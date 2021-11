Llega el Festival Ópera al Parque con agenda presencial y virtual

Regresa el Festival Ópera al Parque 2021 en su versión N° 24, un espacio liderado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), que llega con una oferta recargada de eventos presenciales, contenidos virtuales, componentes de educación y formación en ópera y canto lírico, que se podrán disfrutar hasta el 29 de noviembre.



“Para nosotros es muy importante volver a generar estos espacios en las agendas culturales, con una nueva versión de un Festival, que año tras año, se ha posicionado como uno de los más importantes a nivel nacional de la Ópera y el Canto Lírico, que tiene como objetivo seguir garantizando la circulación de artistas y agrupaciones del género en diversos escenarios no solo de la ciudad sino también de manera virtual” aseguró David García, Director General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



Recuerda mantener y cumplir con las medidas estipuladas en Bogotá, al momento de asistir al Festival.



Se llevará a cabo el miércoles 24 de noviembre en la Sala Otto de Greiff de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. a cargo de Ana María Siabatto y Jhon Jairo Vanegas.



Entrada libre hasta completar aforo.



Conversatorio ‘Ópera y Género’

El jueves 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se llevará a cabo en el Museo Nacional, desde las 6:00 p.m. el conversatorio ‘Ópera y Género’, sobre la representación de la mujer en la escena operística del siglo XIX, por ganadores de la Beca Cultura Filarmónica OFB 2021.



Entrada libre, presentando carnet de vacunación.



Clase Magistral Taller de apreciación de ópera para todos

Esta clase magistral estará a cargo de María Fernanda Romero y Esteban Prada, Artistas Formadores del Proyecto de Formación Musical “Vamos a la Filarmónica”, abordará temas relacionados con el significado de la ópera y sus principales características.



Conéctese el jueves 25 de noviembre a las 3:00 pm a través del Facebook de la Filarmónica @filarmonibogota.



Zarzuela para sordos y oyentes: una experiencia inclusiva

El Proyecto ganador de la beca de investigación y creación del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2020, bajo la producción de Nicolás Forero, la dirección general de Ana María Martin Siabatto y dirección escénica de Dahian Nuñez, presenta una adaptación de la escena “Cabildo de Reyes” de la zarzuela “María la O”.



Será transmitida el próximo jueves 25 de noviembre a las 11:00 a.m. por el Espacio Filarmónico.



Recitales de ganadores de las convocatorias de canto OFB

Con la participación de Oscar Eduardo Rey Galindo, Ana María Ruge Ramírez, Luis Carlos Hernández Luque y Laura María Gómez Alzate, el viernes 26 de noviembre a las 11:00 a.m. por el Espacio Filarmónico se podrá disfrutar del recital virtual.



Por otro lado, el sábado 27 de noviembre a las 4:00 p.m. en el auditorio Fabio Lozano, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se realizará el recital presencial con la participación de Manuela Tamayo Briceño, Juan Camilo Acuña, David Ricardo Garzón Fuentes, Karolyn Rosero Pérez, Javier Felipe Cevallos Acero y Stephani Cabuya Villegas.



Entrada libre, presentando carnet de vacunación.



Ganadores de la Beca Ópera al Parque 2021 – “In Motion” Opera Nova

“A hand of bridge”, ópera de un acto con música de Samuel Barber (1919 – 1981) y libreto de Gian Carlo Menotti (1911 – 2007). Narra la breve historia de dos parejas de esposos que se reúnen habitualmente y a modo de rutina a jugar una partida de Bridge.



Junto a la propuesta auditiva de esta ópera, se busca fomentar nuevas fuentes creativas y de convergencia disciplinar a través de lo visual no tradicional; para ello, se ha hecho un proyecto usando técnicas mixtas de animación. Disfrútelo el sábado 27 de noviembre a las 11:00 a.m. por el Espacio Filarmónico.



Consulta toda la programación a través de las redes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y en su página web www.filarmonicabogota.gov.co.

