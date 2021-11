Policía brasileña quema 131 balsas de mineros ilegales que invadieron un importante afluente de la Amazonía en busca de oro (VIDEO)

–Tras una denuncia de Greenpeace, en una operación iniciada el pasado fin de semana, las autoridades brasileñas destruyeron un total de 131 balsas de ‘garimpeiros’ (mineros ilegales) que invadieron el río Madeira, uno de los principales afluentes de la Amazonía brasileña, para extraer oro.



«Acción rápida de Gobierno del presidente Jair Bolsonaro», tuiteó el ministro de Justicia, Anderson Torres, quien publicó un video de la operación conjunta entre la Policía Federal y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama).

