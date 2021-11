Estudiante colombiana obtuvo tercer lugar en la Conferencia anual de Ingeniería química en Boston

María Camila Rodríguez Castaño, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Bioquímica de Icesi, ocupó el tercer lugar en la competencia de presentaciones técnicas para estudiantes (STPC) en la Conferencia Anual de Estudiantes AIChE 2021 que se llevó a cabo en Boston, Estados Unidos en donde durante seis días se reúnen estudiantes y profesionales de Ingeniería química de 200 escuelas de todo el mundo.

María Camila viajó en representación de Latinoamérica y de la Icesi y en la competencia en donde se hacen presentaciones orales de los ganadores de los concursos de trabajos de grado de cada conferencia regional de estudiantes logró destacarse entre una amplia variedad de temas de ingeniería química. “Las ponencias son lo mejor de lo mejor de los proyectos de investigación de los estudiantes universitarios, y algunas investigaciones de cooperativas y prácticas, y estas se presentan ante un jurado experto que selecciona los tres mejores trabajos, en mi caso, competí contra 10 estudiantes de pregrado de Ingeniería Química de universidades de Estados Unidos, de la India e Indonesia.” explicó María Camila.

Para llegar al concurso, la icesista participó primero en la conferencia regional de estudiantes de Ingeniería química de América Latina, realizada el pasado junio en la categoría de bioprocesos en la competencia de presentación técnica de proyectos, “decidí aplicar con mi proyecto de grado en conjunto con mi compañera Isabel Fernanda Enríquez titulado: Waste to biodegradable packing material: coupling agroindustrial residual biomass from valle del cauca with mycelium growth y alcancé el primer lugar lo que me dio la oportunidad de ser la representante de América Latina en la misma competencia de presentaciones técnicas para estudiantes pero en la conferencia anual en Boston” agregó Rodríguez.

Para todos los estudiantes que hacen parte del proyecto, la Universidad Icesi les brindó bases sólidas que les ha permitido enfrentarse y superar retos tanto a nivel profesional como personal, al respecto dijo “el enfoque investigativo de la carrera nos permitió desarrollar habilidades importantes como la resolución de problemas, la búsqueda de información, la atención a los detalles, y sobre todo a trabajar para superar los obstáculos y a ser perseverante, hablo en nombre de todos los que trabajamos en el proyecto cuando digo que estamos muy felices y agradecidos por la oportunidad de compartir nuestra investigación en la cual se ha invertido tanto tiempo y esfuerzo, personalmente, este reto me permitió enfrentarme en un entorno multicultural y poner en práctica habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales que he desarrollado a lo largo de la carrera y pude enfrentarme contra grandes competidores y proyectos muy valiosos en el ámbito de la investigación científica».

La asistencia al congreso para representar a la carrera y al país fue gracias a la financiación otorgada al proyecto mediante el sistema de información IRIS de la dirección de investigaciones de la Universidad Icesi.