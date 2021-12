Artistas del mundo exigen detener la represión en Cuba y liberar a todos los detenidos arbitrariamente

–Liberar a «todos los artistas detenidos arbitrariamente» y cesar de inmediato los abusos y la represión, pidieron al régimen de Cuba más de 300 personalidades del mundo del arte y la cultura de numerosos países.



La solicitud la hicieron a través de una declaración firmada junto con PEN International, Artists at Risk Connection de PEN America y Human Rights Watch, en la cual afirman que el gobierno cubano debe respetar la libertad de expresión, liberar a los artistas que han sido detenidos arbitrariamente, desistir de cargos penales abusivos y permitir que quienes están en el exilio puedan regresar a su país.

“El nivel de injusticia y represión que el gobierno cubano está imponiendo a su propio pueblo es cada vez peor”, señaló la artista cubana Tania Bruguera. “El gobierno no sólo ejerce una censura constante hacia los artistas, sino que, en sus acciones para impedir y criminalizar la protesta pacífica y la disidencia, ahora ha convertido al pueblo de Cuba en enemigo del Estado. Como artista y como cubana, tengo mucho miedo por el futuro de mi país.”

Entre los artistas que firmaron la declaración se incluyen figuras de talla mundial como Meryl Streep, Paul Auster, Orhan Pamuk, Elena Poniatowska, Isabel Allende, J. M. Coetzee, Jules Feiffer, Chimamanda Ngozi Adichie y Khaled Hosseini, además de artistas cubanos destacados como Tania Bruguera, Coco Fusco y Hamlet Lavastida.

Los artistas cubanos independientes se han convertido en una voz prominente en la denuncia de la falta de libertades y derechos humanos fundamentales en Cuba. Estos artistas, que incluyen a los raperos, escritores, actores y artistas plásticos que iniciaron los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, han organizado manifestaciones masivas y utilizado el creciente acceso a internet en el país para conseguir que el mundo preste mayor atención a los abusos del régimen cubano. Algunos de estos artistas también escribieron e interpretaron la canción “Patria y Vida”, que se viralizó como un himno de protesta contra la represión en el país, y recientemente recibió el premio de Canción del Año en los Latin Grammys.

El gobierno cubano ha cometido abusos sistemáticos contra decenas de artistas independientes, incluyendo detenciones arbitrarias y restricciones abusivas al movimiento y las comunicaciones, como la detención domiciliaria y la vigilancia. Muchos de los artistas –entre ellos los intérpretes de “Patria y Vida” Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, también conocido como “Osorbo” – siguen en prisión preventiva y enfrentan cargos penales injustos o infundados. Otros continúan sujetos a procesos penales arbitrarios o se han visto obligados a permanecer en el exilio, sin poder regresar a Cuba o exhibir su arte en el país. Al menos 50 artistas han estado en prisión, arresto domiciliario o bajo investigación en los últimos meses.

Miles de cubanos cantaron “Patria y Vida” cuando salieron a las calles en todo el país el 11 de julio de 2021, para participar en manifestaciones históricas contra la falta de derechos fundamentales, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. En reacción a las protestas, el gobierno llevó a cabo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales plagados de abusos contra los manifestantes y advirtió que cantar “Patria y Vida” podría considerarse un delito.

El movimiento “Archipiélago”, liderado por el actor y dramaturgo Yunior García, organizó una nueva ronda de protestas para el 15 de noviembre de 2021. El gobierno cubano suprimió estas manifestaciones movilizando de manera masiva a agentes de las fuerzas de seguridad para que detuvieran a los manifestantes y rodearan las viviendas de disidentes conocidos y los organizadores de las protestas, obligándolos a permanecer en sus casas.

En la declaración difundida el 8 de diciembre, los firmantes instan al gobierno cubano a respetar el papel fundamental que desempeñan el arte y los artistas en la sociedad y a poner fin inmediatamente al hostigamiento de artistas que expresan críticas políticas y sociales contra el régimen en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

“Encarcelar a artistas o forzarlos a exiliarse para siempre por su creación artística, sus palabras e ideas es un acto abusivo e inhumano”, expresaron las figuras del mundo del arte.

“Nosotros, artistas de todo el mundo, nos solidarizamos con nuestros colegas en Cuba”, dijo la escritora Elena Poniatowska. “Como periodista y escritora creo en la denuncia y en la oposición a los gobiernos, creo que si un intelectual, un escritor o un artista se levanta contra un gobierno está haciendo una tarea indispensable. No es de extrañar que algunos quieran silenciarnos cuando damos testimonio de las voces de aquellos que, de otro modo, no serían escuchados. Tienen miedo de la verdad porque, una vez revelada, ya no se puede ocultar ni contener”.

Lista de firmantes:

