Bogotá necesita un nuevo POT y este año lo tendremos: Alcaldesa Claudia López

La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, señaló que, a partir de hoy, comienza en el Concejo la discusión y votación del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- “después de 75 días de sabotaje que le está haciendo una minoría de concejales a sus compañeros hoy finalmente comienza la discusión del articulado».



Agregó que «ya Bogotá hizo la tarea y presentó una propuesta técnica buena sobre lo que necesita la ciudad para pagar la deuda social que tenemos con los jóvenes, las mujeres y con la clase media bogotana que paga y paga impuestos y cada vez recibe menos” dijo la mandataria.” Necesitamos que los bogotanos reciban más inversión social, más transporte limpio y vías, más reverdecimiento. Los concejales deben votar en democracia y hacer su trabajo” expresó la alcaldesa.



Así mismo, dijo que, “esta ciudad lleva dos años marchando pidiendo equidad, empleo, justicia social, no podemos ser ciegos, sordos y mudos. Esta ciudad lleva desde 2019 marchando, no podemos terminar en marrulla para ni siquiera debatir, hay que debatir en democracia y tomar una decisión en democracia con el voto libre de nuestros concejales” puntualizó.



En entrevista radial, la Alcaldesa resaltó que uno de los principales problemas que tiene actualmente la ciudad y que está afectando a los bogotanos es la inseguridad, sin embargo, afirmó, que estamos mejor que en marzo o en junio y que estaremos mejor “Bogotá es la tercera ciudad de Colombia en mejoramiento de seguridad. Pasamos un primer semestre muy difícil, mientras tengamos desempleo y pobreza habrá inseguridad. Por eso en agosto hicimos la inversión social más alta en la historia de Bogotá, hoy la ciudad está generando 335 mil empleos, hemos salvado microempresas, tenemos el programa Parceros con 15 mil jóvenes, para que no estén en vandalismo, los queremos trabajando, estudiando. Por primera vez dimos renta básica a más de 800 mil familias. Invertir en bajar pobreza y generar empleo es lo mejor para reducir la inseguridad”.



La Alcaldesa agradeció el trabajo conjunto con la Policía y el Ejercito por el refuerzo de 1.530 uniformados que están haciendo patrullajes en las calles de la ciudad y 300 miembros de Policía Militar y reiteró la solicitud a la justicia para que imponga los castigos y no libere a los delincuentes.



Sobre cómo avanza el control contra el COVID19, la alcaldesa, Claudia López, insistió en que el cuidado es fundamental y le insistió a quienes aún no se han vacunado en que deben hacerlo, ya que, a partir del primero de diciembre se exigirá el carnet con la segunda dosis y a partir del 1 de enero de 2022 cuando la ciudad completa retorne a la normalidad será un requisito para muchas actividades portarlo.



“Si seguimos con el tapabocas, con el lavado de manos, ventilación y vacunación podemos estar tranquilos. La vacunación es la mejor opción. Bogotá tiene el 72% de su población totalmente vacunada y al 87% con primera dosis, aplicamos en promedio 50 mil dosis de la vacuna al día, mantenernos en ese promedio y seguirnos vacunando nos va a permitir cerrar el año con 90% de la población vacunada”.



La mandataria distrital les recordó a los bogotanos que sigue siendo la persona en la que confiaron para sacar la ciudad adelante y dijo que, aunque no se contaba con las “siete plagas” generadas acentuadas por la pandemia. “Trabajo 24/7 por la ciudad, que lucha contra la corrupción, soy la misma persona que salvó a una ciudad de ocho millones de bogotanos de tener 40 mil muertos en tres meses el año pasado y quien ha enfrentado en dos años la mayor crisis económica y social, la mayor crisis de salud pública en Colombia y mientras sistemas hospitalarios de otras ciudades del mundo como New York o Madrid colapsaron, el de Bogotá nunca lo hizo y atendió a quien lo necesitó. Hoy Bogotá tiene la más alta tasa de vacunación en Colombia y ha recuperado el 93% del millón 200 mil empleos que se perdieron. Cogernos a codazos no nos va a sacar de lo que nos tocó vivir, sólo lo hará la inversión pública transparente” finalizó la mandataria.







