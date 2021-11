CERO VIOLENCIA, CERO CELOS Y ARQUITECTURA DE LAS LEYES

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (366)

Ante todo deseo a todas las familias paz y bienestar. Estas semanas de pandemia han sido particularmente dolorosas por la creciente violencia intrafamiliar y la dirigida contra la familia por la angustia que viven nuestros hogares. Por favor cambiemos de forma de mirar el mundo, bajemos las ofensas y agresiones hasta por simplezas y ayudemos a sembrar la semilla de la tolerancia. Por favor comprensión y recordemos el reiterado consejo de contar hasta diez antes de responder con un reproche, enchufemos el cerebro antes de poner la lengua a funcionar, antes de la mirada de censura o de rechazo, antes de accionar las armas para dañar a nuestras hijas, hijos, padres, hermanas, hermanos, esposas, esposos.

POR FAVOR, CERO VIOLENCIA.

En la última semana de noviembre recordamos que debemos luchar para lograr CERO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CERO CELOS, CERO DESPECHO Y CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES, lucha que debemos librar durante varias semanas, seguramente meses, para vivir, ojalá el tiempo de vida que nos queda, EN SANA CONVIVENCIA.

Divulguemos por todos los medios este mensaje y hagamos que llegue a todas las familias cercanas a nuestro entorno y vivamos de tal manera que no tengamos personas embriagadas, perdida de estima por exceso de alcohol, que nuestro lenguaje sea decente sin un sola mala palabra o grosería y que decidamos ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy, mejores física, mental, espiritual, afectiva, académica, laboral, socialmente.

Ensayemos y nos daremos cuenta de que nada es imposible en un mundo de afecto y de bondad.

Si logramos estas metas estaremos en el lugar seguro para avanzar en la construcción de la Colombia equitativa, justa y en paz con la que todos soñamos y todos necesitamos.

Empecemos ya… En breves minutos puede ser tarde. Empecemos ya.

LA ARQUITECTURA DE LAS LEYES

Me parece acertado el nombre SISTEMA JURIDICO. Si lo asimilamos a sistema circulatorio, sistema respiratorio, a los planos, al diseño de una obra, le encontraremos más sentido.

En términos amplios el sistema jurídico está formado por leyes. La ley mayor es la Constitución, es como la arteria principal y luego vienen otras arterias y venas y capilares. Las leyes que aprueban tratados y las leyes estatutarias y luego las otras leyes y decretos y resoluciones y órdenes.

Si comparamos el SISTEMA JURIDICO con los planos de una obra de gran ingeniería, tenemos que aceptar que los jueces, ingenieros y obreros que entrelazan los diferentes circuitos y ensamblan las diferentes piezas jurídicas no pueden modificar a su manera los planos, los diseños so pena de no lograr la realización de la obra.

En el sistema vital, el cerebro no puede ir en las rodillas, ni los ojos en las plantas de los pies. Pero conforme a la experiencia no sería extraño que un juez hiciera cambios de tal manera que ordenara hacer un esperpento como el que estoy describiendo.

En ultimas, un edificio, un computador, una avión son objetos que se ven, se palpan, en tanto que todo lo que se ajuste con diseños jurídicos son abstracciones y mera imaginación, por lo que todo es posible en el extraño mundo de las leyes. Los ingenieros y obreros jurídicos ensamblan las piezas del rompecabezas legal como bien les parece y muchos dicen que esos extraños resultados son fruto de los avances y de la inteligencia de los operadores judiciales.

Causa sorpresa que en el quehacer jurídico haya desaparecido la lógica y se haya impuesto el sofisma, la fábula legal. Hoy, el que los hombres queden preñados, que los delincuentes sean los exponentes de la moral y de la justicia, que se honre la democracia por el número de elecciones así sean amañadas, que se llame virtud al vicio y la torcedura que hace personas integralmente insanas, es el resultado de aceptar un mundo jurídico extraño, trabado y literalmente ininteligible.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021

