Cundinamarca comprometida por una Navidad sin quemados con pólvora

Al igual que en años anteriores, en 2021 la Administración departamental lo apuesta todo para eliminar por completo las cifras de quemados e intoxicados con pólvora, especialmente si se trata de niños y niñas. Y para lograrlo, lanzó su campaña En Cundinamarca cambiamos el efecto por afecto con la que espera el compromiso de los 116 Mandatarios municipales en la prohibición de la venta y manipulación de pólvora en sus territorios.

Pero la campaña va mucho más allá, pues también se propone cambiar los comportamientos que resultan nocivos para la salud propia y la de los demás, como manejar embriagado o con cierto grado de alcohol, no vacunarse, tomar licor sin conocer su procedencia, consumir alimentos en mal estado o ponerse inadecuadamente el tapabocas.

A este respecto, el secretario de Gobierno, Leonardo Rojas, señaló “En esta navidad cambiemos el efecto por el afecto. Invitamos a todos los habitantes de nuestro departamento para que en el mes de diciembre tengan mucho cuidado con el licor adulterad, no conduzcan embriagados. En cuanto a la pólvora no permitan que menores de edad la manipulen y en lo posible no hacer utilización de ella ni nada que tenga que ver con peligro para nuestros niños. Además el Covid sigue presente, tenemos que seguir cuidándonos, lavándonos las manos y usar permanentemente el tapabocas”.

En diciembre del 2020, en Cundinamarca 16 personas resultaron quemadas con pólvora; se registraron 606 muertes a causa del Covid 19; y se presentó un siniestro vial con 3 lesionados por conducir en estado de embriaguez. Por ello, este año la consigna es celebrar juntos pero con tranquilidad y sobretodo con responsabilidad.

En este sentido, las recomendaciones de la administración departamental para todos los habitantes del territorio, y en especial para padres y cuidadores, son tomar las medidas de autocuidado que permitan celebrar sin lesiones por uso indebido de pólvora, consumo de alcohol y contagios de Covid-19.

Así las cosas la Gobernación invita a todos los cundinamarqueses a unirse a esta campaña, y que de todos depende erradicar los efectos negativos y en cambio, celebrar con afecto y responsabilidad en estas fiestas decembrinas.