Insólito: Marlon Torres muestra tarjeta amarilla a rival de Alianza Petrolera

Durante el partido entre América de Cali y Alianza Petrolera por los cuadrangulares de la Liga Betplay, se produjo un incidente poco común en el fútbol cuando el defensa Marlon Torres le mostró la tarjeta amarilla a un jugador del equipo rival.

El árbitro del partido, Carlos Ortega, quiso mostrar una tarjeta amarilla a Jairo Molina de Alianza, pero la dejó caer en el césped.

El defensa de América de Cali Marlon Torres aprovechó este descuido: al instante recogió la tarjeta y se la mostró con toda seriedad al jugador del equipo rival.

Meanwhile in Colombia, this player showed his opponent a yellow card after the referee dropped it ?

(via @WinSportsTV) pic.twitter.com/REQoY5yWVV

— B/R Football (@brfootball) December 10, 2021