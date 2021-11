Senador Name la emprendió duramente contra el Ministro de Agricultura: «es un holgazán”

En la Audiencia Pública en el Congreso de la República donde se plantea un nuevo modelo agrario para Colombia, el Ministro de la Cartera brilló por su ausencia y ni siquiera envió un delegado, lo que finalmente manda un mensaje sobre cómo se ha estado manejando el sector: en un segundo plano. ¿Dónde está el Ministro? debe estar en alguna feria pero no en donde debemos replantear y repensar nuestro sector, se preguntó el segundo Vicepresidente del Senado.

El Senador Iván Leónidas Name Vásquez, segundo Vicepresidente del Senado, y convocante de la Audiencia sobre un nuevo modelo agrario en Colombia se manifestó ofendido por el jefe de la cartera de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, quien no participó, contestó o delegó a funcionario alguno, para participar en la Audiencia realizada por el Congreso de la República. “Las Audiencias no son una reunión social, es de carácter obligatorio y voy a formular una queja ante la Procuraduría porque el Ministro Zea es un Holgazán, que parece desconocer que hay obligatoriedad de asistir” afirmó el Senador Name.

“Eso que sucedió hoy muestra que los ministros de agricultura y los encargados del ramo han sido nombrados siempre como si fuera un ministerio menor, y en la negociación política se la asignan a los peores y por eso el deterioro, el decaimiento del sector. Un error estructural del estado donde lo prioritario pasa a un según plano, a una segunda fila” enfatizó el Segundo Vicepresidente del Senado.

El senador Name prosiguió diciendo que para el Congreso el sector más abandonado por el estado sí es una prioridad. “Tenemos que coincidir que una de las cosas más graves es que el hombre no se permite cambiar, pero debemos mirar el cómo, dejar el lamento, el diagnóstico y ponernos a trabajar el cómo cambiar y sacar adelante a nuestros campesinos”.

Tenemos la costumbre de ser estáticos. Debemos cambiar. Ser imaginativos. Tenemos que soñar en los cambios, esa fue una de las frases contundentes dentro de la Audiencia Pública.

“La tragedia de hoy es el centralismo que nos lleva al atraso. No nos pudimos organizar, adecuándose a los tiempos. ¿Cuál es la salida? Estamos cansados de ver que necesitamos un nuevo modelo geopolítico. El modelo de Santander y Bolívar que se desconfiaban mutuamente y se miraban de reojo, no puede seguir siendo el vestido raído que tiene nuestra historia, nuestra patria. Necesitamos un nuevo modelo geopolítico. Deben analizarse varias acciones: las regiones autonómicas como en España, Estados Unidos; nosotros proponemos regiones autonómicas, sabiendo que somos uno solo, un solo pueblo” puntualizó Iván Name.

Esta audiencia pública abre el telón de la parte que se niegan tantos a voltear a mirar, nuestro sector agrario. Hay un camino y es la reinstitucionalización. Debe ser reformulado y ser una política de estado, finalizó el Senador