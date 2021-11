Le dan palmada en la nalga a periodista deportiva cuando transmitía en vivo y estallan las redes sociales

–La periodista italiana, Greta Beccaglia, vivió el pasado sábado un momento de acoso mientras analizaba en directo el partido entre el Empoli y el Fiorentina que acababa de terminar, cuando un hombre le dio una palmada en la nalga.



En el video difundido en redes sociales, se puede ver a la reportera en la puerta del estadio mientras atendía las preguntas del presentador desde el estudio, cuando dos hombres se aproximan y uno de ellos le toca el trasero.»No puedes hacer eso, lo siento», replica Beccaglia, mientras su colega la anima a seguir con la emisión. «No te enfades, se crece también con estas experiencias», afirma el presentador.

#InternationalDayForEliminationOfViolenceAgainstWomen recently passed

this girl suffers 2 violence on live tv

1 shit: an idiot gropes his butt

2 shit: "workmate" (even more idiotic) says to her "dont get angry"

it happened yesterday #GretaBeccaglia pic.twitter.com/edJcAWnPuL

— HMS_M1ssour1 (@m1ssour1) November 28, 2021