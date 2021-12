REGALOS DE NAVIDAD Y LA MUSICA Y LA FAMILIA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (368)

UN AUTO REGALO

En estas fiestas de navidad es tradición que hagamos regalos a las personas que están más cerca de nosotros. Ensayo una lista tentativa de regalos.

Para la mamá: un gracias por la vida y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para el papá, un gracias por estar siempre cerca de nosotros y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para los hermanos y hermanas, un gracias por ser nuestros compinches, nuestros parches para lo bueno y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para la esposa y compañera, un gracias por su solidaridad para alcanzar nuestros éxitos y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para el esposo y compañero, un gracias por ayudarnos a construir una familia sólida y estable y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para los hijos e hijas, un gracias por ser la prolongación de nuestra vida y ser mejores que nosotros y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para nosotros, los auto regalos… los mejores, el auto respeto, la autoestima, la autodisciplina, el reordenar nuestro futuro para ser mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores vecinos y para que aprendamos a dar grandes dosis de amor y abrazos y sonrisas.

Otros regalos valiosos para fortalecer la economía del hogar: lo primero que debemos hacer es no gastar más de lo que recibimos por salarios, primas, vacaciones y ganancias en nuestra empresa o en nuestro trabajo informal. Tener deudas sobre dinero que no genere ganancias superiores a los intereses que debemos pagar no es un buen negocio.

FIESTAS SIN PÓLVORA, NI LICOR

Respecto de la pólvora es importante anotar que se trata de una sustancia altamente peligrosa. La experiencia nos enseña que muchos niños y niñas han sufrido quemaduras graves, desfiguraciones y no pocos han perdido la vida.

Y en cuanto al licor se refiere debemos recordar que está prohibido el consume por menores de edad. Con la ingesta de una sola cerveza o de un solo trago se viola la ley y las personas que lo permiten se exponen a ser sancionadas.

Es muy triste el espectáculo que da un borracho y todavía más triste el que da una mujer borracha y más si se trata de niños o niñas.

P.D. Que haya CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES Y CERO EMBARAZOS NO DESEADOS.

FAMILIA, MUSICA Y DON VICENTE FERNANDEZ

Hay personas que trascienden y quedan en el corazón de sus seguidores. En el 2021 han muerto personas que pervivirán por muchos años.

La lista es muy extensa y al azar recuerdo a las siguientes, Mikis Theodorakis, el Príncipe Felipe de Inglaterra, Almudena Grandes, Jorge Oñate, Carlos Holmes Trujillo, Ali Humar, Carlos Ardila Lule…

El domingo 12 de diciembre nació para la vida eterna don VICENTE FERNANDEZ, en el mismo día en el que se celebra la fiesta de la GUADALUPANA, su vocación del alma.

Don Vicente Fernández nació con valor agregado, con plus lo llamo yo. Una garganta prodigiosa como la de los más exitosos de su género musical. No se puede afirmar que sea mejor que otros. Simplemente decimos que está entre los mejores y para su época puede ser el mejor.

Su voz, sus canciones entraron en muchos hogares de Colombia y fueron, son y seguirán siendo, amor, desamor, uniones y divorcios. Cada uno de Uds. hará su propia lista.

Haré referencia solo a 3 canciones: Lástima que seas ajena, el Rey y Mujeres divinas. Sugiero recordarlas y cantarlas.

LÁSTIMA QUE SEAS AJENA, es apología de la infidelidad y del robo de parejas..

“Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo

Lastima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo

Lastima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí

Lastima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir.”

EL REY, es apología del machismo y es la canción preferida por las mujeres machistas:

“Con dinero y sin dinero / Hago siempre lo que quiero

Y su palabra es mi ley.

No tengo trono ni reina/ Ni nadie quien me comprenda

Pero sigo siendo el rey.

MUJERES DIVINAS, es apología del sadismo. Se quejan de las mujeres y remata con esta paradoja:

“Le dije que nosotros simplemente / Hablamos de lo mal que nos pagaron,

Que si alguien opinaba diferente / Sería porque jamás lo traicionaron”

“Pudiéramos morir en las cantinas / Y nunca lograríamos olvidarlas

Mujeres, oh mujeres tan divinas /No queda otro camino que adorarlas.”

Lo dejo a su consideración y apreciaré todos sus comentarios.

Bogotá, del 13 al 19 de diciembre de 2021

