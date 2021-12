Nuevo tiroteo en EE.UU deja tres muertos y ocho heridos; ocurrió en escuela secundaria (VIDEO)

Un estudiante de 15 años abrió fuego el martes (30.11.2021) en una escuela secundaria en una zona rural del estado de Michigan, norte de Estados Unidos, y mató a tres jóvenes antes de ser detenido, informó la policía local.



Otras ocho personas, incluido un docente, resultaron heridas en el tiroteo, que tuvo lugar poco después del mediodía en la localidad de Oxford, a unos 65 kilómetros al norte de Detroit, según un comunicado de la oficina del alguacil del condado.

El presunto autor de los disparos fue detenido y se confiscó una pistola, pero no se dieron explicaciones sobre el motivo del ataque. Las autoridades dijeron que no hubo resistencia durante el arresto y que el sospechoso solicitó un abogado.

«Es una situación muy trágica», declaró a periodistas el alguacil Michael McCabe. «Tenemos tres víctimas fallecidas en este momento, que se cree que son estudiantes», precisó.

—————————————————————–

A student from inside Oxford High School captured this footage of the possible shooter trying to get into the classroom by impersonating a sheriff

The students did not open the door and escaped through a windowhttps://t.co/DCKb6l555w pic.twitter.com/gQWOuJPAAL

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021