere en torno a sí servilismo, sino gente libre”.

En definitiva, concluyó el Papa Francisco, “la libertad de Jesús viene de la verdad. Es su verdad la que nos hace libres. Pero la verdad de Jesús no es una idea, algo abstracto: es una realidad, es Él mismo que hace la verdad dentro de nosotros, nos libera de las ficciones y de las falsedades que tenemos dentro. Estando con Jesús, nos volvemos verdaderos”.

“La mejor prueba de que Cristo es nuestro rey es el desapego de lo que contamina la vida, haciéndola ambigua, opaca, triste”, finalizó el Papa Francisco. (Información Aciprensa).