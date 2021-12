Miley Cyrus confirma concierto en el Movistar Arena de Bogotá

Avasalladora, multi género y dueña del récord de mayor cantidad de discos en el Top 10 del Billboard 200 como artista femenina en el Siglo XXI, Miley Cyrus se presentará el 21 de marzo de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá. Un concierto para mayores de 4 años en el marco de su gira de nuevos éxitos que la llevarán por los Lollapalooza de Argentina, Brasil y el Asunciónico de Paraguay.

En 2011 fue la última y única vez que Colombia vio a Miley en vivo. Apenas llevaba dos discos en su carrera solista y el pop era el género predominante en sus canciones. Una década después la artista de Franklin, Tennessee, experimentó, triunfó y evolucionó con hip hop, dubstep, dance, disco, glam, rock, folk, pop y más. Bangerz, su mejor disco y el único nominado al Premio Grammy por Mejor Álbum Pop Vocal, nos dio hits globales como “We Can’t Stop”, “Wrecking Ball” y “Adore You”. En 2015 fue el turno para Miley Cyrus & Her Dead Petz, psicodélico, atrevido y espacial nos dejó sencillos como “Lighter”, “Dooo It” y “BB Talk”. Su sexto álbum, Younger Now, vio la luz el 29 de septiembre de 2017 y allí volvió a sus raíces country en su producción más íntima con temas como “Inspired”, “Week Without You” y “Malibu”. Finalmente, en noviembre de 2020 Miley lanzó Plastic Hearts un disco que explora el rock en varias de sus formas (glam, pop, new wave) con canciones como “Midnight Sky”, “Prisoner” y “Angels Like You”.

El Movistar Arena de Bogotá recibirá a todos lxs fans de Miley Cyrus, mayores de 4 años, el 21 de marzo de 2022 en una celebración avasalladora, multigénero y memorable. Gracias a #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), los clientes podrán acceder a las entradas en preventa exclusiva desde 14 de diciembre desde las 9:00 am hasta el 16 de diciembre a las 8:59 am o hasta agotar unidades disponibles en TuBoleta.