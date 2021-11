La NASA lanza este miércoles misión de «defensa planetaria» para desviar un asteroide, aunque no es un peligro para la tierra

–A las 5:21 a. m. de este miércoles (6:21 a.m. UTC, Hora universal coordinada) en un cohete Falcon 9 de SpaceX, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EE.UU, partirá la misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, para intentar desviar un asteroide, cuyo tamaño es dos veces la altura de la Torre Eiffel.



Se trata de una operación denominada Double Asteroid Redirection Test, DART, con el fin de ensayar un sistema de «defensa planetaria» para, en un futuro, salvar a la humanidad frente a una eventual amenaza por parte de un asteroide de impactar la Tierra.

La nave espacial está diseñada para dirigirse a sí misma para impactar un asteroide mientras viaja a una velocidad de aproximadamente 24,000 kilómetros por hora, reseña la NASA, la cual establece que su objetivo es el asteroide lunar Dimorphos (griego para «dos formas»), que orbita un asteroide más grande llamado Didymos (griego para «gemelo»).

En el otoño de 2022, DART se estrellará deliberadamente contra un asteroide con la finalidad de desviar su trayectoria o cambiarlo de órbita dentro del sistema de asteroides binarios Didymos.

«La colisión cambiará la velocidad del satélite en su órbita una fracción de un uno por ciento, lo que servirá para cambiar su periodo orbital en varios minutos, lo suficiente como para ser observado y medido por telescopios en la Tierra», explica la NASA.

El sistema Didymos es el candidato ideal para DART porque no representa una amenaza de impacto real a la Tierra, y los científicos pueden medir el cambio en la órbita de Dimorphos con telescopios terrestres, puntualiza la NASA.

La nave de DART, que alcanzará su objetivo situado a 11 millones de kilómetros de la Tierra dentro de diez meses, tiene en realidad un objetivo doble: por un lado, el gran asteroide Didymos, de 780 metros de diámetro, es decir dos veces la altura de la torre Eiffel; por otro, su luna Dimorphos, de 160 metros de diámetro y más alta que la Estatua de la Libertad.

Es en esta luna donde se posará la nave, unas cien veces más pequeña que ella, proyectada a una velocidad de 24 000 km/h. El impacto arrojará toneladas y toneladas de material, pero «no va a destruir el asteroide, solo le dará una pequeña sacudida», según dijo Nancy Chabot, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que dirige la misión en colaboración con la NASA.

