Concejal Diana Diago prende alarmas ante aumento de hurtos a personas en Bogotá

Los delitos al alza en la ciudad. En los últimos días se presentaron diferentes hurtos a ciudadanos en la localidad de Kennedy y otro en un bus del SITP en Teusaquillo.

La inseguridad sigue azotando a los bogotanos, mientras que la Administración Distrital no presenta un plan efectivo, son pocas las acciones para ponerle freno a la delincuencia, y el resultado es una ciudadanía atemorizada, señaló la concejal Diana Diago.

Asimismo, indicó que el hurto a personas aumentó en 28,1% en los primeros 10 meses del año, siendo octubre el mes más crítico registrándose 10.212 casos, y las localidades que presentaron mayor incremento son Sumapaz (100 %), Chapinero (50,7 %) y Ciudad Bolívar (38,2 %).

Los hurtos a personas en el transporte público también aumentaron en un 23,1 % y los que se registraron en Transmilenio crecieron en 22,8 %.

Es lamentable la situación que viven los ciudadanos y aún más las mujeres ya que según un reporte de la fundación Thomson Reuters, Bogotá ocupa el primer lugar como la ciudad más insegura en transporte para las mujeres a nivel mundial, seguida de Ciudad de México y Lima, hecho tan lamentable toda vez que la ciudad es dirigida por una mujer, señaló el cabildante del Centro Democrático.

La falta de autoridad en Bogotá es evidente y por eso los malos resultados en seguridad. Mientras no se planteen estrategias focalizadas, no se fortalezca la Policía y no se priorice este tema, los ciudadanos debemos seguir viviendo en ciudad gótica, puntualizó la concejal Diago.