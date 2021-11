Acusaciones del concejal Martín Rivera derivaron en investigación de la Fiscalía al el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación de oficio en contra del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, luego de conocerse una serie de graves acusaciones por parte del concejal Martín Rivera, quien aseguró que el funcionario distrital “había ofrecido puestos” a cambio de votar positivamente el Plan de Ordenamiento Territorial – POT.

Aunque el concejal Rivera posteriormente corrigió sus polémicas declaraciones, la Fiscalía abrió una indagación contra Luis Ernesto Gómez que busca aclarar si el secretario de Gobierno incurrió en el delito de concusión.

Por su parte, Gómez también acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia penal por injuria y calumnia contra el concejal Rivera.

“Tomé la decisión, para defender mi buen nombre, de presentar una denuncia penal, para que sea la misma Fiscalía la que investigue estos hechos de los cuales él me acusa y acusa a la administración distrital y para que, por medio de una orden judicial, se le ordene rectificar esa calumnia”, dijo el secretario Gómez en su cuenta de twitter.

En más de 11 años como servidor público no he tenido una sola investigación y no permitiré que la calumnia del concejal @riveraalzate enlode mi buen nombre.

Para exigir su retractación plena presenté ante la @FiscaliaCol denuncia penal por injuria y calumnia en su contra. pic.twitter.com/DJ38n7OmRD

— Luis Ernesto Gómez? (@LuisErnestoGL) November 23, 2021