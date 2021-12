La Resolución y el ABC sobre la exigencia del carné con esquema completo de vacunación de Covid-19 para extranjeros que vayan a ingresar a Colombia

–El Ministerio de Salud y Protección Social oficializó a través de la Resolución 2052 el requisito obligatorio de la presentación del certificado de vacunación de Covid-19 con esquema completo que deben cumplir los extranjeros que vayan a ingresar al territorio colombiano, a partir del 14 de diciembre, afirmando que con la medida se busca mantener las bajas tasas de riesgos de contagio que ha conseguido el país con el aumento acelerado en los índices de vacunación.



Para imponer la medida, el Ministerio argumenta, entre otras cosas, la alerta que el 2 de noviembre de 2021 lanzó la Red para la Vigilancia Genómica en SudáfricaSA, sobre la aparición de casos de Covid-19 con la variante B.1.1.529 (ahora llamada Ómicron) en la provincia de Gauteng, con una frecuencia relativa mayor al 70% de los genomas secuenciados, el cual fue clasificado por la OMS como una variante de preocupación (VOC), que podría tener una mayor transmisibilidad e incluso potencial de evadir la respuesta inmune.

Añade que en Colombia se ha identificado un importante número de caso S confirmados de la variante Delta, situación que representa un desafío para el país, por ser considerada una variante de preocupación y representar un potencial aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de COVID- 19, aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad y disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública; no obstante, a la variante Mu, se le atribuye el aumento de casos de COVID-19 de marzo a agosto, de la presente anualidad.

Igualmente señala que las vacunas han mostrado una alta efectividad para prevenir las formas graves del COVID-19, pero también para reducir el contagio y la transmisión comunitaria, existiendo evidencia que las cargas virales y la probabilidad de contagio a partir de una persona vacunada es mucho menor que el de una persona no vacunada

Aunque afirma que la protección de las vacunas es muy alta, advierte que esta no es del 100%, y especialmente puede verse afectada en el tiempo en su capacidad de reducir el contagio, por lo cual, aunque la población colombiana tiene un cierto grado de protección dada por las vacunas, y por la inmunidad natural, es necesario incrementar esa protección reduciendo el ingreso al país de personas no vacunadas que pudieran introducir el virus, incluyendo nuevas variantes.

Igualmente precisa que aunque la efectividad de las vacunas para reducir el contagio y la transmisión es variable, esta medida complementa la protección de la población residente en Colombia, al reducir este riesgo, e incluso la carga viral de personas vacunas que podrían estar infectadas, disminuyendo así conjuntamente la probabilidad de introducción de casos importados que podrían generar nuevos brotes.

Advierte también que las vacunas reducen el riesgo de formas graves de Covid-19, y que es necesario proteger también de las complicaciones de infección a los visitantes del país, dado que podrían hacer uso del sistema hospitalario en Colombia, por la obligación de Colombia de brindar atención de urgencia a todas las personas que se encuentren en el país, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

Establece que no todos los países del mundo han aprobado todavía en sus Planes Nacionales de Vacunación, la asignación de vacunas contra el Covid-19 para niños menores de 18 años y otros países han priorizado a los adultos en la asignación de las vacunas, por lo que los requisitos de vacunas deben delimitados a las personas adultas que son el principal objetivo de los Planes Nacionales de Vacunación.

Adicionalmente, las personas adultas tienen mayor riesgo de complicarse y morir por Covid-19.

Según el Minsalud, los viajeros con intención de entrar a Colombia tienen una mayor tasa de contacto con los residentes en Colombia y por ello el comité asesor extraordinario del 6 de diciembre del presente año, recomendó el requisito de solicitud de vacunas para viajeros internacionales que ingresen al país.

El Ministerio de Salud concluye diciendo que teniendo en cuenta el impacto epidemiológico que tendría el ingreso a Colombia de esta nueva variante, se hace necesario adoptar medidas preventivas para el ingreso al país de los viajeros provenientes de otros países, y establecer las responsabilidades a cargo de los diferentes actores que intervienen en este proceso.

El texto integral de la parte resolutiva de la norma expedida por el Gobierno Nacional, es el siguiente:

Artículo 1. Objeto. Adoptar medidas preventivas transitorias para eficiente control sanitario para el ingreso al país de viajeros internacionales, por vía aérea.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los operadores de aeropuertos, aerolíneas y explotadores de aeronaves, empresas de transporte área, agencias de aduana, a los departamentos, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a la Unidad Especial de Migración Colombia, a las entidades responsables del aseguramiento, a las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, al Centro de Contacto Nacional de Ra.Streo (CCNR) y a los pasajeros de medios de transporte aéreo internacional.

