En Colombia 630 mujeres han sido víctimas de homicidio y más de 24 mil de violencia intrafamiliar: Procuradora

–La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco alertó sobre las alarmantes cifras, que a corte de agosto de 2021, muestran que en Colombia 630 mujeres han sido víctimas de homicidio, más de 12.281 han sido afectadas por violencia interpersonal y 24.492 víctimas de violencia intrafamiliar.



En el “Diálogo por la Defensa de la Mujer”, en la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, en el cual expresó su preocupación frente a las altas cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal que evidencian una creciente vulneración de derechos.

“Son cifras que siguen alarmando en una sociedad como la nuestra. Ya era hora de que la igualdad de derechos y la protección de las mujeres fuera una prioridad fundamental para nuestro país”, agregó.

“En la pizarra de cada despacho público de este país debe estar siempre presente el número y las cifras de violencia contra las mujeres”, aseguró la Procuradora y manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia en razón de género y sexo.

“La Procuraduría es la institución que lucha y está comprometida con la garantía de los derechos de las mujeres. Desde este ente de control vamos activar nuestras funciones misionales para que tanto niñas, adolescentes y jóvenes sientan que pueden tener una vida libre de violencia”.

La jefe del ente de control recibió de las representantes y colectivos de mujeres siete casos documentados de violencias y aprovechó para hacer un llamado contundente a la denuncia, como mecanismo para brindar medidas de prevención y atención a los casos que vulneren los derechos de las mujeres.

“Una denuncia temprana significa proteger la vida, una denuncia temprana significa prevenir, una denuncia temprana significa apoyo y solidaridad para una búsqueda más rápida y eficiente de la solución”, enfatizó.

Margarita Cabello, como primera mujer Procuradora, reafirmó que los asuntos de mujer son un eje prioritario en la institucionalidad y advirtió que “si la institucionalidad no lo entiende, la Procuraduría va a actuar (…) No me temblará la mano, sanción disciplinaria para los funcionarios públicos que se les olvide la existencia de normas y leyes que protegen a las mujeres y sus derechos”.

La Procuradora anunció la expedición de la Directiva 023 de 2021, en la que exhorta a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para que implementen en cada territorio acciones puntuales con el fin de garantizar a todas las mujeres, incluidas a las migrantes, su derecho a una vida libre de violencias y en condiciones de bienestar, seguridad, dignidad, igualdad, equidad y no discriminación.

Concretamente, la Procuradora pidió trabajar en:

-Programas especiales para atender las distintas necesidades de las mujeres y el desarrollo de políticas, programas y acciones para una atención oportuna, digna y suficiente en materia de salud.

-Generación de oportunidades laborales e incentivos para las iniciativas económicas de las mujeres.

-Inserción de las mujeres en diferentes grados de escolaridad.

-Apoyo a los procesos de formación y participación política de las mujeres.

-Implementación de programas de atención humanitaria urgentes para las mujeres en situación de explotación en la prostitución y para sus hijos e hijas.

-Transversalización del enfoque de derechos humanos de las mujeres en todas las políticas públicas.

La jefe del Ministerio Público presentó al país los resultados de lo que ha sido su labor al frente de la Procuraduría sobre uno de sus más importantes propósitos: consolidar una sólida ruta de protección y promoción efectiva de los derechos de la mujer.

Anunció que para propender por la efectiva protección de los derechos de las mujeres se estructuró y puso en marcha la Estrategia “ProMujeres: una Procuraduría comprometida con las mujeres”, que involucra el trabajo de todas las dependencias de la entidad para contribuir de manera efectiva y concreta a la superación de la grave situación de violencia en razón del género y el sexo.

Finalmente, mencionó las acciones misionales y de articulación nacional y territorial, entre ellas: la Coordinación Nacional de Intervención Penal por la defensa de los derechos de las mujeres y los talleres territoriales para la construcción de planes de acción del Ministerio Público que permitan ejercer la vigilancia preventiva a las acciones del Estado colombiano en esta materia.