El polémico influenciador Yeferson Cossio podría estar pensando en lanzarse a la política

Luego de las polémicas declaraciones de Yeferson Cossio en donde hizo pública la gran cantidad de dinero que deben pagar los creadores de contenido en impuestos al Estado y por la cual hasta pensó en «dejar de ser colombiano», el influenciador ha estado opinando mucho sobre las problemáticas del país, tanto que hasta denunció que cuando buscó una solución para llegar a acuerdos con las entidades a quienes debe responder por impuestos, con el fin de disminuirlos, la única respuesta que consiguió fue que sobornara a un funcionario, cosa que él no hizo y que aseguró no haría. «No voy a dar pie a que me encochinen», compartió en sus redes sociales.

Lo que llamó la atención en las últimas horas es que el youtuber volvió a involucrarse en la política, esta vez, compartió un video con el que sorprendió a todos sus seguidores ya que los invitó a «apropiarse de su país» y a que se tomen en serio el futuro de Colombia.

A través de un video que compartió en Tik Tok, insistió a sus seguidores para que salgan a las urnas a este domingo 5 de diciembre para elegir a la nueva generación que los representarán en los Consejos de Juventud, dejando claro que es momento de que los jóvenes sean quienes elijan a sus representantes.

«Recuerden que el país va a quedar en nuestras manos. Nuestro futuro depende de eso», afirmó el creador contenido.

Gracias a esta publicación, que se viralizó en cuestión de minutos, muchos usuarios de las redes sociales empezaron a preguntarse si el clip es el primer impulso de Yeferson Cossio para incursionar a futuro en la política, aunque el youtuber no ha dado declaraciones sobre esto sus seguidores insisten en que él podría cambiar el futuro del país.