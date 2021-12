IPES cuenta ahora con nuevo punto de atención en el SuperCade de la Calle 13

Foto: IPES

El Instituto para la Economía Social – IPES, inauguró este primero de diciembre su nuevo Punto de Atención al Ciudadano, ubicado en el SuperCade Calle 13 (Cl. 13 #37 -35).

“En el IPES le hemos apostado a abrir nuevos espacios que le permitan a la ciudadanía acceder oportunamente a los servicios ofrecidos por la entidad, con la puesta en marcha del nuevo punto de atención en el SuperCade de la calle 13, reafirmamos nuestro compromiso económico y social con Bogotá”, afirma Libardo Asprilla Lara, director del IPES.

¿Qué trámites del IPES se pueden realizar en SuperCade de la calle 13?

· Asignación Puntos de Venta de la REDEP

· Pago por el uso y aprovechamiento económico de Quioscos

· Certificación de actividad económica en las Plazas Distritales de Mercado Participación en Ferias Institucionales (Permanentes y Temporales)

· Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

· Asignación de un local o bodega en una Plaza Distrital de Mercado

· Formación y capacitación gratuita para el empleo y emprendimiento

Cabe resaltar que este Punto de Atención operará de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m., de igual manera, en la Sede Administrativa del IPES (Calle 73 No 11 – 66) se continuará atendiendo a la ciudadanía en el horario habitual.

Libardo Asprilla, director del IPES en compañia del director del Servicio al Ciudadano, Dorian Coquies en la inauguración del nuevo punto de atención en el SuperCade Calle 13. Foto: IPES