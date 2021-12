Informe de la NASA asegura que los extraterrestres ya visitaron la Tierra

En un informe que fue publicado por una ONG, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que los extraterrestres ya habrían visitado la Tierra. De acuerdo con la información que se desprende de un documento público de finales de noviembre pasado, la presencia de seres ajenos a nuestro planeta se originó entre 1440 a.C. y 2018 d.C.

El documento de GovernmentAttic.org surgió tras un pedido de información pública, bajo la consigna “libertad de información”, a la agencia espacial que finalmente tuvo sus frutos el 30 del mes pasado. En él se destaca que la NASA trabaja “para encontrar signos inconfundibles de vida” de seres extraterrestres. Si bien, en una parte del extenso informe, que consta de más de 180 hojas, indican que aún no cuentan con una evidencia precisa sobre la existencia de alienígenas en nuestro planeta, “no están cerrados a la posibilidad”.

Tras la consulta sobre el caso conocido como “un misterio sin resolver”, que tuvo lugar en China en el 7000 a.C. sobre el avistamiento de una “olla en el espacio”, esta facilitó una serie de correos electrónicos como pruebas del intercambio con expertos de la NASA en los que afirman que los primeros avistamientos de extraterrestres pudieron haberse originado “en 1440 a.C.”. Pero aclaran que va “dependiendo de qué ciencia y comentarios creemos”.

“Si yo fuera un extraterrestre que visitó el planeta tomaría [la forma] de un elemento tan simple como una olla de barro para registrar mi visita, que se entendería en múltiples idiomas, símbolos, dimensiones y tecnologías, incluyendo una forma 1D, 2D, 3D, 4D, 5D y más allá de cualquier comprensión humana del aquí y ahora”, narró el funcionario cuyo nombre no fue revelado. En esa línea, agregó que esa “olla” también era capaz de “desafiar las leyes de la física”, puesto que se mostró como un avión sin motores, alas o cola.

Según rescata Mirror, dentro del informe la ONG hace referencia a los temas entorno a los fenómenos aéreos no identificados “más comúnmente conocidos como ovnis”. En esa línea, señala que existe un problema puntual sobre la recolección de datos sólidos completos para brindar un panorama amplio sobre el tema. “Cuando nos enteramos de fenómenos aéreos no identificados, se abre la puerta a nuevas preguntas científicas para explorar. El lenguaje de los científicos son los datos, pero sin acceso a los datos completos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación”, advierten.

GovernmentAttic sostiene que el pedido de información surgió también a partir de un informe que se habría emitido en junio de este año desde el Pentágono en el que se habla de una serie de 144 reportes de avistamientos de objetos misteriosos que han sobrevolado por las zonas militares en los últimos años y que el mismo Gobierno señaló como “fenómenos aéreos no identificados”.

Luego de una consulta con un funcionario público, este sostuvo que estos reportes no apuntan a nada preciso y que los presuntos avistamientos no están relacionados con las investigaciones que se llevan adelante. “No tenemos indicaciones claras de que exista una explicación no terrestre para ellos, pero iremos a donde nos lleven los datos”, puntualizó.