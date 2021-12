Le llueven criticas a ESPN por burlas a Tom Holland y Zendaya durante la gala del Balón de Oro

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas cinematográficas del momento. No solo porque estén a punto de estrenar una película tan esperada como Spider-Man: No Way Home, y por tener una de las relaciones más mediáticas y comentadas de Hollywood. Pero desde el canal deportivo ESPN durante la retransmisión de la gala del Balón de Oro no fueron capaces de reconocerlos.

Aunque los auténticos protagonistas de la ceremonia fueran personalidades del mundo del fútbol como Lionel Messi o Alexia Putellas -quienes lograron hacerse con el preciado Balón de Oro como mejores futbolistas del año- la gala contó también con celebridades de otros ámbitos como el cine. De esta forma, Zendaya y Holland acudieron invitados a París y deslumbraron con su presencia en el evento y durante la alfombra roja, momento en el que dos periodistas deportivos de la retransmisión de la gala para ESPN en Argentina pecaron de listos al no saber reconocer a ambas celebridades de Hollywood.

La primera que se dejó ver en pantalla fue Zendaya, quien a medida que iba avanzando por la alfombra roja los periodistas no paraban de resaltar el no conocer su identidad. En un determinado momento, uno de ellos remarca que cree que se trata de la cantante Dua Lipa y empieza a mencionar datos erróneos sobre la actriz de Spider-Man, aunque la situación empeora cuando Tom Holland, luciendo unas gafas sobre su cara, hace acto de presencia y afirman con tono burlesco “ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter”.

Más adelante son informados de que quienes acaban de desfilar ante las cámaras son Zendaya y Tom Holland, aunque lejos de retractarse y corregir de manera profesional su error, deciden continuar bromeando acerca de que desconocen su identidad. Pero lo peor llega cuando Holland se para a posar y a conceder entrevistas y desde ESPN deciden que es oportuno poner de fondo la banda sonora de Harry Potter. En ese momento, tras darse cuenta de estar ante una de las estrellas más queridas de Hollywood, uno de los periodistas parece percatarse del terrible error que estaban cometiendo y lamenta esta burla con la música de las películas del joven mago.

Es comprensible que unos periodistas especializados en fútbol no estén puestos al día de la actualidad cinematográfica, incluso tratándose de personalidades tan reconocidas como Zendaya y Tom Holland. Al final, su trabajo es el informar sobre la actualidad deportiva y no estar pendiente de los estrenos cinematográficos o de los romances de Hollywood. Sin embargo, las bromas respecto a la identidad de ambos intérpretes estuvieron muy fuera de lugar, sobre todo valorando las persistentes risas de ambos locutores tras las cámaras.

La situación puede causar gracia, pero hablar de forma tan humillante sobre la que es la pareja cinematográfica del momento no fue para nada acertado. Perfectamente podrían haber reconocido el desconocer su identidad y haber pasado a otro tema sin caer en la burla, porque mejor pecar de desconocimiento que caer en el desprestigio. Al final, retransmitir un evento de estas características requiere de una profesionalidad ejemplar que deje claro a la audiencia su importancia, y estos comentarios de la ESPN en Argentina son más propios de una conversación informal entre amigos que de una retransmisión de la que se erige como una de las citas deportivas del año.