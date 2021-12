En nuevo sorteo se definieron los encuentros de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa

Knockout round play-off draw ? ? Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021

–Debido a los problemas técnicos que se presentaron en la extracción de las balotas, la UEFA repitió este lunes el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.



En efecto, «a raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que indica a los funcionarios qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA», explicó la directiva de la misma autoridad futbolera.

El problema surgió cuando tras salir la bola del Villarreal, el exjugador ruso Andrey Arshavin sacó la del Manchester United como rival, cuando no se podían enfrentar ambos equipos, que ya se habían medido en la fase de grupos. Luego ocurrió parecido con la del Atlético de Madrid.

Se habían producido errores en la elección de las bolas los hipotéticos rivales, tarea que correspondía a Michael Heselschwerdt, director de competiciones de clubes, mientras que Giorgio Marchetti, adjunto a la secretaria general, era el que sacaba la de los segundos de grupo.

Este ‘percance’ motivó las quejas de parte de numerosos equipos. Entre ellos, el Atlético de Madrid informó poco después que estaban «en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos».

Mientras tanto, el Real Madrid apostaba por que, en el caso de repetirse, se mantuviera la validez de su enfrentamiento, puesto que fue el primero en salir, justo antes del Villarreal-Manchester City.

Como consecuencia de ello, el sorteo realizado este domingo, fue declarado nulo y se repitió en la fecha, de acuerdo con el cual estos son los partidos que tendrán lugar en esta nueva fase, que reúne a los 16 mejores clubes del torneo:

Salzburgo vs. Bayern de Múnich

Sporting de Portugal vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético vs. Manchester United

PSG vs. Real Madrid

Villarreal vs. Juventus

Inter vs. Liverpool

(Información DW y RT).