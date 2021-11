La Contraloría ratifica fallo de responsabilidad fiscal por $4 billones por fallas en ejecución del proyecto de Hidroituango

–En decisión de segunda instancia, la Contraloria General de la República, ratificó el fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas por las fallas en la planeación y ejecución del mega proyecto Hidroituango, que produjeron un daño patrimonial y pérdidas por más de 4 billones de pesos.



El fallo del organismo de control afecta a los miembros de la junta directiva de Hidroituango, los gerentes de EPM y la sociedad Hidroituango, los contratistas encargados de las construcciones e interventoría, y los gobernadores y alcaldes de la capital de Antioquia, entre ellos Sergio Fajardo, actual aspirante a la presidencia de la República.

Se incluyó, en esta oportunidad, a la aseguradora Mapfre, que tendrá que pagar la póliza todo riesgo en la construcción al igual que Seguros Suramericana haciendo efectiva la póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores.

El proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto, estimó que el daño fiscal sería de $4 billones, de ellos, $2,9 billones por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; y $1,1 billones restante por lucro cesante.

Son 26 funcionarios y contratistas los que deberán responder por el daño al patrimonio sufrido por el Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018.

El fallo en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR, negó los recursos de apelación presentados contra el auto por el cual se tomó la decisión inicial.

En el comunicado, la Contraloría reseña que la sala determinó procedente la declaración de responsabilidad fiscal respecto a las siguientes 26 personas naturales y jurídicas:

1. FEDERICO JOSÉ RESTREPO POSADA, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

2. JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO/ GERENTE DE EPM

3. ALEJANDRO ANTONIO GRANDA ZAPATA, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

4. FABIO ALONSO SALAZAR JARAMILLO, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO/ EX ALCALDE DE

MEDELLÍN.

5. ALVARO JULIAN VILLEGAS MORENO, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

6. SERGIO BETANCUR PALACIO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

7. ALVARO DE JESÚS VÁSQUEZ OSORIO, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

8. ANA CRISTINA MORENO PALACIOS, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

9. IVÁN MAURICIO PÉREZ SALAZAR MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

10. JESÚS ARTURO ARISTIZÁBAL GUEVARA, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

11. LUIS GUILLERMO GÓMEZ ATEHORTÚA, GERENTE DE HIDROITUANGO

12. JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR C., GERENTE DE HIDROITUANGO

13. LUIS JAVIER VÉLEZ DUQUE, GERENTE DE EPM-Ituango/ VICEPRESIDENTE PROYECTOS GENERACIÓN DE ENERGÍA DE EPM

14. MARÍA EUGENIA RAMOS VILLA, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

15. RAFAEL ANDRES NANCLARES OSPINA, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO

16. SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO/ EXGOBERNADOR

DE ANTIOQUIA

17. LUIS ALFREDO RAMOS, EXGOBERNADOR DE ANTIOQUIA

18. INTEGRAL S.A. NIT DISEÑADORES ASESORES

19. INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. QUE ABSORVIÓ A LA EMPRESA SOLINGRAL S.A

20. CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. CONSTRUCTORES OBRAS PRINCIPALES 21 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A

22. CONINSA RAMON H S.A.

23. FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. CONSTRUCTORES DE LOS TÚNELES DE DESVIACIÓN 24 SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.

25. INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A INGETEC INTERVENTORES

26. SEDIC S.A

También se confirmó en frado de consulta la decisión de fallo sin responsabilidad fiscal a favor de ANÍBAL GAVIRIA CORREA y JORGE MARIO PÉREZ GALLÓN.

La Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria REVOCÓ en grado de consulta la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y, en consecuencia, la DECLARÓ como Tercero Civilmente Responsable, haciendo efectiva la Póliza Todo Riesgo Construcción No. 2901211000362.

Y se confirmó la declaratoria como tercero civilmente responsable de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., haciendo efectiva la Póliza No. 0475631-1 de Responsabilidad Civil para Directivos y Administradores.

Además, se confirmó la desvinculación de otras pólizas.

De esta manera, mediante el Auto No. ORD-801119- 263 -2021 de 25 de noviembre de 2021, se resolvió en grado de consulta y apelación la decisión de primera instancia contenida en el Auto No. 1413 de 3 de septiembre de 2021, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, puntualiza la Contraloría.