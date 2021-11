Origen del Covid-19: Vendedor en el mercado de animales de Wuhan, China, habría sido el primer infectado

–Dos años después del brote inicial de coronavirus, un respetado biólogo evolutivo ha aportado más pruebas de que el mercado de animales de Huanan, en la ciudad china de Wuhan, fue probablemente donde se originó el virus.



Michael Worobey, científico del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, resume los acontecimientos clave entre diciembre de 2019 y enero de 2020 en un artículo publicado en la revista Science.

No obstante, aún no se han aportado pruebas concluyentes porque no se dispone de muestras de los animales vendidos en el mercado en el momento del brote y el mercado de Huanan se cerró y desinfectó rápidamente, escribe.

Esto no significa que el misterio que rodea al brote no vaya a resolverse nunca.

Podrían obtenerse pruebas concluyentes analizando los patrones espaciales de los primeros casos en Wuhan y datos genómicos adicionales de más muestras de pacientes de la época.

«La prevención de futuras pandemias depende de este esfuerzo», afirma. El virus apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan a finales de 2019. Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pudo viajar a China más de 12 meses después y regresó sin resultados claros.

El equipo informó de que no estaba del todo claro si el mercado era el lugar de origen de la pandemia.

China no quiere permitir una mayor investigación sobre el terreno. El Gobierno estadounidense es uno de los que acusa a China de ocultar información a los expertos.

Pekín acusa a EE. UU. y a otros países de explotar la pandemia y la búsqueda de su origen para lanzar ataques políticos. (Con información de The New York Times y DW).