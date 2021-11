Senado aprobó proyecto de Ley de Derecho a la Desconexión Laboral; pasa a conciliación y posterior sanción presidencial

–En último debate la Plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de Ley de “Desconexión Laboral y Respeto por la Vida Familiar y Personal”, que busca garantizar el derecho a la desconexión laboral con el objetivo de evitar la transgresión de los límites entre el ámbito laboral y los espacios de descanso y familiares, velando así por la salud física y mental de los trabajadores.



Según el representante liberal Rodrigo Rojas, autor del proyecto, la híperconectividad tecnológica ha eliminado la línea que separaba el horario laboral de los espacios familiares de los trabajadores y ha abierto las puertas a sobrecargas laborales que pueden generar afectaciones a la salud tales como estrés laboral, depresión, ansiedad, el síndrome de “burnout” y complicaciones cardiovasculares.

Con este proyecto de Ley, añadió, los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir, llamadas, mensajes de whatsapp, emails, ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera del horario laboral y si las reciben tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral sin que por este hecho el empleador pueda tomar algún tipo de acción en su contra (despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, etc).

La nueva ley crea normativamente el derecho a la desconexión laboral en las relaciones laborales y en todas sus modalidades. Así mismo establece la obligatoriedad para empresas y entidades públicas de contar con una política de desconexión laboral que incluya un protocolo de desconexión digital. Su inobservancia podrá constituir una conducta de acoso laboral.

‘‘El Congreso de la República da un paso histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos y en la actualización de nuestra legislación conforme a las nuevas realidades laborales.’’, afirmó Rodrigo Rojas.