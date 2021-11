¿Para qué se deben usar los antibióticos? Conoce el riesgo de automedicarte

Foto. Pixabay

La Secretaría de Salud realizó un Facebook Live en el que participaron dos expertos en salud quienes compartieron su conocimiento en torno al uso adecuado de antibióticos y los riesgos que representan acciones como la automedicación.

El evento virtual contó con la participación de los expertos Juan Pablo Londoño, médico pediatra, fellow en infectología pediatrica y mágister en infección por VIH; e Iván Felipe Gutiérrez, infectólogo pediatra, médico cirujano, y pediatra de las clínicas infantiles Colsubsidio y Santa María del Lago.

¿Qué son los antibióticos?

El médico pediatra Juan Pablo Londoño explicó que los antibióticos son un grupo de medicamentos que los especialistas en salud utilizan en los hospitales o que prescriben para su uso en el hogar, los cuales ayudan a tratar las enfermedades causadas por bacterias.

«Es muy importante que las personas sepan que los antibióticos están diseñados para combatir enfermedades producidas por bacterias, las cuales representan un grupo muy grande y por eso existe una especialidad en medicina dedicada a entender cómo funcionan, cuáles son las dosis correctas, y así como sirven para las bacterias también pueden ser riesgosos porque tienen efectos adversos», dijo el doctor Londoño.

¿Por qué se genera la resistencia a los antibióticos?

El ingectólogo Iván Felipe Gutiérrez explicó que este mecanismo de resistencia a los antibióticos tiene que ver con acciones como la automedicación, es decir el uso inadecuado de estos medicamentos.

«El organismo tiene bacterias que son buenas para el buen funcionamiento del organismo y supongamos que una persona toma sin prescripción médica antibióticos, en muchas ocasiones en dosis inadecuadas, para combatir una que otra bacteria mala para el organismo. En ese caso lo que está haciendo la persona al automedicarse, es tomar un medicamento que no se requiere para una infección viral y está fortaleciendo esas bacterias malas, las cuales se vuelven resistentes», precisó Gutiérrez.

¿Cómo puedo protegerme de la resistencia a los antibióticos?

Los antibióticos son medicamentos que solo deben manejar y prescribir los médicos, así lo aclaró el doctor Londoño, quien a su vez también explicó que en Colombia están regulados y no deberían venderse sin fórmula médica, por lo que el principal mensaje es no comprarlos o consumirlos sin que un especialista los haya formulado.

Otra recomendación del experto para prevenir es tener claro que la mayoría de las infecciones respiratorias, sobre todo en niños y niñas, son causadas por virus, por lo que no es necesario tomar antibióticos para combatirlos, puesto que no sirven y no funcionan para eso.

Por su parte el doctor Gutiérrez recomendó a los padres y madres de familia, a ser consientes de que las infecciones respiratorias causadas por virus en los niños y niñas no se tratan con antibiótico y por tanto es clave acatar las indicaciones y supervisión de un especialista médico.

«Ojo con el consejo del amigo o de la droguería. Sean muy juiciosos a la hora de usar antibióticos y que siempre sea bajo la recomendación de un médico especialista», precisó el infectólogo pediatra.