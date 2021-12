Paleontólogo dice que la humanidad comenzará a extinguirse a partir del año 2.100

El paleontólogo, biólogo evolutivo y editor, Henry Gee, ha tratado de explicar la extinción humana en un artículo publicado en la revista ‘Scientif American’. «Las señales ya están ahí para quien quiera verlas», dice el científico en su informe.

Estas señales, según Gee, son muchas. Algunas son la falta de variación genética, el desplome de las tasas de natalidad, la contaminación y el estrés de la vida en las ciudades superpobladas o el estancamiento de la productividad.

El artículo, llamado ‘Humans Are Doomed to Go Extinct’ o ‘Los humanos están condenados a extinguirse’ habla que, tan pronto se llegue al año 2100, el tamaño de la población mundial podría ser menor de lo que es ahora.

En la mayoría de países, la tasa de natalidad está por debajo de la tasa de mortalidad. El Homo Sapiens ha crecido mucho desde un grupo muy pequeño, lo que tiene consecuencias.

«Hay más variación genética en unos pocos grupos de chimpancés salvajes que en toda la población humana. Y la falta de variación genética nunca es buena», señala Gee.

En las últimas décadas, la calidad de los espermatozoides humanos ha disminuido. Tal vez pueda ser por la contaminación, aunque no se sabe con certeza.

Ley científica

Por ello, para Gee la extinción humana es una ley científica. «La causa de extinción suele ser una reacción tardía a la pérdida del hábitat y las especies que corren más riesgo son las que dominan determinadas parcelas de hábitat», continúa. «El Homo Sapiens podría ser ya una especie muerta que camina», ha indicado.

Según los cálculos de la comunidad científica, el aumento de población llegará a su punto máximo a mediados del siglo XXI. Es cuando comenzará a caer drásticamente. Y, a partir de ahí, Henry Gee cree que la población colapsará.