Artículo 3. Medidas sanitarias preventivas. Los viajeros internacionales que ingresen a Colombia, en los términos del artículo 1° de esta resolución, deberán acatar las siguientes medidas:

3.1 Certificación o Carné de vacunación. Todos los viajeros internacionales de 18 años y más que ingresan a Colombia, deberán presentar el certificado o carné de vacunación con esquema completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha que se completó el esquema.

Las vacunas exigibles serán aquellas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que podrán ser consultadas en (https://covid-19pharmacovigilance.paho.org/)o aquellas oficialmente aprobadas por un país o territorio reconocido de las Naciones Unidas. La definición de esquema completo será de acuerdo a la recomendación técnica del productor de cada biológico.

El Ministerio de Salud y Protección Social publicará de manera informativa los listados vigentes de las vacunas y esquemasaprobados, en la página web yen la aplicación MinSalud digital.

3.2 Para los extranjeros, de 18 años o más, no residentes en Colombia que no tengan esquema completo de vacunación o que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, podrán ingresar al país presentando una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

Los extranjeros no residentes en Colombia que no hayan comenzado un esquema de vacunación no podrán ser exceptuados del requisito de vacunación con esquema completo, ni presentar prueba como alternativa de ingreso.

3.3 En el caso exclusivo de colombianos, extranjeros con residencia permanente en Colombia, diplomáticos y sus dependientes de 18 añoso más, que no cuenten con el carné de vacunación o que tengan el esquema de vacunación incompleto o que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

3.4 El Certificado o carné de vacunación podrá ser presentado de manera física o digital que para el caso de Colombia se puede obtener en https://mivacuna.sispro.qov.co/MiVacuna/Account/Loqin o en la aplicación MinSalud digital. Deberá permitir identificar como mínimo el nombre y apellidos del titular, tipo y número de identificación, fecha de vacunación, nombre de la vacuna administrada o del fabricante de la vacuna, y número de dosis administradas.

3.5 Todos los viajeros internacionales, sean connacionales o no, deberán realizar el registro a través de la aplicación Check-Mig de la Unidad Especial de Migración Colombia.

3.6 Todos los viajeros internacionales, sean connacionales o no, deberán responder a las llamadas telefónicas de rastreo y seguimiento que le realiza el Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR desde la línea 1900), su asegurador o la secretaría de salud de la jurisdicción donde permanecerá durante su estadía en Colombia o donde reside habitualmente.

Así mismo, deberán cumplir con el uso de las medidas de bioseguridad que dispone el estado colombiano.

Artículo 4. Responsabilidades de las aerolíneas.

Las aerolíneas, en el lugar del origen del viaje, deberán realizar verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 3.1, 3.2, 3.3. y 3.4 del artículo 3° de la presente resolución y difundir en sus páginas web el requisito de la certificación de vacunación, carné de vacunación o en su defecto una prueba PCR con resultado negativo (en los casos exceptuados en la presente resolución), expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

Artículo 5. Responsabilidades de los pasajeros. Los pasajeros deberán _cumplir con las siguientes acciones:

5.1 Cumplir lo dispuesto en el artículo 3° de la presente resolución.

5.2 No viajar si presenta síntomas asociados con COVID-19, si presentó contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19 o si ha sido diagnosticado positivo para COVID-19 en los últimos 14 días.

5.3 Utilizar en todo momento los tapabocas o mascarillas de manera adecuada. Se recomienda el uso de tapabocas tipo N95 para las personas mayores de 60 años o aquellas que presenten comorbilidades, ya que presentan mayor vulnerabilidad de presentar cuadros graves.

5.4 Las demás recomendaciones de la Resolución 777 de 2021.

Artículo 6. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las Medidas adoptadas mediante el presente acto administrativo, dará lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas contempladas en el artículo 2.8.8.1.4. 21 del Decreto 780 de 2016.

Artículo 7. Ampliación o levantamiento de las medidas adoptadas. De acuerdo con la evidencia científica y la evolución de la situación epidemiológica global y nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá la ampliación de estas medidas a otros países de origen, olas levantará, si así lo considera, previa evaluación por el Comité Asesor.

Artículo 8. Vigencia. La presente resolución será publicada en el diario oficial y entra en vigencia a partir del 14 de diciembre de 2021.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANDO RUIZ G í EZ

Ministro de Salud y Protección Social

ABC DE LOS REQUISITOS

El siguiente es el ABC de los requisitos que deben cumplir los viajeros internacionales para ingresar a Colombia, a partir del próximo 14 de diciembre

¿A quiénes están dirigidas las medidas preventivas y transitorias de control sanitario, contenidas en la Resolución 2052, para el ingreso al país?

