Pelé es internado nuevamente en Sao Paulo

El exastro brasileño Pelé, de 81 años, fue internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo para continuar con su tratamiento de quimioterapia.

Edson Arantes do Nascimento, está siendo sometido a diferentes exámenes, para determinar la evolución del tumor que le fue detectado en septiembre pasado. «Está estable y la previsión es que reciba el alta en los próximos días«, señaló el Hospital en un comunicado.

El pasado 4 de septiembre, Pelé fue intervenido quirúrgicamente para remover un tumor en el colon que le fue detectado gracias a unos chequeos médicos de rutina.

El exfutbolista se ha mantenido muy activo en sus redes sociales y les informa a sus seguidores sobre su estado de salud «Amigos, ha pasado un tiempo desde que hablamos de esto. Quiero hacerte saber que estoy bien. Cada día me siento mejor. No creo que ni la máscara de protección pueda ocultar mi felicidad. Muchas gracias a todos los que me envían buenas energías a diario«, escribió en su cuenta de Twitter.