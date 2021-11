Diego Armando Maradona: un año después de su muerte, el astro argentino todavía no puede descansar en paz

–Una disputa legal por su herencia. Una investigación para determinar la causa real de su muerte y descubrir y condenar a los culpables. Acusaciones cruzadas entre familiares, amigos, médicos y abogados. Una mujer que lo acusa de explotación sexual infantil.





–El debate permanente entre quienes sólo quieren venerarlo como futbolista y quienes recuerdan que también fue un maltratador de hijos, hijas y parejas. Y la consolidación del mito a través de series, libros, homenajes, nuevos escándalos y revelaciones, como que fue enterrado sin el corazón.

Este es el panorama que rodea la inabarcable historia de Maradona un año después de una muerte sorpresiva que generó una conmoción que no termina.

El 25 de noviembre de 2020 es una de esas fechas que quedarán impresa de manera definitiva en la memoria de la sociedad argentina. Al medio día en redes sociales comenzó a correr el rumor de que Maradona había muerto. Un rato más tarde, la noticia se confirmó y alteró por completo la cotidianidad del país.

Y cómo no.

Había fallecido el máximo ídolo popular, el campeón del Mundial México 86, el carismático, el genio de la pelota, el provocador, el que no temía hablar de política y defender a la izquierda, el amigo de Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales.

A la muerte le siguió un velorio masivo y caótico. Una doliente procesión formó largas filas en la Casa Rosada. En plena pandemia y sin vacunas todavía a la vista, las multitudes se agolparon para despedir al ’10’, a ‘D10S’, al ‘Pelusa’, al ‘pibe de oro’ que los había hecho tan felices a fuerza de goles.

La zozobra colectiva fue acompañada de inmediato por múltiples causas judiciales, ya fuera para investigar las causas de su muerte o para repartir la herencia. Ambos casos todavía están a debate en tribunales.

One of the most turnt to ever do it. #Maradona #HandOfGod pic.twitter.com/VVsPe29Q7d

— Michael Musa (@WhoMusa) October 30, 2015