«No debemos, no podemos, ni vamos a renunciar a la soberanía energética del país»: Presidente Duque

Colombia no debe, no puede y no va a renunciar a su soberanía energética, dijo este jueves el Presidente Iván Duque Márquez y planteó que el desarrollo de las fuentes de energía convencional es perfectamente compatible con las de la no convencional.

Al intervenir en el vigésimo tercer Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), el Mandatario expresó que los países pueden combinar sus fuentes de energía, y puso de ejemplo a Canadá, que es potencia en la producción minera y en la utilización de generadores no convencionales de energía.

“No podemos renunciar a acabar con nuestras fuentes de energía. No debemos, no podemos ni vamos a renunciar a la soberanía energética del país, ¡nunca! Vamos, sí, a armonizarla, a hacerla parte de la transición, unirla con el sentimiento de un país, porque llegar a donde hemos llegado no ha sido fácil y nadie se lo ha regalado a Colombia. Es la voluntad y la conciencia ambiental la que prima y no enemistar al sector privado con temores”, expresó el Jefe de Estado.

Explicó que el aporte del sector de hidrocarburos es el 40% de la inversión extranjera directa, de más del 40% de las exportaciones, del 80% de las regalías y del 32% del mercado de divisas.

“Eso no es malo. Las economías se deben diversificar, desde luego, pero no llamar a un sector nuestro enemigo sino acompañarlo para que sea líder. Los recursos de este sector nos han permitido ver obras en el territorio, lo que está representado en impuestos y mano de obra. No podemos ir satanizando a sectores y tenemos que valorar la actividad económica”, precisó el Mandatario.

El Presidente Duque destacó su política de llevar el gas a los más apartados rincones del país, para que las familias eviten cocinar con fuentes peligrosas de energía, como el cocinol o la leña, por lo que nunca seremos vergonzantes de ejecutar la agenda de democratización del gas en el país.

“El reto para un país como el nuestro es saber aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Lo que a Colombia le ha representado riqueza de hidrocarburos es que gracias a esos dineros hemos podido ampliar los programas sociales. Ejecutar esa política es cerrar las brechas sociales del país”, explicó.

Recordó que el país se convirtió en líder en América Latina en el tamaño de las flotas de transporte de carga y de automóviles particulares eléctricos, lo que muestra al mundo que es perfectamente armonizable tener estas iniciativas, sin privilegiar una fuente de energía sobre otra.

“El reto es que nosotros no podemos renunciar a buscar nuestras fuentes de energía. Si dejamos de explorar hidrocarburos, quiere decir que estamos renunciando a nuestra capacidad de tener fuentes para aportar al desarrollo”, aseveró.

El Mandatario puntualizó que el camino a la carbono neutralidad tiene que estar en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que se ha comprometido el país.

“La nueva competitividad implica que cada dólar invertido en Colombia sea más verde. Esa ruta del camino a cero no es ideológica, no es partidista, nos une a todos, porque no hay planeta B. Tenemos que plantearla con soluciones de mercado, sin demagogia, con la participación de todos y mostrando que el país puede ser más competitivo en términos de ‘SosTecnibilidad’. El camino a cero es posible”, puntualizó.