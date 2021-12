Mujeres y organizaciones feministas piden cancelar concierto de JBalvin en la Feria de Cali; alcalde las apoya y propone boicot al evento

Captura de video

–Una petición para que se cancele el concierto del cantante JBalvin, programado para el 27 de diciembre en el marco de la Feria de Cali, pidieron organizaciones feministas y de mujeres de la capital del Valle.La petición la hicieron a través de un derecho de petición que elevaron a la Alcaldía de Cali, Corfecali y Araujo Moncada Eventos, organizadores del espectáculo. De hecho, el alcalde Jorge Iván Ospina, a instancias de los periodistas, expresó este martes su apoyo a la posición de las mujeres caleñas y tras advertir que se ha visto que muchas mujeres de la ciudad han comprado ya la boleta para asistir al concierto, propuso un boicot al evento, diciendo que la actitud debe ser “no ir a ver al cantante”. «En la ciudad no pueden tomarse a la ligera y no deben ayudar a perpetrar violencias simbólicas machistas y racistas», precisan en su solicitud, en tácita referencia a la canción de Balvin “la perra” que causó indignación en el país. “Cali es una ciudad mayoritariamente de mujeres. Creemos firmemente que debemos ser respetadas y que cualquier hecho que se consolide en la ciudad un hecho de paz, que eliminen los discursos y las prácticas machistas, racistas y violentas contra nosotras las mujeres”, afirmó Rosa Elvira Castillo, una de las líderes firmantes del documento. En el derecho de petición las organizaciones de mujeres argumentan que “Cali ha sido una de las ciudades más violentas contra las mujeres y las niñas” y añaden que “tener a una figura como J Balvin, que genera unos contenidos violentos, que condenan a jóvenes generaciones a tener comportamientos de subvaloración hacia las mujeres y hacia nuestros cuerpos, no contribuye en nada a enfrentar este problema”.