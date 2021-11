Lord Juan estrena su video «Adicción»

El artista urbano bogotano Lord Juan sorprende con el estreno de su videoclip “Adicción” , grabado en los Estudios 36 Grados en Medellín, el cual es el Booster perfecto para su nuevo single que ya esta creciendo como la espuma.

La sesión completa de la grabación duró aproximadamente 16 horas- de intenso rodaje- en la cual se utilizó un gran equipo de técnicos, maquilladores y la más alta tecnología , en cuanto a calidad de imagen hoy disponible.

La dirección del video estuvo a cargo del destacado -Carlos Linero- quien estuvo monitoreando todos los detalles de esta nueva producción audiovisual.

La propuesta quiebra esquemas visuales y de relato. Es un video un video dentro de otro video, que sorprende por su factura estética,

Lo obvio seria esperar grabar en un lugar tropical una canción tan playera pero-Lord Juan-opto por un set de grabación donde hay más de un escenario, pero en cuanto el publico ve el video se da cuenta que lo que está viendo es un video dentro de otro.

Juan Sebastián Carrasco Aldana, apodado artísticamente como Lord Juan, nace en la ciudad de Bogotá, Colombia el 11 de noviembre del año 2000. Lord Juan toca la guitarra, es cantante, compositor, domina perfectamente los idiomas español, inglés y francés, y, con tan solo 19 años, es la nueva promesa del género urbano.

Desde que era tan solo un niño, se despertaba cantando canciones de la leyenda musical Bob Marley, y fue su padrastro Anders Flesche/AndyK quien le enseñó a amar y crear música.

Su primer contacto con la música fue el escuchar a su padrastro tocar el piano en su hogar todo el día. Sin dudar- lo, un día le pidió que le enseñara unos cuantos acordes en el piano, y así Lord Juan escribió su primera canción.

Creció en Francia junto a su familia, y antes de “enamorarse” del género urbano, se inclinaba más hacia la música Pop, hasta que curiosamente un día, su madre le mostró una canción de reggaetón de su compatriota J Balvin. Desde ese momento, crear e interpretar la música urbana se ha convertido en la verdadera pasión de Lord Juan. A pesar de su juventud, Lord Juan es fanático de Frank Sinatra, y ser cantante de reggaetón no le limita a aprender y apreciar otros géneros más clásicos. “Lo que más admiro de Frank Sinatra es que su música siempre será escuchada en algún lugar del mundo. No le pierdo gusto a sus canciones, al contrario, cada año me gustan más. La música de hoy es desechable, lamentablemente, pero las canciones de Sinatra jamás serán olvidadas”, afirmó el artista.

Este joven talentoso es capaz de cantar y componer en español, inglés y francés. Su primer sencillo “Déjalo” es de su autoría, bajo la producción de Anders Flesche y Jon The Producer.

Lord Juan se inspiró en sentimientos reales para escribir “Déjalo”. Su primer sencillo se estrenó con su propio videoclip rodado en la ciudad de Bogotá, Colombia, bajo la producción y dirección de Val Fonk, lo cual ha trabajado con varios artistas en su carrera.

“Déjalo” se estrenó a finales del mes de Octubre del 2020, con un Lord Juan ansioso, cargado de expectativas y el sueño de dejar una huella en la industria de la música.

Lord Juan fue invitado a participar en un sencillo para la serie de Bravas, dirigida por Jessy Terrero, Kisha Tikina Burgos, Ari Maniel Cruz y Ray Figueroa. Lord Juan participo en el sencillo “Asunto” junto con DJ Ruckus, Oplus y Patricia Zavala fue invitado al tema como un featuring.

Desde el primer estreno de Lord Juan, se preparó con muchas ansias para lanzar su segundo sencillo “Nos Vamos”. Lord Juan se juntó con Roberto Suarez para co.componer el tema. La producción la hizo Fech, terminando el master con Joel Iglesias. Este tema salió en Junio de el 2021, fue un lanzamiento digital tratando de ver a donde podía llegar la música de Lord Juan.