A viajeros internacionales mayores de 18 años que ingresen a Colombia por vía aérea.

¿Qué requisitos deben cumplir para ingresar al país?

De acuerdo con la Resolución 2052, todos los viajeros internacionales de 18 años o más que ingresan a Colombia deberán presentar el certificado o carné de vacunación con esquema completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha en que se completó el esquema.

¿Qué vacunas se exigirán a los viajeros internacionales para ingresar al país?

Se les exigirá las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o las vacunas oficialmente aprobadas por un país o territorio reconocido de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Salud y Protección Social publicará de manera informativa los listados vigentes de las vacunas y esquemas aprobados, en la página web de la entidad o en la aplicación MinSalud digital.

¿Qué pasa con los EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN COLOMBIA que quieran ingresar al país, pero que no cuenten con esquema de vacunación completo?

Para los extranjeros no residentes en Colombia, de 18 años o más, y que no tengan esquema completo de vacunación o que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, podrán ingresar al país presentando una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

Los extranjeros no residentes en Colombia que no hayan comenzado un esquema de vacunación no podrán ser exceptuados del requisito de vacunación con esquema completo ni presentar prueba como alternativa de ingreso.

¿Qué aplica para personas RESIDENTES EN COLOMBIA que quieran ingresar, pero que no cuentan con carné de vacunación o que tengan esquema de vacunación incompleto?

En el caso exclusivo de colombianos, extranjeros con residencia permanente en Colombia, diplomáticos y sus dependientes, de 18 años o más, que no cuenten con el carné de vacunación o que tengan el esquema de vacunación incompleto o que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

¿El certificado de vacunación se debe presentar en físico o en digital?

El certificado o carné de vacunación podrá ser presentado de manera física o digital. Para el caso de Colombia, el carné se puede obtener en:

https://mivacuna.sispro.qov.co/MiVacuna/Account/Loqin

O en la aplicación MinSalud digital.

¿Qué datos debe tener el carné de vacunación?

El documento deberá permitir identificar como mínimo el nombre y apellidos del titular, tipo y número de identificación, fecha de vacunación, nombre de la vacuna administrada o del fabricante de la vacuna, y número de dosis administradas.

¿Qué requisitos adicionales se deben cumplir los viajeros?

Todos los viajeros internacionales, sean connacionales o no, deberán realizar el registro a través de la aplicación Check-Mig de la Unidad Especial de Migración Colombia.

Todos los viajeros internacionales, sean connacionales o no, deberán responder a las llamadas telefónicas de rastreo y seguimiento que le realiza el Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR desde la línea 1900), su asegurador o la secretaría de salud de la jurisdicción donde permanecerá durante su estadía en Colombia o donde reside habitualmente.

Así mismo, deberán cumplir con el uso de las medidas de bioseguridad que dispone el Estado colombiano.

¿Qué prohibiciones hay para el pasajero?

No viajar si presenta síntomas asociados con covid-19, si presentó contacto estrecho de un caso positivo de covid-19 o si ha sido diagnosticado positivo para covid-19 en los últimos 14 días.

¿Qué medidas debe cumplir el pasajero durante el viaje?

Utilizar en todo momento los tapabocas o mascarillas de manera adecuada. Se recomienda el uso de tapabocas tipo N95 para las personas mayores de 60 años o aquellas que presenten comorbilidades, ya que presentan mayor vulnerabilidad de presentar cuadros graves.

¿Quiénes deben hacer cumplir las medidas?

Operadores de aeropuertos, aerolíneas, empresas de transporte aéreo, agencias de aduana, departamentos, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Unidad Especial de Migración Colombia, entidades responsables del aseguramiento, secretarías de salud municipales, distritales y departamentales, y Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR).

¿A qué están obligadas las aerolíneas?

En el lugar del origen del viaje, deberán realizar verificar el cumplimiento de lo dispuesto y difundir en sus páginas web el requisito de la certificación de vacunación, carné de vacunación o, en su defecto, una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

¿A qué están expuestos quienes incumplan estas medidas?

La violación e inobservancia de las medidas adoptadas darán lugar a sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a multas contempladas en el Decreto 780 de 2016.

¿Qué son las Pruebas PCR?

Las Pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) son una forma rápida y muy precisa de diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas, como covid-19, y cambios genéticos. Se utilizan para multiplicar o amplificar las secuencias de polímeros virales y se están aplicando en Colombia desde junio de 2020.